RADSPORT Die olympische Enttäuschung und Platz vier ist für Stefan Küng abgehakt: «Sonst wirst du noch verrückt» Am Dienstag hat Stefan Küng in den Niederlanden an der Benelux-Rundfahrt Gelegenheit zur Revanche. Im ersten Zeitfahren für ihn seit den Olympischen Spielen. Auch am Start steht Stefan Bissegger, der am Freitag im Thurgau von einem Auto angefahren worden ist. Daniel Good 31.08.2021, 05.00 Uhr

Stefan Küng auf dem olympischen Zeitfahrparcours in Japan. Bild: Thibault Camus / AP

Es war bitter für den ambitionierten Veloprofi aus dem Thurgau. Vier Zehntel fehlten ihm am 28. Juli im olympischen Zeitfahren bloss, um die Bronzemedaille zu gewinnen. Silber verpasste Stefan Küng um zwei Sekunden. Der vierte Platz war ein karger Lohn für die starke Leistung des Europameisters aus Wilen bei Wil.

Stefan Küng nach dem vierten Platz an den Olympischen Spielen 2021. Bild: Laurent Gillieron / KEYSTONE

Das ist mittlerweile ein paar Wochen her. «Die Enttäuschung habe ich schrittweise verarbeitet», sagt Küng. «Es bringt gar nichts, sich zu viele Gedanken zu machen, wo und wann ich die entscheidenden Sekundenbruchteile eingebüsst habe. Wenn du dich zu intensiv und zu lange damit beschäftigst, wirst du noch verrückt.»

Vielmehr gelte es nun, den Fokus wieder in die Zukunft zu richten, sagt Küng. Und:

«Es gibt in dieser Saison ja noch viele wichtige Rennen.»

Am Dienstag startet der 27-Jährige zum ersten Zeitfahren nach der olympischen Enttäuschung. Im Rahmen der Benelux-Tour in den Niederlanden und Belgien steht eine 11,1 Kilometer lange Prüfung gegen die Uhr auf dem Programm. Der Parcours in Lelystad ist flach und wie gemacht für einen Zeitfahrspezialisten wie Küng.

Vorbereitet ist er wie immer gut. Drei Wochen verbrachte Küng in der Wettkampfpause zwischen den Olympischen Spielen und der Benelux-Tour auf dem Säntis, um von den positiven Wirkungen der Höhenlage zu profitieren. Am Freitag fuhr er wieder zu Tale, am Sonntag flog er nach Belgien.

Er ist konkurrenzfähig, hat aber grössere Ziele

Für einen wie Küng, immerhin die Nummer 14 in der internationalen Einjahreswertung, ist ein Rennen wie die Benelux-Tour nicht mehr von zentraler Bedeutung. Der herbstliche Formhöhepunkt soll etwas später erreicht sein. Zum Beispiel am Mittwoch in einer Woche, wenn Küng in der italienischen Stadt Trient wieder Europameister werden will. Er sagt:

«Ich bin zurzeit sicher konkurrenzfähig, aber die Benelux-Tour ist für mich mehr ein Vorbereitungsrennen auf die EM und WM. Wir werden sehen, was am Dienstag herauskommt.»

Küng ist mittlerweile in jedem Zeitfahren konkurrenzfähig. Deshalb zählt er heute auf jeden Fall zum engsten Favoritenkreis. Die Benelux-Tour, ein Rennen der World Tour, ist eine der wenigen Rundfahrten, in der Küng sogar das Gesamtklassement ins Visier nehmen kann. 2020 beendete er das mehrheitliche flache Etappenrennen, das am Montag begann, auf dem dritten Gesamtrang. Er startete mit der Nummer 51, jener des Captains der Mannschaft.

Aber Küng steht der Sinn vielmehr nach weiteren Medaillen – vor allem nach der knapp verpassten Chance in Tokio. Ganz dick angestrichen im Rennkalender ist die WM im Zeitfahren am 19. September in Flandern in Belgien. Vor knapp einem Jahr erreichte er an der WM den dritten Platz.

«Es geht wieder Schlag auf Schlag», sagt Küng. Denn auch die Strassen-WM eine Woche nach der Zeitfahr-WM und der Kopfsteinklassiker Paris–Roubaix stehen noch an. So hat Küng reichlich Gelegenheiten, die olympische Scharte schon in diesem Jahr auszuwetzen.

Die guten Erinnerungen an Tokio

Trotz des Wettkampfpechs hat Küng auch viele schöne Erinnerungen an Tokio 2021. «Es war gut für den Sport, dass die Spiele durchgeführt wurden. Auch wenn sich durch Covid natürlich viel verändert hat. Ich wäre gerne länger geblieben und hätte mir andere Wettkämpfe angeschaut, aber das ging ja nicht wegen der Coronamassnahmen.» Küng war auch schon für Rio de Janeiro 2016 selektioniert gewesen, musste aber wegen eines Sturzes im Vorfeld der Spiele Forfait geben.

In Paris 2024 will Küng auch nachholen, was er 2021 verpasst hatte. «Natürlich ist dann das Ziel eine Medaille. Aber das ist noch ganz weit weg. Im Radsport ist es ja nicht so, dass die Olympischen Spiele allerhöchste Priorität haben. Es gibt ganz viele weitere Möglichkeiten, um zu reüssieren.» Wenn nicht schon am Dienstag, dann an der EM und WM.

Stefan Bissegger von einem Auto angefahren

Stefan Bissegger im Leadertrikot von Paris-Nizza. Anne-Christine Poujoulat / AFP (10. März 2010)

Neben Stefan Küng beteiligt sich mit Stefan Bissegger ein zweiter Thurgauer an der Benelux-Tour. Vor knapp einem Jahr debütierte Bissegger im einwöchigen Etappenrennen als Profi in der World Tour. Er fuhr stark, belegte im Zeitfahren – eine Sekunde hinter Küng – den dritten und in einem Massensprint den fünften Platz.

Schon als 21-Jähriger mischte sich Bissegger 2020 mitten unter die Weltelite und deutete an, dass mit ihm zu rechnen sein wird.

Das wäre auch ein Jahr später der Fall gewesen – insbesondere im Einzelzeitfahren. Aber Bissegger wurde am Freitag in Ermatingen während des Trainings von einem Auto angefahren und verstauchte sich die Hand. Er ist zwar aufgeboten von seinem Team für die Benelux-Tour, «aber ich muss schauen, ob ich überhaupt durchkomme», sagt er. Die Form wäre da, die körperlichen Voraussetzungen nicht.

Aber Bissegger biss sich am Montag durch und kam zum Auftakt der Benelux-Tour wie Küng mit der Spitzengruppe ins Ziel. Küng belegte den 15. Platz, Bissegger klassierte sich auf dem 23. Rang.