Der Mehrkämpfer Fabio Haueter siegt in Sarnen gleich in zwei Disziplinen

Der Mehrkämpfer Fabio Haueter siegt in Sarnen gleich in zwei Disziplinen

Der Mehrkämpfer Fabio Haueter siegt in Sarnen gleich in zwei Disziplinen Am Leichtathletik-Sommermeeting in Sarnen werden viele persönliche Bestleistungen erzielt.

Fabio Haueter (Sarnen) wirft den Speer Haarschaarf an die 50-Meter-Grenze (49,97). Bild: Hanspeter Roos (Sarnen, 17. August 2019)

Der Veranstalter LG Unterwalden darf nacht dem 8. Sarner Sommermeeting mit knapp 800 Resultaten und einer sehr guten Ausbeute der Persönlichen Bestleistungen (PB) von rund 23 Prozent sehr zufrieden sein. Die Standortbestimmung der Leichtathleten aus den verschiedenen Landesteilen für die kommenden Schweizer Meisterschaften ist geglückt. Diverse Mehrkämpferinnen und Mehrkämpfer aus der erweiterten Region waren am Start und feilten in Sarnen unter der fachkundigen Kompetenz der Trainer an ihrer Technik. Der Einheimische Nino Portmann von der LA Nidwalden, Fabian Steffen vom STV Altbüron wie auch Lars Mäsing vom TV Brunnen stachen mit starken Resultaten heraus. Überzeugend trat Fabio Haueter vom TV Sarnen in den Disziplinen 110 m Hürden und beim Speer auf, klassierte sich einmal mehr als Bester dieses Meetings. Der schnellste Mann des Tages war Andreas Haas vom STV Willisau. Er gewann über die 100 m in der guten Zeit von 10,95.

Beim U20-Frauenteam der LG Unterwalden, das im Herbst 2019 die Schweiz am Europacup in Leiria (Portugal) vertreten sein wird, stach vor allem Julia Niederberger von der LA Nidwalden heraus. Sie läuft nach einer eher schwierigen ersten Jahreshälfte wieder starke Zeiten. In Sarnen überquerte sie die Ziellinie über 100 m in 12,39 als Erste und realisierte eine Saisonbestleistung. Derart motiviert gelang ihr dann über die 200 m mit 24,62 eine PB und wurde hinter Cyntia Reinle vom TV Unterseen gute Zweite.

Zweitbestes Ergebnis für Nadine Odermatt

Im Hochsprung bestätigte Nadine Odermatt von der Leichtathletik Kerns, dass sie wieder mit den stärksten Hochspringerinnen der Schweiz mithalten kann. Nach ihren 1,79 m im Juli in Bulle gelang ihr in Sarnen mit 1,78 m ihr zweitbestes Ergebnis ihrer jungen Karriere. Stabile Leistungen zeigte auch die Mehrkämpferin Tina Baumgartner von der LA Nidwalden über 100 m, 200 m, Weit und Speer wie auch die Mehrkämpferin Sandra Röthlin, die Clubkollegin von Nadine Odermatt, in den Disziplinen 100 m Hürden, Weit, Kugel und Speer.