Diese «Karate-Zwillinge» streben an die Spitze Die Urnerin Moira Dillier (16) und der Luzerner Elio Romano (16) gelten im Karate als Toptalente. Beide wollen 2021 Weltmeister werden. Stephan Santschi

Moira Dillier und Elio Romano beim gemeinsamen Training im Taisho-Training-Center in Luzern.Bild: Corinne Glanzmann (Luzern, 14. November 2019)

Beide sind 16-jährig, beide gehen in die gleiche Sportklasse an der Kantonsschule Alpenquai in Luzern. Sie sind Träger des 1. Dan (schwarzer Gürtel) und im Karate schon Weltmeister im Nachwuchs geworden. Die Rede ist von der Schattdorferin Moira Dillier und dem Krienser Elio Romano – «unseren Zwillingen», wie Toni Romano lachend sagt. Vater ist er zwar nur von Elio, als Besitzer und Trainer der Luzerner Taisho-Schule stehen aber beide schon lange unter seinen Fittichen. «Sie sind sich in vielen Bereichen sehr ähnlich.»

Am vergangenen Wochenende standen sie nun am Finalturnier der Swiss Karate League in Aarberg im Einsatz (siehe Kasten). An diesen Schweizer Meisterschaften nehmen die besten Athleten des Jahres teil – jene also, die an den drei Qualifikationsturnieren in Sursee, Lausanne und Neuenburg den stärksten Eindruck hinterlassen haben. Für Dillier und Romano lag der Fokus in diesem Jahr generell auf nationalen Events. Der Grund: Beide sind in die U18-Kategorie aufgestiegen. «Das ist ein enorm grosser Schritt, der schwierigste überhaupt. Wer den erfolgreich absolviert, schafft es nachher in die Elite», erklärt Toni Romano und führt aus: «Deshalb machten wir einen Schritt zurück und investierten viel in die Grundlagen. Wir nahmen nur an einem Turnier im Ausland teil, reduzierten somit den Stress des Titelkampfs. Aufgrund des Entwicklungsschubs läuft man Gefahr, die Athleten zu überfordern.»

Elio Romano boxt bereits als Kleinkind gegen Ballone

Mit dem Ergebnis ist er sehr zufrieden. Moira Dillier (1,60 Meter gross, 53 Kilo schwer) und Elio Romano (1,81 m, 71 kg) hätten einen stabilen Aufbau hinter sich. Dafür investieren die Teenager auch einiges. Zweimal täglich wird im Dojo in Luzern, das als regionaler Stützpunkt von Swiss Olympic gilt, trainiert. Los geht es jeweils um 7.30 Uhr mit individuellen Dehnübungen, danach folgen technische Einheiten und Schnellkraftlektionen, ehe das Gelernte in Eins-gegen-Eins-Duellen angewendet wird. Am Wochenende stehen oft Turniere, Lehrgänge mit dem Nationalteam oder Regionalkader, sowie interne Schulungen auf dem Programm. Und über das Wochenende erhalten die Karatekas Hausaufgaben. «Sie analysieren zum Beispiel den Teil eines Kampfes, wo Schwachpunkte drin waren. Am Montag präsentieren sie mir dann Verbesserungsvorschläge», erzählt Romano und fügt an: «Es gehört zu meinem Trainingsplan, dass die Athleten mitdenken. Wir erziehen starke und selbstständige Persönlichkeiten.»

Zeit also, sich den beiden etwas eingehender zu widmen. Elio Romano kam schon früh mit Karate in Kontakt, weil neben Vater Toni auch Mutter Mariann Trainerin ist. In seiner Spielecke beobachtete der Dreikäsehoch das sportliche Treiben und ahmte das Gesehene bald nach. «Elio hat bereits im Alter von zweieinhalb Jahren gegen Ballone geboxt. Das war ihm lieber als Ballspiele», berichtet Toni Romano lachend. Elio kann sich daran noch gut erinnern: «Das Dojo war für mich wie ein grosses Wohnzimmer mit vielen Brüdern und Schwestern.» Später faszinierten ihn die Kraft und Dynamik des Karates, sowie die Tatsache, dass er sich selber verteidigen kann.

