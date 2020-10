1:3 gegen Kloten: Der HC Thurgau scheitert auch im siebten Cup-Jahr in der Startrunde Der HC Thurgau verliert in der letzten Saison, in welcher der Swiss Ice Hockey Cup ausgetragen wird, bei erster Gelegenheit. So knapp wie beim 1:3 zu Hause gegen den EHC Kloten war es aber in den Jahren zuvor nie. Bis zwei Minuten vor Schluss hatte das Skore 1:1 gelautet. Die Pikes Oberthurgau konnten ihr Cup-Spiel gegen den HC Lugano aus der NLA wegen positiver Coronafälle im Team gar nicht austragen. Matthias Hafen 04.10.2020, 20.54 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Cup-Fight unter Ligakonkurrenten: Thurgaus Florian Schmuckli (links) drängt Klotens Ramon Knellwolf aus dem Weg. Mario Gaccioli

Trainer Stephan Mair brachte schon grosse Erfolge in den Thurgau. Doch etwas wird der Südtiroler mit dem HCT nicht mehr erreichen: den Einzug in die zweite Cuprunde. Auch in der siebten und letzten Austragung des Swiss Ice Hockey Cup schaffte es das Swiss-League-Team aus Weinfelden nicht, die erste Hürde zu überwinden. Diesmal scheiterte Thurgau hauchdünn mit 1:3 an Ligakonkurrent Kloten. Bis zwei Minuten vor Schluss hatte es in der hart umkämpften Partie noch 1:1 gestanden. Dann machte Klotens Neuzuzug Juraj Simek den Unterschied, indem er den bedauernswerten HCT-Goalie Nicola Aeberhard am nahen Pfosten düpierte.

Eines war am Sonntag schon vor dem ersten Puckeinwurf klar: Wenn der HC Thurgau die erste Cuprunde hätte nehmen können, dann gegen Kloten. In den sieben Jahren des Wettbewerbs waren die Flughafenstädter bereits zum dritten Mal Erstrundengast in der Güttingersreuti. Und während gegen Davos (2014), Lugano (2016), Ambri (2018) sowie Zug (2019) in der Vergangenheit stets Zu-Null- Niederlagen resultierten, schaute gegen Kloten immer mindestens ein Treffer des HCT heraus. (1:5/2015, 2:6/2017).

Auch mit nur einem Ausländer konkurrenzfähig

Diesmal waren die Thurgauer so nahe am Sieg wie noch nie. Das mag damit zusammenhängen, dass der frühere NLA-Klub Kloten mittlerweile Ligakonkurrent der Ostschweizer ist. Vor allem aber zeigte der HC Thurgau auch im zweiten Ernstkampf der Saison, dass er trotz zahlreicher Wechsel im Kader immer noch sehr konkurrenzfähig ist. Und das, obwohl mit dem Kanadier Darcy Murphy wieder nur einer von zwei möglichen Ausländern im Einsatz stand. Derek Hulak fällt weiter mit einer Hirnerschütterung aus. Und der NHL-Verstärkung Brandon Hagel fehlen noch immer Aufenthalts- und Spielbewilligung.

Darcy Murphy (links) war einmal mehr der einzige Ausländer im Aufgebot des HC Thurgau. Mario Gaccioli

Im torlosen Startdrittel hätte der HCT mehr aus seiner forschen Spielweise machen sollen. Die Klotener liessen sich dreimal zu einem Foul hinreissen, doch dreimal war das Powerplay der zu Beginn deutlich disziplinierteren Thurgauer zu bescheiden. Je länger die Partie dauerte, desto besser kam der Favorit und Aufstiegsanwärter aus der Flughafenstadt ins Spiel. Die Kontrolle ging zwar zum Gegner über, doch Thurgau blieb mit pfeilschnellen, schlauen Angriffen stets gefährlich. Janik Loosli und Patrick Spannring hatten bei Spielmitte die besten Gelegenheiten, ihr Team in Führung zu bringen. Doch das 1:0 gelang Kloten. Im Powerplay nutzte Dominic Forget seine Freiheiten und fand eine Lücke zwischen Goalie Aeberhards Schulter und der Torecke (32.).

