Rassismus-Vorfall Verweis? Busse? Sperre? Welche Stürme der FC Wil und ihr Präsident Maurice Weber zu erwarten haben In diesen Wochen wird sich die Liga um den Rassismus-Fall rund um FC Wil-Präsident Maurice Weber kümmern. Es gibt Gründe für die Disziplinarkommission, ihn mit einem blauen Auge davon kommen zu lassen. Sicher ist: Sie wird sich schwertun. Eine Einordnung. Ralf Streule Jetzt kommentieren 01.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

FC-Wil-Präsident Maurice Weber, einer der Retter des Vereins im Jahr 2017, hat weiterhin Rückhalt im Klub. Urs Bucher

Wenn es nach Maurice Weber und dem «kleinsten Kreis» des FC Wil gegangen wäre, hätte sich der Schleier des Vergessens über den Abend von Anfang Mai in Neuenburg gelegt. Ein verbaler Ausrutscher des FC-Wil-Präsidenten war es gewesen, den man gerne unter Interna abgebucht hätte.

Doch Webers Beschimpfung eines dunkelhäutigen Xamax-Spielers war von zu vielen gehört worden. Von eigenen Spielern. Und Leuten auf der Tribüne. Als ein Xamaxien nach einem Foul auf dem Boden lag und womöglich simulierte, soll ihn Weber mit dem N-Wort zum Aufstehen aufgefordert haben – so wird der Vorfall von mehreren Personen erzählt.

Unruhe im Team trotz schneller Entschuldigung

Irgendwie logisch, dass das Ganze den Weg in die Öffentlichkeit fand. Irgendwie aber auch logisch, und menschlich, dass die Klubführung die Sache unter dem Deckel halten wollte. Auch die eigenen Spieler, vor allem die jüngeren unter ihnen, sollen nach der Partie sehr irritiert gewesen sein, erklären Personen aus dem Umfeld.

Die Entschuldigung des Präsidenten folgte intern auf dem Fusse, Unruhe gab es im Team dennoch. Inzwischen wussten vom Vorfall sehr viele – interessanterweise aber nicht Dani Wyler, der Kommunikationschef, der vielleicht früher eine öffentliche Aufarbeitung des Falles gefordert hätte. Anfang dieser Woche trat Wyler zurück – und leistete damit der Frage Vorschub, ob Weber nicht dasselbe tun müsste.

Für einen Grossteil der Öffentlichkeit scheint klar: Es gibt in diesem Fall kein Pardon, Weber ist als Präsident untragbar. Zwar trat er aus dem Ligakomitee zurück und bot seinen Rücktritt als Präsident an. Sponsoren, Aktionäre, Geschäftsleitung und Verwaltungsrat aber halten ihm die Stange. Eine Nachfrage bei Sponsoren ist nicht ergiebig – kommentiert wird die Sache von den Angefragten nicht. Sicher ist: Auf einen freiwilligen Abgang verzichtete Weber.

Mögliche Strafmassnahmen, von Verweis bis Funktionssperre

Damit lastet eine grosse Verantwortung auf der Liga. Die Swiss Football League (SFL), die nach Bekanntwerden ein Verfahren eingeleitet hat, wird den Fall nun aufarbeiten. In den kommenden vier Wochen soll die Disziplinarkommission zu einem Entschluss kommen, heisst es bei der Liga.

In der Rechtspflegeordnung des Schweizerischen Fussballverbands heisst es: «Wer eine Person [...] in irgendeiner Form wegen ihrer Hautfarbe, Rasse, Religion oder Ethnie in einer gegen die Menschenwürde verstossenden Weise herabsetzt oder diskriminiert, wird disziplinarisch bestraft.» Mögliche Strafmassnahmen gehen von einem Verweis über eine Busse bis zu einer endgültigen Funktionssperre.

Webers emotionale Ausbrüche an Spielen sind bekannt

Man hört in einschlägigen Kreisen, dass es nicht der erste emotionale Ausbruch des Präsidenten am Spielfeldrand gewesen sei, jedoch der erste nachgewiesene in rassistischer Form. Es gibt jene Spieler, die sagen: «Fehler passieren. Das ist nicht der Maurice Weber, den wir im Alltag kennen.» Die rassistische Entgleisung, das wird von Leuten im Klub betont, entstand nicht aus einer Grundhaltung Webers, sondern war die Folge eines fehlenden Sensoriums gegenüber dem Rassismusthema.

