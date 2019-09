Hergiswil und Sarnen plagen unterschiedliche Sorgen

Bereits in der dritten Runde kommt es zum ersten Nidwaldner Derby. Dabei treffen am Sonntag (14 Uhr) die Buochser Reserven auf die zweite Garnitur des FC Hergiswil. Ein Spiel, das viel Brisanz beinhaltet, zumal beide Teams nach den ersten beiden Matches noch ohne Punkte dastehen. Dass Hergiswil nach der desolaten Rückrunde noch ohne Punkte zu Buche steht, das konnte erwartet werden. Die Null beim SC Buochs mit Trainer Heinz Fellmann kommt nach der guten letzten Saison hingegen überraschend. Beim neuen Hergiswiler Trainerduo Oliver Stoop und Patrick Barmettler ist die Favoritenrolle klar verteilt: «Wir steigen als Underdog in dieses Derby. Doch etwas ärgern wollen wir die favorisierten Buochser schon.» Bekanntlich kennen Derbys eigene Gesetze.

Hinweis: Fussball, 3. Liga, Gruppe 2. Sonntag. 14.00: Buochs II – Hergiswil II (Sportplatz Seefeld).