Umstrittenes Tor von Fritsche bringt Hoffnung zurück

Diese Scharte von Thurgaus Defensive wetzte Jason Fritsche vier Minuten später wieder aus. Er schnappte sich an der gegnerischen blauen Linie einen von Forget vertändelten Puck und zog solo (und aus abseitsverdächtiger Position) auf den früheren HCT-Goalie Dominic Nyffeler zu – 1:1. Man ahnte, dass ein Lucky Punch diese spannende Partie entscheiden würde. Und tatsächlich: 122 Sekunden vor Schluss bugsierte Simek den Puck von der Seite her ins Thurgauer Tor. Andri Spiller machte fünf Sekunden vor Schluss mit dem 3:1 ins verwaiste HCT-Gehäuse alles klar.

602 Zuschauer sahen in der Eishalle Güttingersreuti in Weinfelden eine hochspannende Cup-Partie zwischen dem HC Thurgau und dem EHC Kloten. Mario Gaccioli

Thurgau – Kloten 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Güttingersreuti, Weinfelden – 602 Zuschauer – SR Salonen/Müller, Wolf/Betschart.

Tore: 32. Forget (Ganz/Ausschluss Scheidegger) 0:1. 36. Fritsche 1:1. 58. Simek (Kellenberger) 1:2. 60. (59:55) Spiller (Faille, Nyffeler) 1:3 (ins leere Tor).

Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen Thurgau, 5-mal 2 Minuten gegen Kloten.

Thurgau: Aeberhard; Schmuckli, Parati; Wildhaber, Soracreppa; Moor, Fechtig; Scheidegger, Schnyder; Murphy, Brändli, Loosli; Rehak, Rundqvist, Mosimann; Baumann, Hollenstein, Spannring; Lanz, Fritsche, Moser.

Kloten: Nyffeler; Kindschi, Bartholet; Ganz, Janett; Seiler, Kälin; Stämpfli, Steiner; Knellwolf, Faille, Figren; Spiller, Füglister, Staiger; Truttmann, Forget, Altorfer; Obrist, Kellenberger, Simek.

Bemerkungen: Thurgau ohne Hulak (verletzt), Hagel (noch nicht spielberechtigt), Hobi und Bischofberger (beide verletzt). Kloten ohne Back, Gähler und Marchon (alle verletzt). – 59:18 Time-out Thurgau, danach ohne Goalie.

Pikes wehren sich gegen Kollektiv-Quarantäne Eigentlich hätten am Sonntag in Weinfelden auch die Pikes Oberthurgau aus der 1. Liga ihr Cupspiel gegen den NLA-Klub Lugano austragen sollen. Doch zwei positive Coronatests im Team der Pikes führten am Samstag zur kurzfristigen Absage der Partie von 13.30 Uhr. Voraussichtlich wird die Begegnung am Mittwoch, 14. Oktober, um 20 Uhr im EZO Romanshorn nachgeholt. Im Zuge der zwei Coronafälle bei den Pikes ordneten die kantonalen Behörden auch sehr kurzfristig die Verschiebung des 1.-Liga-Spiels vom Samstag zwischen dem EHC Frauenfeld und dem EC Wil an. Dies, weil die Frauenfelder am vergangenen Mittwoch noch bei den Pikes gastiert hatten. Die Wiler waren bereits in der Eishalle am Aufwärmen, als die Absage kam. Gegen die zehntägige Quarantäne, die für das ganze 1.-Liga-Team der Pikes ausgesprochen wurde, legten die Oberthurgauer Rekurs ein, wie Vizepräsident René Lüscher auf Anfrage sagte. Das Schreiben richtet sich an die Lungenliga Thurgau, die das Contact-Tracing im Kanton betreibt und auch die Quarantäne verhängte. Die Romanshorner sind der Meinung, dass es genügt hätte, die positiv getesteten Spieler in Quarantäne zu entsenden, weil die Spieler auch während einer Partie nie länger als zehn Minuten ohne Maske nahe beieinander seien. Mit dem Einspruch gegen die Kollektiv-Quarantäne wollen die Pikes verhindern, dass auch ihr 1.-Liga-Spiel vom Samstag, 10. Oktober, gegen Luzern verschoben werden muss.