Ein Nachtslalom auf Melchsee-Frutt unter widrigen Umständen Die regionalen Jugend-Skifahrer tragen ihre Rennen auf der Stöckalp bei Regenschauern aus. 03.02.2020, 17.45 Uhr

Delia Lang und Andre Christen freuen sich über ihre Laufbestzeiten im ersten Rennen. PD

Im Weltcup sind die Nachtskirennen eine Attraktion mit grossem Zuschaueraufmarsch. So war es auf Stöckalp nicht gerade. Doch ein besonderes Erlebnis für die 90 startenden Jugendfahrer war es allemal. Der SC Alpnach organisierte in Melchsee-Frutt im Gebiet Cheselen zwei Nachtslaloms. Im Flutlicht und mit Nachtgläsern an den Skibrillen konnten die Fahrer ihr technisches Können zeigen. Trainer Markus Zurfluh steckte einen ersten flüssigen Lauf.