Moira Dillier tritt beim Karate in eine andere Welt ein

Mit zirka fünf Jahren erstmals in Kontakt mit dem Kampfsport aus Fernost kam Moira Dillier, weil ihr älterer Bruder Moritz es ausprobieren wollte. «Mir gefällt die Vielseitigkeit des Karates. Es gibt mit Kata eine technische und mit Kumite eine kämpferische Disziplin», erklärt die Urnerin. Moira wollte bald mehr, machte neben den Übungseinheiten in Altdorf Extraschichten in Luzern. Der Fleiss führte bald zu ersten Meriten, schon als 11-Jährige gewann sie bei den U14-Juniorinnen im Kata den ersten Schweizer-Meister-Titel. Wenn sie im Training sei, könne sie alles andere vergessen. «Dann trete ich in eine andere Welt ein.»

Am Ende des Fünfjahresplans soll der Exploit stehen

Bei all den Ähnlichkeiten erstaunt es nicht, dass auch ihr Kampfstil viele Parallelen aufweist. Beide lieben die Offensive, beide setzen das Gegenüber gerne unter Druck. «Elio braucht jeweils etwas Angewöhnungszeit, dann rollt er das Feld mit seiner Unberechenbarkeit und Vielseitigkeit von hinten auf. Moira greift derweil sofort an», sagt Toni Romano. Dass es bei einer solch hohen Intensität auch mal zu einer Verletzung kommen kann, gehört dazu. So verpasste Elio zuletzt das Swiss-Karate-League-Turnier in Neuenburg, weil er sich nach mehreren Tritten an einen gegnerischen Ellbogen eine starke Fussprellung zugezogen hatte. Bemerkenswert: So aggressiv wie sie auf der Kampfmatte auftreten, so zurückhaltend und locker sind sie daneben. Moira erklärt das so: «Ich bin ruhig, weil ich viel nachdenke. Ich arbeite sehr zielorientiert. Wenn ich etwas will, tue ich so ziemlich alles, um es zu erreichen.» Als «stille Powermaschine» hat sie ihr Trainer auch schon bezeichnet. Elio fiel derweil schon in jungen Jahren durch hohe Sozialkompetenz und Analysevermögen auf.

Mittlerweile haben sich die Erfolge der beiden fast schon wie selbstverständlich eingestellt. Ein grosses Highlight waren die Goldmedaillen an der Shotokan-WM 2017 – Romano gewann bei den U16-Junioren, Dillier bei den U14-Juniorinnen. Moira räumte zudem im letzten Jahr an der U16-Shotokan-EM regelrecht ab, gewann im Einzel und im Team vier Medaillen – davon drei goldene. Elio verpasste diesen Grossanlass verletzungsbedingt. Abgerundet wird ihr Palmarès durch mehrere Schweizer-Meister-Titel beim Nachwuchs.

Wenn Toni Romano über die Perspektiven der beiden spricht, sind nur Superlative gut genug. Sowohl seinem Sohn als auch Moira Dillier traut er in der Elite den Sprung in die absolute Weltspitze zu. Der Fünfjahresplan sieht vor, dass nächstes Jahr wieder mehr internationale Events in der Agenda stehen – darunter die Shotokan-EM 2020 in Moskau. All das soll die Nachwuchs-Cracks auf das grosse Ziel vorbereiten – die Shotokan-WM der Elite 2021 in Tokio. «Dann sollen beide so weit sein, um Weltmeister zu werden», betont der Trainer. Auch die Ziele der beiden Toptalente sind also dieselben. Unterscheidet die beiden denn gar nichts? «Doch», sagt Elio lachend. «Moira spielt Gitarre, ich bin völlig unmusikalisch.» Er selber gilt dafür als Feinschmecker mit einem besonderen Gusto für Meeresfrüchte.

Karate an Olympischen Spielen? Toni Romano: «Lieber nicht»

Und wie steht es um Olympia? Steht nicht der Grossevent mit den farbigen Ringen wie bei so manchem Sportler über allem? 2020 in Tokio wird Karate erstmals überhaupt im olympischen Programm figurieren. «Unsere Sportart kann sich zeigen, das stimmt», sagt Toni Romano. «Doch das dürfte eine einmalige Sache bleiben. Karate ist eine geniale Sportart mit fantastischen Werten. Für Aussenstehende ist es aber zu wenig attraktiv, man muss ein Auge dafür haben.» Eine Zukunft an Olympia sieht Toni Romano für Karate darum nicht. Bedauerlich? «Es gibt da unterschiedliche Meinungen. Mir persönlich ist es lieber, wenn Karate nicht olympisch wird. Sonst würde unser Sport nämlich Gefahr laufen, dass man gewisse Disziplinen für den Erfolg pusht. Und wenn man sich zu stark spezialisiert, gehen dem Sport viele Athleten verloren.»