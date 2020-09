Aufeinandertreffen der Eishockeyprofis im St.Galler Lerchenfeld: Rapperswil-Jona testet gegen Lugano – NHL-Stürmer Timo Meier erhält keine Freigabe für Engagement bei Ex-Verein Rappi

Am Samstagabend um 17 Uhr kommt es im Eissportzentrum Lerchenfeld in St.Gallen zum Testspiel zwischen den beiden NLA-Teams Rapperswil-Jona und Lugano. Sowohl die Ostschweizer als auch die Tessiner überzeugten bisher in der Vorbereitungsphase.

Tim Frei 11.09.2020, 17.00 Uhr