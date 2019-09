Erfolgserlebnis für Fabienne Kaufmann. Die 22-jährige Luzernerin aus St.Erhard hat am Turnier der Swiss Karate League in Neuenburg den Elite-Wettkampf der Kategorie +68 Kilo für sich entschieden.

Karateka Fabienne Kaufmann brilliert mit nationalem Sieg Erfolgserlebnis für Fabienne Kaufmann. Die 22-jährige Luzernerin aus St.Erhard hat am Turnier der Swiss Karate League in Neuenburg den Elite-Wettkampf der Kategorie +68 Kilo für sich entschieden. Stephan Santschi

Fabienne Kaufmann in Action. Bild: PD

Im Final bezwang die Athletin der Karateschule Sursee die Neuenburgerin Pauline Bonjour mit 2:0. «Pauline kämpft eher abwartend. Ich habe sie aber gut rauslocken können und war mit zwei Faustschlägen erfolgreich», erklärt Kaufmann.

Für sie haben diese nationalen Turniere mit Blick auf die internationalen Herausforderungen mittlerweile zwar eher den Charakter von Trainings unter Wettkampfbedingungen. «Aber natürlich war es schön, siegen zu können. Es zeigt mir, dass der Formaufbau nach dem Sommer stimmt.»

Kampf für Teilnahme an Olympia und EM

Als Nächstes reist Fabienne Kaufmann heute weiter nach Santiago de Chile. Dort steht sie an einem Event der Serie A im Einsatz, welche hinter der Premier League als weltweit zweitgrösste Turnierform gilt. «Mein Ziel ist ein Platz in den Top 10, mindestens möchte ich aber drei Kämpfe überstehen.» Mit einem Exploit könnte sie ihre Position im Olympia-Ranking verbessern, welches für die Teilnahme in Tokio 2020 massgebend ist.

Aktuell steht sie dort aufgrund des Zusammenschlusses zweier Gewichtskategorien nur auf Platz 62. Mit der Schweizerin Ramona Brüderlin steht sie derweil in einem hart umstrittenen Fernduell für den Startplatz an der EM im kommenden Februar in Aserbaidschan. (ss)