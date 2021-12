Der HC Thurgau festigt den fünften Tabellenplatz mit einem Sieg.

Swiss League Der HC Thurgau kann doch noch gewinnen Die Ostschweizer siegen dank drei Derungs-Toren gegen die EVZ Academy mit 5:2 und damit erstmals seit dem 3.Dezember wieder. Thomas Ammann Jetzt kommentieren 21.12.2021, 23.39 Uhr

Parati Patrick (vorne), Torschütze zum 1:0. Hinten Ian Derungs, der drei Tore erzielte.

Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge und einem Torverhältnis von 1:11 war die Vorgabe für das Heimspiel gegen den Tabellenneunten EVZ Academy klar: Tore und Punkte sind Pflicht. Entsprechend schwungvoll startete der HC Thurgau und nutzte bereits in der vierten Minute eine Überzahlsituation: Captain Patrick Parati schloss einen Angriff mit einem Schuss ins Lattenkreuz zum 1:0 ab.

Wider Erwarten stärkte die Führung nicht die Thurgauer, sondern weckte die Zuger. Mit Fortdauer des ersten Drittels übernahmen die Gäste das Spieldiktat. Insbesondere das frühe Stören bereitete Thurgau Probleme. Auch schlichen sich immer wieder Fehler ein, wie in der 17.Minute, als Jason Fritsche den Puck an Anton Gradin verlor. Doch der Gäste-Topskorer scheiterte am stark reagierenden Bryan Rüegger.

So dauerte es bis zur 24.Minute, ehe die Zuger zum verdienten Ausgleich kamen. Joel Marchon bezwang Rüegger mit einem Slapshot aus spitzem Winkel. Das Heimteam wirkte in dieser Phase fahrig – und just als sich manch einer der 673 Fans fragte, ob der Tabellenfünfte gegen die Jungspunde aus Zug zum zweiten Mal in dieser Saison verlieren würde, gelang eine Reaktion. Eine Minute nach dem Ausgleich schnappte sich Ian Derungs am Mittelkreis die Scheibe, zog Richtung Zuger Tor und bezwang Robin Meyer mit einem nicht unhaltbaren Handgelenkschuss über die Schoner.

Viel Krampf, wenig Klasse

Der Treffer war symptomatisch für das zweite Drittel, welches generell von viel Krampf und wenig spielerischen Höhepunkten geprägt war. Entsprechend kamen auch die nächsten Tore zufällig zustande. In der 34.Minute drosch Kevin Kühni die Scheibe einfach Richtung Zuger Tor, wo Dominic Hobi Torhüter Meyer irritierte und den Schuss wohl noch etwas ablenkte. Drei Minuten später verkürzten die Gäste mit einem Ablenker durch Daniel Neumann.

Im Schlussdrittel schloss Derungs schliesslich vorentscheidend in der 50.Minute eine Traumkombination über Kühni und Topskorer Jonathan Ang zum 4:2 ab. Und Rüegger hätte sich in der 58.Minute fast selbst unter die Torschützen eingereiht, traf aber nur den Pfosten des verwaisten Zuger Gehäuses. Derungs war zur Stelle und traf abermals zum 16. Saisonsieg.

Swiss League

Thurgau – EVZ Academy 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

Güttingersreuti – 673 Zuschauer – Sr. Wiegand/Weber, Bichsel/Ammann.

Tore: 4. Parati (Hollenstein, Rüegger/Ausschluss Buchli) 1:0. 24. Marchon (Wüest) 1:1. 25. Derungs (Ang, Parati) 2:1. 34. Kühni (Hollenstein, Hobi) 3:1. 37. Neumann (Gradin) 3:2. 50. Derungs (Ang, Kühni) 4:2. 60. (59:06) Derungs (Ang, Palmberg/Ausschluss Marchon) 5:2.

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Thurgau, 2mal 2 Minuten plus Spieldauerdisziplinarstrafe (Buchli) gegen Zug.

Thurgau: Rüegger; Soracreppa, Forrer; Parati, Moor; Törmänen, Kühni; Schmutz; Derungs, Palmberg, Ang; Hollenstein, Hobi, Woger; Petrig, Rundqvist, Binias; Ramsauer, Fritsche, Lehmann; Salamin.

