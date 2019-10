Wegweisender Zwischenhalt für den Radquerfahrer Lukas Winterberg Der Roggliswiler Lukas Winterberg zeigt am Quer-Weltcup eine solide Leistung. Chris Roos

Lukas Winterberg überwindet Hindernisse auf einer der vielen Laufpassagen. Bild: Chris Roos (Bern, 20. Oktober 2019)

Die Radquersaison 2019 startete für Lukas Winterberg äusserst intensiv. Die beiden ersten Weltcuprennen wurden in den USA ausgetragen, wo auch der 31-jährige Luzerner Hinterländer seine Saison Mitte September startete. Während dreier Wochenenden bestritt Winterberg sieben Rennen, darunter die beiden Weltcups in Iowa City (30. Rang) und in Waterloo (25. Rang). Diese intensiven Wochen in den USA bilden den letzten Vorbereitungsblock für die heimische Saison. Obwohl diese ersten Rennen gut verliefen, blieb der gebürtige Roggliswiler vor dem Weltcuprennen in Bern zurückhaltend: «Ein Resultat unter den Top 40 wäre toll.»

Kräfteraubende Strecken mit vielen Laufpassagen

Beim Weltcup in Bern am vergangen Sonntag startete Winterberg im Rennen der Elite aus der fünften Startreihe. Inmitten der vielen Fahrer ist es nie einfach, sich in der hektischen Anfangsphase eine gute Position zu erkämpfen. Und Winterberg musste beissen. In den ersten zwei Runden kam der 31-Jährige noch nicht auf Touren. Den Rhythmus suchend traf er falsche Linienwahlen auf der morastigen Unterlage in Bern. Obwohl Lukas Winterberg kräfteraubende Strecken mit vielen Laufpassagen bevorzugt, konnte er sich erst ab der dritten Runde richtig entfalten. Runde für Runde verbesserte der Luzerner seine Platzierung, er arbeitete sich bis auf Platz 35 vor. Ein Sturz in der letzten Runde, nur wenige Kurven vor dem Ziel, kostete Winterberg nochmals einige Sekunden, wodurch er das Rennen auf Rang 36 beendete.

Gewonnen wurde das Eliterennen vom neuen Superstar des Radquersports, dem 21-jährigen Eli Iserbyt. Im letzten Jahr hatte der Belgier bereits das U23-Rennen in Bern für sich entschieden. Nun dominierte er auf Anhieb auch bei der Elite. Lukas Winterberg zeigte sich nach dem Rennen zufrieden: «Die ersten beiden Runden waren schlecht, so gesehen geht der 36. Rang in Ordnung. Zudem war die Konkurrenz hier in Europa doch einiges grösser als noch in den USA.»

Weltmeisterschaft in Dübendorf steht im Fokus

Ob Lukas Winterberg die kommenden beiden Weltcuprennen, die in Belgien und Tschechien stattfinden, bestreitet, ist noch fraglich. Das für den Luzerner nächste wichtige Schweizer Rennen, die EKZ-Cross-Tour in Hittnau, steht erst wieder Mitte November an. Wie alle anderen Schweizer Radquercracks locken auch Winterberg die bevorstehenden Weltmeisterschaften: «Ich möchte unbedingt die Qualifikation für die WM schaffen. In dieser Saison richte ich alles darauf aus, dass ich die Heim-WM fahren kann.» Die Radquer-WM wird am ersten Februar-Wochenende 2020 (1./2.) in Dübendorf ausgetragen. Meine Saison steht im Zeichen dieser Heim-WM und so ist auch der weitere Trainingsplan von Lukas Winterberg auf ein gutes Abschneiden bei den entscheidenden Qualifikationsrennen ausgerichtet.