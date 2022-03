Rad: Ein neues Terrain für Zeitfahrspezialist Stefan Bissegger

RADsport Auf und ab statt nur topfeben: Eine neue Herausforderung für den Thurgauer Zeitfahrspezialisten Stefan Bissegger Der Gewinner der ersten World-Tour-Prüfung gegen die Uhr startet am Mittwoch in seiner Paradedisziplin zum vierten Teilstück des Etappenrennens Paris-Nizza. In Italien wäre er wohl schon zu seinem zweiten Saisonsieg gekommen. Daniel Good Jetzt kommentieren 08.03.2022, 17.32 Uhr

In seinem Element: der Thurgauer Stefan Bissegger auf dem Zeitfahrvelo.

Stefan Bissegger hat es am liebsten flach. Als der junge Thurgauer Veloprofi das erste wichtige Zeitfahren der Saison für sich entschied, hatte er vergleichsweise leichtes Spiel. Der 23-Jährige siegte auf einem steigungsfreien Parcours in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Der Weltmeister und der Tour-de-France-Sieger bleiben chancenlos

Auch der im Vorfeld der Prüfung favorisierte Weltmeister Filippo Ganna blieb chancenlos gegen den Ostschweizer. Tadej Pogacar, der zweifache Gewinner der Tour de France, büsste fast eine halbe Minute ein.

Nun aber steht Stefan Bissegger vor einer tückischeren Herausforderung als in der Wüste. Im Rahmen des Etappenrennens Paris–Nizza findet am Mittwoch das Zeitfahren statt. Das Ziel befindet sich in Montluçon. Der Parcours ist ein Auf und Ab. Und im Finale ist ein Bergpreis der dritten Kategorie zu bewältigen.

Die Schikane vor der Schlusssteigung

Das alles spricht gegen den Roller Bissegger. Zudem ist die Konkurrenz wesentlich zahlreicher vertreten als in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Besonders die 180-Grad-Kurve knapp einen Kilometer vor dem Ziel ist eine Schikane für Bissegger. Die finale Steigung beginnt etwa 200 Meter später.

Bissegger sagt:

«Der Schlussanstieg ist sicher happig. Er hat bis zu zwölf Steigungsprozente. Wenn ich mit 60 Stundenkilometer reinfahren könnte, wäre das leichter für mich. Dann hätte ich für die ersten 200 Meter in der Steigung noch viel Schwung.»

Aber auf der vierten Etappe steht eine Abbiegung im Weg, die entscheidend sein könnte. Viel besser wäre es für Bissegger, wenn eine Gerade in die Schlusssteigung münden würde. Der Ostschweizer ist selber gespannt, wie er abschneiden wird:

«Als Vorjahressieger zähle ich natürlich zum Favoritenkreis. Mal schauen, was herauskommt. Top Ten sollte es schon sein.»

Vor einem Jahr gewann Bissegger bei Paris–Nizza sein erstes Rennen im Rahmen der World Tour – ebenfalls ein Zeitfahren mit einer happigen Steigung ins Ziel. Seither kamen drei Siege auf höchster Ebene dazu. Das schaffte kein anderer Schweizer Veloprofi.

Bissegger hätte es diese Woche einfacher haben können, um ein weiteres World-Tour-Rennen zu gewinnen. Im Tirreno–Adriatico stand am Montag eine Prüfung gegen die Uhr auf dem Programm: flach, Sieger Ganna. Aber es stand teamintern nie zur Diskussion, dass Bissegger dieser Tage in Italien statt in Frankreich fährt.

Der Ukrainer Mark Padun, neu beim Profirennstall EF Education - EasyPost team. Bild: Roberto Bettini/EPA

Der Ukrainer in der Mannschaft des Schweizers

Seit dieser Saison ist Mark Padun einer der Teamkollegen Bisseggers. Sie waren zusammen im Trainingslager in Girona. Padun ist einer der wenigen Ukrainer in der World Tour. «Ein guter Typ», sagt Bissegger. Padun gewann auch schon ein Rennen für das neue Team. Bissegger sagt: «Er ist in einer sehr schwierigen Situation. Umso mehr gönne ich ihm den Sieg.»

Der zweifache Europameister Stefan Küng. Bild: Maxime Schmid / KEYSTONE

Der Europameister ist Thurgauer

Der Kanton stellt zwei Weltklassezeitfahrer. Am Mittwoch steht auch Stefan Küng, der Europameister, in Domérat am Start. Der aus Wilen bei Wil stammende Küng ist knapp fünf Jahre älter als Stefan Bissegger aus Mettlen und um einiges routinierter. Seit 2015 Berufsfahrer in der World Tour, hat der beste Schweizer in der Weltrangliste schon 27 Profirennen gewonnen, darunter 15 Zeitfahren.

Das Streckenprofil vom Mittwoch kommt Küng wie Bissegger weniger entgegen. Auch Küng hat es lieber flach. Zu den Favoriten zählen im Zeitfahren auch der WM-Zweite Wout van Aert, Rohan Dennis und Primoz Roglic.

