Spannender Segel-Dreikampf bei flauen Windverhältnissen

Der Yachtclub Zug avanciert zum Pechvogel der Schweizer Segelliga. Vorletztes Jahr mussten die Zuger unglücklich in die 2. Liga absteigen, letzte Saison verpassten sie den Wiederaufstieg knapp. Jetzt müssen sie wieder in den sauren Apfel beissen. Beim Finale der Swiss Sailing Challenge League in Spiez schaffte das Team von Raphael Näf den Ligaerhalt trotz einer guten Leistung nicht. Nach zwölf Rennen wiesen die Zuger gleich viele Punkte auf wie die Segler von Lugano. Weil die Tessiner das letzte Race gewannen, wurden sie vor den Zugern auf Platz 6 rangiert. Der fehlende Punkt bedeutet Platz 7 in der Jahreswertung. Somit steigen die Zuger als dritter Klub in die Promotion League ab. Der SC Tribschenhorn hätte mit einem Spitzenplatz den Aufstieg in die Super League noch schaffen können. Doch die Luzerner blieben weit unter ihren Erwartungen und verbleiben somit der 2. Liga. (WR)