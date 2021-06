Aufstieg: Der FC Rorschach-Goldach gewinnt und feiert.

Regionalfussball Der FC Rorschach-Goldach feiert – der Aufstieg in die 2. Liga interregional ist vollbracht In der 2. Liga gewinnt der FC Rorschach-Goldach 3:1 gegen Ruggell und besiegelt damit den verdienten Aufstieg in dieser verkürzten Saison. Elmar Keel 21.06.2021, 11.47 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Aufstiegsjubel: Der FC Rorschach-Goldach freut sich auf die 2. Liga interregional. Michel Canonica

Der FC Rorschach-Goldach 17 liess gleich im ersten Finalspiel nichts anbrennen und steht vor dem letzten Meisterschaftsspiel als Aufsteiger in die 2. Liga Interregional fest. Somit gelingt dem 2017 fusionierten Team nach vier Jahren der grösste Erfolg in der noch jungen Vereinsgeschichte.

Von Beginn an unterhaltsame Partie

Das Spiel begann gleich mit einem Paukenschlag. Bereits nach

35 Sekunden sprintete Arbnor Morina alleine auf Torhüter Pirmin Marxer zu. Obwohl der Stürmer den Goali ausspielen konnte, kullerte der Ball knapp neben dem Pfosten ins Aussennetz. Direkt im Gegenzug löste auf der Gegenseite ein nicht geahndetes Foulspiel an Patrice Baumann, zwei grosse Möglichkeiten für die Gäste aus. Dank ausgezeichneten Paraden von Torhüter Nemanja Babic konnte ein früher Rückstand verhindert werden. Trotz brütender Hitze entwickelte sich eine unterhaltsame Partie. Immer wieder glänzte der schnelle Gilvan Wagner Da Silva mit seinen Flügelläufen und brachte viel Unruhe in die Abwehr der Gäste. Nach

15 Minuten erreichte seine präzise Flanke den in der Mitte lauernden Oliver Baumann, welcher keine Mühe hatte mit dem Kopf seinen siebten Saisontreffer zu erzielten.

Nemanja Babic hält vorerst die Null

Die Gäste zeigten sich nicht geschockt. Gleich zweimal verhinderte der gut aufgelegte Nemanja Babic den Ausgleichstreffer. Zuerst wehrte er gegen den alleine auf ihn stürmenden Moritz Eidenbenz ab, später brachte auch Agan Amzi den Ball nicht am Rorschach-Goldach-Goalie vorbei.

Die Einheimischen waren jedoch gewillt, dieses Spiel unbedingt gewinnen zu wollen. Über links mit dem laufstarken Julian Haag, über rechts mit dem wieselflinken Gilvan Wagner Da Silva, bedient von einem starken Mittelfeld, rollte Angriff um Angriff auf das Tor der Liechtensteiner. Ein Freistoss von Arbnor Morina kurz vor der Pause versenkte Marathonläufer Anto Lovric, nach gekonnter Täuschung, zum wichtigen 2:0. Noch vor der Pause verpasste Goalgetter Oliver Baumann, nach feinem Anspiel von Gilvan Wagner Da Silva die vorzeitige Entscheidung.

Entscheidung nach einer Stunde

Rorschach-Goldachs Captain Patrice Baumann (Dritter von links) erzielt das vorentscheidende 3:0. Michel Canonica

Nach der Pause verlor das intensive Spiel etwas an Rasse. Erst nach einer Stunde dann die Entscheidung. Ein hartes Foul am wendigen Gilvan Wagner Da Silva führte zum nächsten Freistoss. Der spielfreudige Arbnor Morina zirkelte den Ball genau auf Captain Patrice Baumann. Sein Kopfball landete unhaltbar zum vielumjubelten dritten Treffer im Netz. Danach nutzten beide Trainer ihr Auswechselkontingent, um mit neuen Kräften nochmals Leben in das Spiel zu bringen. Es war jedoch der Schiedsrichter, welcher zehn Minuten vor Schluss nochmals unnötig für Aufregung sorgte. Nach einer Kopfballrückgabe von Verteidiger Stefan Niklaus auf seinen Goali Nemanja Babic attackierte der Liechtensteiner Niklas Beck den Rorschach-Goldach Torhüter. Den dadurch freigewordenen Ball musste der Gästespieler nur noch einschieben. Trotz des überraschenden Anschlusstreffers der Gäste hätte kurz vor Schluss der eingewechselte Silvio Hitz den Abstand wieder herstellen können. Es blieb jedoch beim verdienten Sieg für den Favoriten.

Weiterhin ungeschlagen

Der FC Rorschach-Goldach 17 bleibt somit in der Corona-Halbsaison ungeschlagen. Trainer Olaf Sager führte die Mannschaft nach einer abgebrochenen und einer gespielten Halbsaison erstmals in der Geschichte in die 2. Liga Interregional.

Noch ist die Saison jedoch nicht zu Ende. Ziel ist es, die weisse Weste nächsten Samstag im letzten Meisterschafts-Heimspiel gegen den FC Au-Berneck zu wahren. Eine Woche später (Samstag, 3. Juli) wird der Final gegen den FC Frauenfeld um den 2.-Liga-Regionaltitel auf der Sportanlage Kellen stattfinden. Der Sieger ist zudem für die erste SFV-Cup-Hauptrunde qualifiziert. Mit Losglück können Wunschgegner wie der FC St.Gallen, GC oder FCZ gezogen werden.