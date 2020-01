Ad Astra Sarnen besiegt den Heimfluch

Bis in die 18. Runde musste sich Ad Astra Sarnen gedulden, ehe der erste Sieg in der regulären Spielzeit errungen werden konnte. Obwohl dieser Erfolg den Obwaldnern Selbstvertrauen geben wird und sie die rote Laterne an die Thuner abgeben konnten, gehen sie am Dienstag (19.45 Uhr, Stadthalle Zug) als klarer Underdog in das Zentralschweizer Derby gegen Zug United. Die Zuger punkten in dieser Saison so regelmässig wie noch nie und schnuppern an einem Tabellenplatz unter den ersten vier, was das Heimrecht in den Playoff-Viertelfinals bedeuten würde. Während die Sarner bereits am Samstag gegen Thun spielten, traten die Zuger erst am Sonntag gegen den SV Wiler-Ersigen an. Den zusätzlichen Ruhetag dürften die Obwaldner nicht ungern entgegengenommen haben. «Neben vollen Batterien braucht es gegen Zug über die ganzen 60 Minuten eine konzentrierte Leistung, wenn wir am Ende mit Punkten nach Hause fahren wollen», meint Ad Astras Captain Roman Schöni. Wer den Verlauf des Hinspiels im Dezember zwischen den beiden Zentralschweizer Mannschaften im Kopf hat, der weiss, worauf Schöni anspricht. Unentschieden stand es damals nach 40 Minuten, ehe die Zuger im Schlussabschnitt aus dem 2:2 ein 7:2 machten. Die Zuger hingegen dürften bestrebt sein, die Widersacher aus Obwalden diesmal schon früher in die Schranken zu weisen. (JH)