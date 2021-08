Der Aufstieg des KF Dardania St.Gallen bis in die 2. Liga.

Regionalfussball Dardania St.Gallen: Wie aus einem Plauschverein ein ambitionierter 2.-Liga-Klub wurde 2012 von Freunden gegründet, bestreitet Dardania St.Gallen am Sonntag sein erstes Heimspiel in der 2. Liga. Ives Bruggmann 26.08.2021, 19.14 Uhr

Mit dem Aufstieg in die 2. Liga hat der KF Dardania St. Gallen seine Vision in die Tat umgesetzt. Bild: PD

Als «unser Baby» bezeichnet Sportchef und Gründungsmitglied Arsim Dautaj den noch nicht zehnjährigen Verein KF Dardania St.Gallen. Im Juni 2012 war es, als das «Projekt Dardania» ins Leben gerufen wurde. «Wir waren eine Handvoll Freunde, die gemeinsam Fussball spielen wollte», sagt Dautaj. Doch das Interesse am Verein war grösser als erwartet und so rückten Dautaj und seine Kameraden schnell von der Front in den Hintergrund. Die Gründungsmitglieder von damals sind heute fast komplett im Vorstand vertreten.

Die Lizenz des FC Barbaros übernommen

Eines der Gründungsmitglieder von Dardania St.Gallen: der Sportchef Arsim Dautaj. Bild: PD

Die Anfänge waren durchaus abenteuerlich. Weil es in St.Gallen für Fussballvereine schwierig ist, Plätze zu erhalten, war es am einfachsten, eine Lizenz eines bestehenden Klubs zu übernehmen. So kam auf Initiative von Agron Mustafa der FC Barbaros ins Spiel. Einziges Hindernis: Einige Rechnungen mussten zuerst beglichen werden.

So zahlten drei der Gründungsmitglieder des KF Dardania St.Gallen als erste Amtshandlung gemeinsam eine tiefe vierstellige Summe, um überhaupt die Lizenz des FC Barbaros übernehmen zu können. Von da an ging es bergauf mit dem albanischstämmigen Verein. Oder wie es Dautaj sagt:

«Wir sind ein gut integrierter Ausländerverein, der zwar einen albanischen Namen trägt, in welchem aber alle Nationalitäten willkommen sind.»

Der Zusatz «Dardania» sei ein Hinweis auf die Verbundenheit zur albanischen Herkunft und vergleichbar mit «Borussia», wie es Vereine aus dem ehemaligen Preussen wie Dortmund oder Gladbach tragen.

Durchmarsch bis in die 3. Liga

Gleich in der ersten Saison als neuer Verein stieg Dardania 2013 in die 4. Liga auf. Die ambitionierten Vereinsväter um Dautaj formulierten bald einmal neue Ziele: «Unsere Vision war immer die 2. Liga», sagt der heutige Sportchef. Im zweiten Jahr in der 4. Liga klappte es dann auch mit dem nächsten Schritt. Fortan war Dardania St.Gallen Teil der 3. Liga.

Doch der letzte Schritt war der schwierigste. «Wir mussten uns als Verein nochmals weiterentwickeln, vor allem was die Organisation anging», sagt Dautaj. Mit dem regional bestens vernetzten Trainerduo Hampi Wirth/Kurt Brander setzte Dardania 2019 in dieser Hinsicht ein wichtiges Zeichen. Dautaj:

«Hampi Wirth und Kurt Brander haben uns geholfen, Struktur in den Verein zu bringen.»

Zudem seien die beiden erfahrenen Schweizer Trainer auch wichtige Sympathieträger gewesen, wenn es darum ging, den Verein gegen aussen zu vertreten und gleichzeitig Vorurteile und Vorbehalte abzubauen.

Als Zweiter den Aufstieg bewerkstelligt

Doch der Aufstieg in die 2. Liga musste bis zuletzt erdauert werden. In der wegen der Coronapandemie abgebrochenen Saison 2019/20 hatte Dardania die Tabelle bereits mit sieben Punkten Vorsprung angeführt. Die Promotion in der vergangenen Spielzeit gelang unter den Aufstiegstrainern Begat Bushati und Kurt Brander äusserst knapp – auch dank ausgezeichneter Kenntnis des Reglements. «Anders als anderen Vereinen war uns früh bewusst, dass auch der Zweite ziemlich sicher aufsteigen wird.» Dass sich Dautaj so gut mit den Regularien auskennt, ist kein Zufall. Denn auch die Verbandsvorschriften halten den Verein seit Jahren auf Trab.

Immer neue Anforderungen

Um überhaupt in die 2. Liga aufsteigen zu können, musste Dardania St.Gallen – wie auch alle anderen Vereine – einen Nachweis der Juniorenförderung erbringen. Dies, um die Nachhaltigkeit zu gewährleisten. «Das ist absolut in unserem Sinne», sagt Dautaj. So hat sich Dardania in den vergangen Jahren auf der Stufe A-Junioren mit zwei Teams etabliert und die Vorgaben erfüllt.

Nun heisst es aber seitens Verband plötzlich, dass auch bei den C- und D-Junioren Teams eingeschrieben sein müssen. «Für uns sind diese Anpassungen in so kurzer Zeit nicht umsetzbar», so Dautaj. Verschiedene Abklärungen laufen.

«Wir wollen den anderen Vereinen nicht schaden, indem wir Junioren abwerben.»

Vielmehr strebe man im Juniorenbereich eine langfristige Zusammenarbeit mit anderen Klubs an. «Am schönsten wäre eine Lösung, von der am Ende alle profitieren», sagt Dautaj.

Hallenturnier wird auf dem Staatssender übertragen

Der Name KF Dardania steht auch für «das grösste Hallenturnier der Schweiz», das jeweils zu Beginn des Jahres in der Kreuzbleiche unter dem Namen «LIKA Cup KF Dardania St.Gallen» über die Bühne geht. Mittlerweile ist der Anlass über die Landesgrenzen hinaus bekannt.

Der kosovarische Staatssender RTK überträgt das Endspiel jeweils live. Zudem reisen Mannschaften aus London, Paris oder Hamburg nach St.Gallen, um Teil dieses Turniers zu sein. Ein schöner Nebeneffekt: Mit den Einnahmen bestreitet Dardania fast die Hälfte seines Budgets.

Hinweis: KF Dardania St.Gallen empfängt am Sonntag um 16.30 Uhr im Gründenmoos den FC Ems.