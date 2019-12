Die Luzerner Unihockeyaner bereiten sich auf die Spiele gegen den Abstieg vor Unihockey Luzern (1. Liga) kassiert gegen Waldenburg Eagles (4:5) und Bern Capitals (2:11) zwei weitere Niederlagen. Ruedi Vollenwyder 02.12.2019, 16.43 Uhr

Julian Lingg (rechts) im Zweikampf mit dem Bern-Capitals-Spieler Oliver Walker. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 1. Dezember 2019) Philipp Schmidli, PHILIPP SCHMIDLI | Fotografie

Es hörte sich für die Luzerner Spieler brutal an: Während die Unihockeyaner der Waldenburg Eagles nach dem 5:4-Sieg nach Verlängerung ihre Siegeshymne anstimmten und sich singend bei ihren mitgereisten Fans bedankten, mussten die Luzerner ein weiteres Mal mit hängenden Köpfen von dannen ziehen. 4:4 stand es nach der regulären Spielzeit, in der beide Teams ihre Möglichkeiten zum Sieg hatten. Es kam zur Verlängerung. Nach 66 Minuten und 58 Sekunden ahndeten die Schiedsrichter ein Handspiel von Joshua Jeffrey mit einer Zwei-Minuten-Strafe. 15 Sekunden später zappelte der Ball hinter dem zuvor hervorragend spielenden Luzern-Goalie Nicolas Graf im Netz. Der Luzerner Traum vom ersten Saisonsieg löste sich in Luft auf.