Nidwaldner Ski-Nachwuchs brilliert im Tessin Jasmin Mathis, Mika Marty und Andre Christen dominieren die Swiss-Ski-Jugendrennen in Airolo. 20.01.2020, 16.50 Uhr

Steht bei den U14-Knaben als Doppelsieger auf dem Podest: Andre Christen. Bild: pd

Die beiden regionalen Jugendslaloms mussten wegen Schneemangels von der Klewenalp ob Beckenried in das schneereiche Airolo verschoben werden. Der Skiclub Hergiswil unter der Leitung von OK-Präsident Walter Mathis stellte den 163 Nachwuchscracks auf der anspruchsvollen Piste Canalone die besten Bedingungen. Die kompakte Piste und die eisigen Temperaturen forderten Rennläufer und Helfer. Dennoch setzte es in beiden Rennen rund 30 Ausfälle ab. ZSSV Trainer Etienne Tobler begutachtete seine Athleten und war zusammen mit Meck Zurfluh auch Kurssetzer. Bereits am Vortag hatte NSV-Trainer Heiko Hepperle den ersten Mädchen- und Knabenlauf gesetzt.