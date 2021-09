RADSPORT «Es ging einfach nicht mehr»: Der Schweizer Radsport verlor mit Martin Bolt eines seiner grössten Talente ans Pfeiffersche Drüsenfieber Er ist der talentierteste Schweizer seiner Generation. 1997 wird Martin Bolt Vizeweltmeister bei den Junioren. Das schafft bis heute kein Schweizer mehr. Aber die grosse Karriere als Veloprofi bleibt ihm versagt. Daniel Good Jetzt kommentieren 23.09.2021, 16.54 Uhr

Heute ist Martin Bolt noch «Schönwetterfahrer» Bild: Tobias Garcia

Schon als Vierjähriger fuhr er mit dem Velo 100 Kilometer weit – in der Obhut seines Vaters im Rahmen einer Volksradtour von Goldach nach Frauenfeld und zurück. Ein paar Jahre später wandte sich Martin Bolt dem BMX zu und wurde zweimal Europameister und dreimal Schweizer Meister. Aber BMX war zu seiner Zeit noch nicht olympisch.

So ging er als 13-Jähriger ins Strassentraining des RV Altenrhein. «Nur um einmal zu schnuppern.» Bald stellten sich auch mit dem Rennvelo Erfolge ein. Bei den Anfängern und Junioren war der junge Goldacher im Sprint kaum zu besiegen. «Ich profitierte vom BMX. In dieser Disziplin entwickelst du sehr viel Schnellkraft», sagt der heute 42-Jährige.

Martin Bolts WM-Medaille und weitere Erinnerungen an die Karriere. Bild: Tobias Garcia

So war es klar, dass Junior Bolt für die WM Anfang Oktober 1997 in San Sebastian selektioniert wurde. Er hatte im Vorfeld der WM alle Sprints auf der Strasse gewonnen und war der designierte Captain des fünfköpfigen Schweizer Teams. Als es um die Medaillen ging, wurde es hektisch.

Bolt sagt:

«Extrem hektisch. Jeder fuhr, als gehe es um sein Leben.»

Doch Bolt blieb ruhig, auch wenn er die letzten 500 Meter auf sich allein gestellt war. «Ich zog den Sprint an und war mir sicher, dass es reichen würde. Aber ein Italiener fuhr an mir vorbei.»

Die letzte WM-Medaille für einen Schweizer Junior

Der damals 18-jährige Bolt hatte nicht damit gerechnet, dass er noch abgefangen würde. «Deshalb war ich zunächst verärgert und schlug im Ziel auf den Lenker. Aber ein paar Minuten nach dem Rennen überwog die Freude über den Gewinn der Medaille.» Seit Bolts Silber 1997 im Baskenland holte kein Schweizer mehr Edelmetall in einem WM-Strassenrennen der Junioren. Zumindest bis am Freitag, 24. September, wenn in Belgien die nächste WM-Prüfung der Junioren stattfindet.

Martin Bolt in Dübendorf mit seiner Familie. Bild: Tobias Garcia

Als Bolt vor 24 Jahren ins Hotel zurückkam, erlebte er den viertschönsten Moment seines Lebens. «Tony Rominger, der grosse Held meiner Jugendjahre, gratulierte mir persönlich.» Nur die Hochzeit und die Geburt seiner beiden Kinder waren für Bolt noch bedeutender.

Als die Schweizer Junioren nach dem Rennen zum Abendessen gingen, prasselte reichlich Beifall vom Nebentisch auf sie ein. Bolt sagt:

«Alex Zülle, Rominger und alle weiteren gestandenen Schweizer Profis applaudierten wie wild. Das werde ich nie wieder vergessen.»

Zuhause gab es Empfänge in Goldach und Altenrhein für den Nachwuchssportler. Und von der Sporthilfe 500 Franken im Monat.

Das Pfeiffersche Drüsenfieber lähmt ihn

1998 folgte die Matura in St.Gallen. Dann setzte Bolt auf die Karte Sport. Er war stark – auch als er es mit älteren Konkurrenten aufnahm. Eine grosse Karriere schien ihm bevorzustehen. Aber im April 2000 befiel ihn das Pfeiffersche Drüsenfieber. In einem Ausmass, das den talentierten St.Galler schliesslich zum Karrierenende zwang.

«Es dauerte anderthalb Jahre. Es gab immer wieder Schübe. Ich war manchmal so müde, dass ich es nicht einmal von Goldach nach Arbon und zurück schaffte», sagt Bolt. Das heimtückische Fieber verhinderte auch, dass er einen Vertrag als Profi – trotz eines lukrativen Angebots – unterschreiben konnte. Bolt:

«Sie sagten, schau, dass du das Pfeiffersche Fieber wegbringst, dann kannst du für uns fahren.»

Schliesslich war Bolt von der Krankheit geheilt. Aber er war nicht mehr derselbe Velofahrer wie davor. «Ich erreichte nicht mehr meine Leidensfähigkeit von vorher. Wenn du nicht mehr in der Lage bist, auch die letzten zwei Prozent aus dir herauszupressen, hast du nichts zu suchen als Veloprofi. Die Krankheit hat mich so viel Substanz gekostet, dass ich es einfach nicht mehr auf mein früheres Level schaffte.»

Im Jahr 2002 versuchte sich Bolt nochmals als Rennfahrer. Aber die Klasse von einst brachte er nicht mehr auf die Strasse. So trat er am Ende jenes Jahres zurück. Bolt sagt:

«Das geschah nicht von einem Tag auf den anderen. Der Entschluss reifte von Rennen zu Rennen. Es ging einfach nicht mehr.»

So verlor der Schweizer Radsport eines seiner grössten Talente.

HSG-Abschluss und dipl. Wirtschaftsprüfer

Schon im Jahr 2000 schrieb sich Bolt an der Universität St.Gallen ein – weil er wegen des Drüsenfiebers nicht wie ein Profi trainieren konnte. 2004 schloss er die HSG mit dem Lizenziat für Betriebswirtschaftslehre mit vertieften Kenntnissen in verschiedenen weiteren Bereichen ab.

Bolt ist auch diplomierter Wirtschaftsprüfer. Nach Stationen bei renommierten Treuhandgesellschaften wechselte er vor drei Jahren als Chief Compliance Officer zur Generali-Versicherung. Bolts Arbeitsplatz ist in Adliswil, seit 17 Jahren wohnt er in Zürich/Dübendorf.

Die Enkel zu Besuch in Goldach

In Goldach bei den Eltern ist er noch etwa zweimal im Monat zu Besuch. Mit der Gattin und den beiden Kindern im Alter von ein und drei Jahren.

Velo fährt er noch zum Spass. «So um den Zürichsee». Und nicht mehr verbissen wie unmittelbar nach seinem Rücktritt, als es ihm der Stolz nicht zuliess, dass andere auf dem Velo schneller waren als er.

Auch das wäre eine gute Voraussetzung gewesen, um im rauen Profigeschäft zu reüssieren.