Es war eine Aussage, um Jahrzehnte aus der Zeit gefallen, von einem Mann, der sie fälschlicherweise als Kavaliersdelikt begriff oder begreift. Fussballexperte Marcel Reif lieferte auf «Nau.ch» kürzlich einen Gedankenansatz, der sinngemäss so lautet: Wer das N-Wort nicht im Repertoire trägt, dem rutscht es auch in der Emotion nicht heraus. Wer das Wort im Repertoire führt, wird es so schnell nicht los.

Was Weber mit Sicherheit nicht so schnell los wird, ist das Etikett, das er umgehängt erhielt – und mit ihm gewissermassen auch der Verein. Es ist ein Kollateralschaden, den man im FC Wil zu tragen gewillt scheint, obschon man sich so eine grosse Last auflädt.

Weshalb der FC Wil an ihm festhält

Dass das FC-Wil-Umfeld Weber den Rücken stärkt, kann damit zu tun haben, dass man die Entschuldigung ernst nimmt, ihm eine Wandlung am Spielfeldrand zutraut, ihn als umgänglichen, wohlwollenden, engagierten Präsidenten wahrnimmt. Damit, dass er 2017 den Verein vor dem Kollaps rettete, als türkische Geldgeber von einem auf den anderen Tag verschwanden. Damit, dass er den Verein in ruhigere Gewässer führte.

Man stärkt ihm aber wohl auch deshalb den Rücken, weil es nicht nach einem schnellen finanziellen Plan B aussieht im Klub. Weber ist bekannt dafür, Löcher zu stopfen. Die Zukunft des FC Wil in der Challenge League würde ohne ihn noch schwieriger. Andere Klubs rüsten auf, die Luft wird dünn. Man hält sich also an Weber, den Unternehmer – gibt ihm eine zweite Chance, und hofft, dass dies die Liga ebenfalls tut.

Herzblut oder Sturheit?

Man kann es als Stärke sehen, dass Weber trotz des Sturms, der in den vergangenen Tagen über ihn hinwegfegte, überhaupt weitermachen will. Ist es Herzblut, ist es Sturheit? Eins ist sicher: Die vergangenen Tage waren bereits Strafe für ihn, er steht unter Beobachtung, weitere Entgleisungen kann er sich nicht leisten.

Man solle die «Sache nicht grösser machen, als sie ist», hört man, auch von Personen, die nicht im Umfeld Webers sind. Nicht grösser. Aber auch nicht kleiner. Muss die Liga aber das stärkste Zeichen setzen und eine Funktionssperre aussprechen? Von allen möglichen Sanktionen die härteste zu wählen, ist trotz aller Vorzeichen unangebracht. Auf einer Liste möglicher Fehlhandlungen steht Webers Entgleisung nicht ganz oben.

Die Liga steckt in einer Zwickmühle

Schliesslich ist da die Geschichte um Christian Constantin, der seinerzeit einen körperlichen Angriff auf Rolf Fringer verübte und keine Reue zeigte. Der Sion-Präsident erhielt eine vergleichsweise milde Bestrafung: Neun Monate Platzsperre plus 30000 Franken Busse waren es.

Hier ist die Liga in der Zwickmühle: Unmöglich kann sie Weber härter bestrafen, will sie sich nicht dem Verdacht aussetzen, den im Schweizer Fussball mächtigen Constantin wohlwollender zu behandeln als einen Challenge-League-Präsidenten. Anderseits ist der Kampf gegen Rassismus ein grosses Thema in der Liga. Viele werden an der Strafe messen, wie ernst es der SFL damit ist.

Die Disziplinarkommission entscheide unabhängig von diesen Überlegungen, heisst es bei der Liga. Und doch: Sie dürfte sich sehr wohl bewusst sein, dass der Entscheid in der Öffentlichkeit zu Diskussionen führen wird. Sie wird es nicht allen recht machen können. Und unweigerlich Fehler machen. Aber eben: Fehler passieren.