Sie ist die erfolgreichste Medaillensammlerin der Zentralschweizer Siebenkämpferin Géraldine Ruckstuhl ist in zwei Disziplinen Schweizer Meisterin. Auch 800-m-Läufer Jonas Schöpfer freut sich über Gold. Jörg Greb

Géraldine Ruckstuhl wirft den Speer beim besten Versuch 51,75 Meter weit. Bild: Hanspeter Roos (Basel, 24. August 2019)

Géraldine Ruckstuhl, die Siebenkämpferin aus dem luzernischen Altbüron liess es mit den Triumphen im Kugelstossen und Speerwerfen nicht bewenden. Hinzu kam der Platz 5 im Hürdensprint und der siebte im Hochsprung. «Mit dieser Ausbeute kann ich mehr als zufrieden sein», bilanzierte die 21-jährige Europameisterin der Kategorie U23. Zumal der Wettkampf für sie nicht einfach gewesen ist.

Die Leichtigkeit und Geschmeidigkeit fehlten. Auch sie befindet sich im Aufbau auf die WM. Unter diesen Vorzeichen sagte sie: «Die 14,29 m mit der Kugel sind ausgezeichnet.» Nur um 29 cm blieb sie unter ihrem Hausrekord. Und Aufbauendes gewann sie auch den 1,71 m im Hochsprung wie den 51,75 m mit dem Speer ab. Zumal sie in beiden Disziplinen daran ist, technische Anpassungen – verkürzter Anlauf, veränderter Rhythmus – zu vervollkommen.

Schöpfer hat sich erfolgreich zurückgekämpft

Nach 2017 lief Jonas Schöpfer zum zweiten Mal zum Meistertitel über 800 m. «Diese Goldmedaille macht die Saison komplett», sagte der 23-Jährige aus Sempach voller Freude. Und er verglich seine Gefühle mit der Premiere: «Klar, das erste Mal ist immer speziell, aber dieses Mal freut mich noch mehr.» Nach einer schwächeren Saison hat er sich zurückgekämpft, die Leaderposition in der Jahresbestenliste übernommen und ist mit der Favoritenrolle klargekommen. Das Rennen erlebte er so, wie er es sich vorgestellt hatte. Bis zur 600-m-Marke positionierte er sich an zweiter Stelle. «So hatte ich das Geschehen im Griff, verschoss das Pulver nicht vorzeitig und konnte jederzeit reagieren», sagte er.

Bestärkt durch «gute Beine» setzte er in der Zielkurve zu einem eindrücklichen Steigerungslauf an. Diesem war niemand gewachsen, auch Julien Wanders nicht, der neue Schweizer Weltklasse-Langstreckler. «Es war sicher spannend, ihn im Feld zu wissen», sagte Schöpfer, «aber die Konzentration hatte ich auf mich und mein Rennen gerichtet.»

Zihlmanns Siegesserie reisst nicht ab

Und eine grossartige Serie setzte Nicole Zihlmann fort. Die 33-jährige Hammerwerferin des LC Luzern gewann ihren neunten SM-Titel in Serie, ihren elften insgesamt. Und sie realisierte mit 64,56 m ihre zweitbeste SM-Weite überhaupt. Die Konkurrenz war ihr nicht annähernd gewachsen. Als Medaillengewinner aus der Innerschweiz feiern liessen sich auch fünf Bronzegewinner: Priska Auf der Maur (Basel/Erstfeld/1500 m), Marco Jost (Emmenstrand/Stab), Barbara Leuthart (Zürich/Schwyz/Dreisprung), Maurus Meyer (Rothenburg/110 m Hürden) und Nadine Odermatt (Kerns/Hochsprung).