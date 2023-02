Radsport: Alex Vogel bringt den Schweizer Bahnvierer in Schwung

RADSPORT Ein Thurgauer bringt den Schweizer Bahnvierer in Schwung – auch an der Heim-EM Am Mittwoch beginnt in Grenchen die Bahn-EM der Radprofis. Eine wichtige Rolle kommt Alex Vogel aus Wittenwil zu. Er ist für einen guten Start der Schweizer in der Mannschaftsverfolgung verantwortlich. Der heute 23-Jährige war schon 2021 EM-Finalist. Daniel Good Jetzt kommentieren 08.02.2023, 05.02 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Schweizer Silbervierer an der Heim-EM vor knapp anderthalb Jahren mit Claudio Imhof, Valère Thiebaud, Alex Vogel und Simon Vitzthum. Bild: Peter Klaunzer/KEYSTONE (Grenchen, 6. Oktober 2021)

Die Mannschaftsverfolgung ist die prestigeträchtigste Disziplin auf der Bahn. Die starken Radsportnationen investieren viel Energie und Geld, um auf den vier Kilometern eine gute Figur zu machen. Im Konzert der Grossen spielen manchmal auch die Schweizer mit. Im Herbst 2021 standen sie an der Heim-EM in Grenchen im Final. Zur Schweizer Silbercrew zählte auch der heute 23-jährige Alex Vogel aus Wittenwil.

Alex Vogel aus Wittenwil will an die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Bild: Urs Lindt/Freshfocus

Die Explosivität des Forstwarts aus dem Thurgau ist schon heute gefragt, wenn der Schweizer Vierer in Grenchen zur Qualifikation antritt. Vogel ist der Starter, wie seine Rolle im Fachjargon umschrieben ist. Er nimmt seine Kollegen zu Beginn des Rennens ins Schlepptau, bringt das Team in Schwung, fährt aber nicht fertig. «Die erste Runde darf nicht allzu schnell sein, damit die Mannschaft kompakt bleibt. Im zweiten Umgang sollten wir schon das Renntempo erreichen», sagt Vogel.

Eine Runde im Velodrome im Solothurnischen misst 250 Meter. Die Unterlage besteht aus Holz, sibirische Fichte. Die Halle wurde 2013 eröffnet und kostete 17,5 Millionen Franken.

Er fährt bis zur Erschöpfung und steigt dann aus

Vogel ist seit Juniorenzeiten Starter. «Wenn eine Rundenzeit von 20,8 Sekunden angesagt ist, schaffe ich das auf zwei Zehntel plus oder minus.» Wenn der Vierer ins Rollen gekommen ist, übernimmt Vogel noch eine Ablösung und fährt bis zur Erschöpfung. «Ich gebe nochmals ‹all in›», sagt er. Nach zwei bis zweieinhalb Kilometern steigt er aus. Gewertet wird der dritte Fahrer, der das Ziel erreicht.

Simon Vitzthum, WM-Vierter in der Einzelverfolgung. Bild: Imago/Arne Mill / www.imago-images.de

Der starke St.Galler fehlt wegen eines Schlüsselbeinbruchs

An der Heim-EM 2023 wird es für die Schweizer schwierig, wieder den Final zu erreichen. Der starke Rheintaler Simon Vitzthum, 2021 ebenfalls EM-Silbermedaillengewinner, fehlt wegen eines Schlüsselbeinbruchs. Auch Vogel stürzte im Vorfeld der EM – bei einer Geschwindigkeit von rund 60 Stundenkilometern.

«Ich erlitt Schürfungen und das Knie tat mir zwei Tage lang schon weh», so Vogel. Deshalb sagt er: «Man darf nicht zu viel von uns erwarten.» Mit Claudio Imhof ist heute ein zweiter Thurgauer in der Mannschaftsverfolgung im Einsatz. Auf ihn zählt die Mannschaft vor allem in der zweiten Rennhälfte.

Der Traum von der Strasse und von Olympia

Vogel wäre lieber Strassenprofi als Bahnfahrer geworden. Regelmässig trainiert er mit Stefan Bissegger, der auch schon eine Etappe der Tour de Suisse gewonnen hat. Im vergangenen Jahr fuhr Vogel für das Strassenteam Tudor, für das nun Fabian Cancellara die Verantwortung trägt. Aber Vogel ist mittlerweile zufrieden, so wie es ist. «Ich kann mich zu hundert Prozent auf die Bahn fokussieren. Ich bestreite schon noch Strassenrennen, aber nicht mehr in dem Ausmass wie früher.»

Um finanziell über die Runden zu kommen, hat Vogel einen Sponsoren-Pool gegründet. Geldgeber aus der Region verleihen ihm Schub und Schwung, damit der olympische Traum 2024 in Erfüllung geht.

Die Reise nach Paris beginnt in Grenchen – via Indonesien

Mit der Bahn-EM in der Schweiz beginnt das Qualifikationsprozedere für die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris. Zehn Mannschaften sind in der Verfolgung startberechtigt. 2021 in Tokio waren es acht. Die Schweizer waren in Japan mit dabei und wurden Achte. Im Frühling 2024 steht fest, wer nach Paris darf.

Nach den Rennen in Grenchen steht schon bald eine Reise nach Indonesien zum nächsten Selektionswettkampf an. Auch für Vogel: «Wir haben sicher Chancen. Im Verband wird immer professioneller gearbeitet.» Die Rennen in Jakarta sind für die Olympia-Qualifikation wichtiger als jene in Grenchen. Vogel sagt: «Ich bin noch nicht so gut in Form wie früher zu Beginn des Jahres. Der Nationaltrainer sagte, dass wir den Formhöhepunkt später erreichen sollen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen