RHC Uri verliert nach Kaltstart Die Urner Rollhockeyaner machen zu viele Abwehrfehler und unterliegen dem Leader Genf mit 4:8. 17.02.2020, 16.03 Uhr

ji. Die vierstündige Anreise nach Genf schien den Urnern arg zugesetzt zu haben. Nur so lässt sich der 0:3-Rückstand nach fünf Minuten erklären. Spitzenreiter Genf war dem Team von Trainer Carlos Sturla in der Anfangsphase in allen Belangen überlegen. Besonders bitter: Auch kämpferisch hatten die Urner dem Gegner nichts entgegenzusetzen.

Erst nach und nach fanden die Gäste etwas besser ins Spiel. Remo Schuler belohnte seine Mannschaft in der 11. Minute mit dem Anschlusstreffer. Danach glichen sich die Kräfteverhältnisse nahezu aus. Den Urnern spielte dabei in die Karten, dass Genf nach dem Startfurioso einige Stammspieler schonte und Starspieler Federico Mendez gar nicht erst aufgeboten hatte. Vorderhand konnte Uri daraus kein Kapital schlagen. Ungemach drohte, als Manuel Gisler in der 24. Minute auf die Strafbank wanderte. Genf liess allerdings nicht nur den fälligen direkten Freistoss und die numerische Überzahl aus, Remo Schuler gelang gar das 2:3 in Unterzahl. Damit waren die Urner zur Pause wieder voll im Spiel.

Genf ist Qualifikationssieger

30 Sekunden nach Wiederanpfiff nutzte Genf das Überzahlspiel schliesslich doch noch aus und stellte den Zweitorevorsprung wieder her. Als Flavio Silva in der 31. Minute das 2:5 für Genf erzielte, schien die Partie den erwarteten Ausgang zu nehmen. Felipe Sturla, Toptorschütze der Gäste, verwandelte einen Freistoss zum 3:5. In der Folge überschlugen sich die Ereignisse. Zuerst wanderte ein Genfer auf die Strafbank. Weniger als eine Minute später leistete ihm Sturla Gesellschaft. Der Leader nutzte die verbleibende Zeit des Überzahlspiels zum 3:6. In der 40. Minute erhöhte er gar auf 3:7. Damit war der Mist endgültig geführt. Zwar steckten die Urner nicht auf und kamen durch Michael Gerig auf 4:7 heran. Mehr als Resultatkosmetik war dies aber nicht, zumal Genf in der 47. Minute nochmals traf.

Mit dem Sieg stehen die Genfer als Qualifikationssieger fest. Für die Urner hingegen war bereits vorher klar, dass sie in der Abstiegsrunde gegen den Abstieg spielen müssen. RHC-Uri-Trainer Carlos Sturla übte nach dem Spiel Selbstkritik: «Mindestens fünf Tore haben wir Genf mit Abwehrfehlern geschenkt. So haben wir gegen ein Team dieser Stärkeklasse keine Chance. Abgesehen davon habe ich ein – mit Ausnahme der Startphase – ausgeglichenes Spiel gesehen.»

NLA. Männer: Genf - Uri 8:4. – Rangliste: 1. Genf 13/38. 2. Montreux 13/28. 3. Diessbach 13/26. 4. Biasca 14/19. 5. Dornbirn (AUT) 13/17. 6. Wimmis 14/17. 7. Uri 15/12. 8. Wolfurt (AUT) 12/11. 9. Uttigen 11/9.



RHC Genf – RHC Uri 8:4 (3:2)

Les Vernets. – 100 Zuschauer.

Uri: Marc Blöchlinger, Adrian Briker, Manuel Gisler, Tim Aschwanden, Joshua Imhof, Felipe Sturla (1), Michael Gerig (1), Remo Schuler (2), Ricardo Figueiredo.