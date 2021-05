Rad: Ein Frauenfelder half Beat Breu auf die Sprünge

RADSPORT Wie ein Frauenfelder das stärkste Profiteam auf die Beine stellte: «Beat Breu ist mir bis heute dankbar» Am Sonntag, 6. Juni, beginnt in Frauenfeld die 84. Tour de Suisse. Willy Läderach war dabei, als 1980 der Rennstall Cilo-Aufina ins Leben gerufen worden ist. 1981 stiess Beat Breu dazu. Dann ging die Post ab. Daniel Good 31.05.2021, 16.24 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Geburtshelfer» Willy Läderach mit Beat Breu. Bild: Michel Canonica

Seit Ende 2016 gibt es keine Schweizer Profisportgruppe mehr in der World Tour. Das ist schlecht für die jungen einheimischen Rennfahrer. Vor gut 40 Jahren war es nicht viel besser. Aber es wurde gut, sehr gut sogar.

Auch der heute 80-jährigen Frauenfelder Willy Läderach hatte die Finger im Spiel, als es 1980 zur Gründung des Rennstalls Cila-Aufina kam. «Wir hatten in der Radsportgruppe des Motor- und Radsportvereins Frauenfeld die Idee, dass man doch mit Beat Breu ein Schweizer Profiteam aufbauen sollte», sagt Läderach.

Der Velohersteller Cilo war schon Jahrzehnte zuvor mit Hugo Koblet erfolgreich gewesen. «Meine guten Kontakte zu Cilo-Chef Claude Jan öffneten die Türen.» Aber es brauchte vor allem Geld. Davon hatte Cilo nicht soviel. 10000 Velos pro Jahr produzierten die Waadtländer damals. Läderach weibelte deshalb bei den Banken. Die Schlüsselfigur war Direktor Bösch von der Aufina, einer Tochter der damaligen Schweizerischen Bankgesellschaft (SBG), der grössten Bank im Land.

Auch Ferdy Kübler hatte die Finger im Spiel

Ferdy Kübler (links) und Willy Läderach Bild: PD

Bösch wollte zunächst aber nicht so recht. So schaltete Läderach seinen Kollegen Ferdy Kübler ein. Dieser kannte Bösch und überredete ihn, in den Radsport zu investieren. «Ich sagte zu Ferdy: Wenn du nicht zu Bösch gehst, kündige ich dir die Freundschaft», sagt Läderach heute. Sie blieben Freunde bis zu Küblers Tod 2016.

Das erste Jahr verlief schleppend für Cilo-Aufina. Immerhin gab es 1980 einen Etappensieg an der Tour de Suisse. Dann wurde mit dem SBG-Geld aufgerüstet. Breu kam aus den Niederlanden, Sepp Fuchs aus Italien.

Beat Breus Siege

«Schon im Frühling 1981 lief es ausgezeichnet», sagt Godi Schmutz. Breu gewann am Giro d’Italia die schwierige Etappe zu den drei Zinnen von Lavaredo in den Dolomiten. Fuchs belegte im Giro den fünften Platz. Die Meisterschaft von Zürich endete im strömenden Regen mit dem Sieg Breus.

«Und im Mannschaftszeitfahren des Giro landeten wir auf dem dritten Rang», sagt Breu, dem diese Disziplin ein Gräuel war. Cilo-Aufina war im zweiten Jahr des Bestehens eine feste Grösse im internationalen Radsport geworden. Die Tour de Suisse 1981 dominierte das Team nach Belieben. 1983 gewann Breu im Trikot von Cilo-Aufina im Rahmen der Tour de France auf der Alpe D’Huez und in Pla d’Adet. Die stärkste Schweizer Sportgruppe bestand bis Ende 1986.

Mit grossem Interesse immer dabei Willy Läderach, der sich als «Geburtshelfer» bezeichnet. Er ist vor allem als Organisator des Frauenfelder WM-Motocrosses bekannt. Er sagt:

«Aber ich hatte auch immer ein grosses Herz für den Radsport. Beat ist mir bis heute dankbar für meine damaligen Bemühungen.»

Hinweis

Am Sonntag, 6. Juni, beginnt in Frauenfeld die 84. Tour de Suisse.