RADSPORT Paris-Roubaix ist wieder abgesagt: Der Thurgauer Stefan Bissegger fuhr schon als Junior über das berühmte Kopfsteinpflaster in Nordfrankreich Der 22-Jährige muss weiter auf sein Début in der Elite bei Paris-Roubaix warten. Dabei ist es sein Lieblingsrennen. Als Nachwuchsrennfahrer war er aber schon auf dem Pavé unterwegs. Daniel Good 09.04.2021, 12.05 Uhr

Als Junior fuhr Stefan Bissegger 2015 und 2016 über das Kopfsteinpflaster von Paris–Roubaix. Bild: PD

Schon in der vergangenen Saison war der junge Thurgauer als Stagiaire für das Eliterennen aufgeboten worden. Aber zum Start kam es wegen Corona nicht. Auch in diesem Jahr wird Paris–Roubaix nicht am angestammten Termin durchgeführt. Das Monument des Radsports, das am Sonntag hätte stattfinden sollen, wurde in den Oktober verschoben.

Veloprofi Stefan Bissegger, genannt Muni Bild: PD

Der 22-jährige Bissegger sagt zum erneut verschobenen Début in seinem Lieblingsrennen: «Es ist sicher schade, dass es wieder so gekommen ist. Aber wir Profis in der World-Tour haben es noch gut. Wir können wenigstens meistens Rennen fahren. Das ist bei den Jungen nicht der Fall.» Bissegger bringt auch grosses Verständnis auf für die Absage:

«Die Situation in dieser Gegend ist prekär. Es hat keinen Platz in den Spitälern. Bricht sich zum Beispiel ein Rennfahrer ein Schlüsselbein, kann er nicht angemessen versorgt werden. Deshalb ist es sinnvoll, dass das Rennen verschoben wurde. Die Gesundheit geht doch vor.»

Die Fahrt über das Kopfsteinpflaster ist eine ruppige Angelegenheit. Stürze mit Verletzungsfolgen gehören zur Tagesordnung. Die medizinischen Abteilungen haben jeweils alle Hände voll zu tun. Denn die Profis schenken sich nichts im Rennen um den prestigeträchtigen Sieg. Insbesondere die Positionskämpfe vor den Abschnitten auf dem Pavé sind jeweils höchst umstritten.

Stefan Bissegger (rechts) im Juniorenrennen von Paris-Roubaix. Bild: PD

Vor den Profis

Als Bissegger noch Lehrling als Velomechaniker war, machte er seine ersten Erfahrungen auf dem Kopfsteinpflaster. Das Nachwuchsrennen findet zwei bis drei Stunden vor jenem der Profis statt. Bissegger kam als junger Bahnfahrer auf der ungewohnten Unterlage zweimal unter die ersten zehn und war fasziniert von Paris–Roubaix. Bissegger:

«Aber bei den Profis wird schon ganz anders gefahren. Die Gangart ist viel aggressiver als im Nachwuchs»

Seine ersten Talentproben im Feld der Berufsfahrer hat er bereits hinter sich. Er ist in Form.

Stefan Bissegger am Ostersonntag an der Spitze der Flandern-Rundfahrt Bild: Peter De Voecht/Freshfocus

Paris–Roubaix liegt ihm besser als Flandern

An der Flandern-Rundfahrt stellte Bissegger dies am vergangenen Sonntag unter Beweis. Deshalb wäre ihm ein Start am Sonntag bei Paris–Roubaix gelegen gekommen. «Dieses Rennen, so schätze ich, liegt mir wohl noch besser als die Flandern-Rundfahrt.» Er sagt das im Wissen um das Streckenprofil. In Flandern sind 19 kurze, aber ruppige Steigungen zu bewältigen. Er sagt:

«Da musst du eine oder zwei Minuten an deinem absoluten Limit fahren. Paris–Roubaix ist auch hart, aber flach. Das kommt mir als Roller mit Ausdauerqualitäten entgegen.»

Sein Début verspricht einiges.