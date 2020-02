Halbfinal-Traum von Floorball Uri ist geplatzt Im Playoff-Viertelfinal scheitert Floorball Uri mit einem Gesamtscore von 5:11 an Appenzell. Urs Hanhart 17.02.2020, 14.31 Uhr

Patricia Bitterli (Mitte) glückte der Anschlusstreffer zum 1:2. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 16. Februar 2020)

Vor Wochenfrist hatte sich das NLB-Frauenteam von Floorball Uri auf den letzten Drücker für die Playoffs qualifiziert. Im Viertelfinal traf es übers Wochenende auf UH Appenzell. Ein Gegner, gegen den die Urnerinnen in der Qualifikation zweimal relativ deutlich den Kürzeren gezogen hatten. Deshalb wäre ein Weiterkommen in den Halbfinal eine grosse Überraschung gewesen. Aber Uri wuchs in der ersten Begegnung richtiggehend über sich hinaus. Beim samstäglichen Gastspiel in Appenzell setzte es eine denkbar knappe 2:3-Niederlage ab.

Nur etwas mehr als 24 Stunden später wurde am Sonntag in der Altdorfer Feldli-Arena bereits das Rückspiel ausgetragen. Gastgeber Uri startete nach dem Beinahe-Überraschungscoup in der Ostschweiz mit berechtigten Ambitionen, zumindest ein Entscheidungsspiel zu erzwingen.

Schon früh ins Hintertreffen geraten

Doch vor heimischer Kulisse lief es den Urnerinnen alles andere als wunschgemäss. Nach sechs Minuten mussten sie in Unterzahl bereits den ersten Gegentreffer hinnehmen. Zehn Minuten später doppelte Appenzell mit einem erfolgreich abgeschlossenen Konter nach. Uri hielt aber dagegen und schaffte postwendend durch einen Weitschusstreffer von Patricia Bitterli den 1:2-Anschluss. Im Mitteldrittel kassierten die Platzherrinnen innerhalb von nur rund zehn Minuten drei weitere Gegentore. Selber versenkten sie nur einen Ball im Netz. Dieser Torerfolg kurz vor Drittelsende brachte sie immerhin wieder einigermassen auf Schlagdistanz (2:5) heran. Die Hoffnungen, dem Spiel doch noch eine Wende zu geben, wurden Mitte des letzten Drittels endgültig zerzaust. Bis dahin betrug der Abstand noch immer drei Längen. Appenzell kaufte jedoch den im Abschluss etwas unglücklich agierenden Gastgeberinnen mit zwei eiskalt in Tore umgemünzten Konterchancen endgültig den Schneid ab. Am Ende stand es 3:8.

Massgeblich mitentscheidend war die Tatsache, dass Uri nicht weniger als vier zweiminütige Überzahlphasen ungenutzt verstreichen liess. Es gelang den Spielerinnen einfach nicht, ein richtig druckvolles Powerplay aufzuziehen. Appenzell konnte immer wieder dazwischenfunken und kam dadurch in Unterzahl zu mehreren hochkarätigen Torchancen. Für Uri-Trainer Andreas Aschwanden ein altbekanntes Problem, wie er nach dem Schlusspfiff erläuterte: «Aus dem Überzahlspiel haben wir generell über die gesamte Saison zu wenig gemacht. Dort müssen wir vermehrt den Hebel ansetzen und die Effizienz des Powerplays verbessern. In Unterzahl hingegen gehören wir zu den Besten der Liga.»

Dass sein Team im ersten Playoff-Spiel trotz Auswärtsnachteil deutlich besser spielte als zu Hause, erklärte der Coach so: «Appenzell hat uns in der ersten Begegnung sicherlich ein wenig unterschätzt und dadurch Mühe bekundet, den Schalter umzulegen. Im Rückspiel haben die Ostschweizerinnen die entsprechenden Lehren gezogen und sich besser auf uns eingestellt. Auf unserer Seite ist es im zweiten Duell nicht mehr gelungen, die taktischen Vorgaben vollumfänglich in die Tat umzusetzen. Wir haben heute zu wenig clever gespielt.» Um dem Aufstiegskandidaten Appenzell ein Bein zu stellen, hätten die Urnerinnen über sich hinauswachsen müssen. Doch vom erhofften Exploit waren sie zumindest im zweiten Kräftemessen ziemlich weit entfernt.