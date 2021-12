RADSPORT Die Leiden des jungen Erfolgreichen: Stefan Bissegger kann nach einer Operation nicht Velofahren Den Kopfsteinklassiker Paris–Roubaix und die WM fuhr der 23-jährige Thurgauer Veloprofi Stefan Bissegger im Herbst mit einem gebrochenen Kahnbein. Erst dann folgte die Operation am Handgelenk. Weil man auf dem Röntgenbild lange nichts sah. Daniel Good Jetzt kommentieren 14.12.2021, 05.00 Uhr

Stefan Bissegger an der Spitze des Kopfsteinklassikers Paris–Roubaix. Trotz Schmerzen. Bild: Agence France Press

Noch immer kann er nicht tun, was er am liebsten macht. Am linken Handgelenk muss Stefan Bissegger eine Schiene tragen. Draussen Velofahren ist nicht möglich. So wandert der Thurgauer Veloprofi eben. Einmal war er von seinem Wohnort Felben-Wellhausen nach Weinfelden unterwegs. Und zurück. Das sind fast 40 Kilometer.

Operiert wurde am 3. November während dreier Stunden in Speicher. Das Unheil begann aber schon Ende August mit einem Trainingsunfall. Bissegger stürzte, hatte Schmerzen und ging zum Arzt. Aber das Röntgenbild lieferte keine Erkenntnisse. So fuhr Bissegger weiter. Angeschlagen, aber durchaus erfolgreich.

Stefan Bissegger: Etappensieger an der Tour de Suisse in Gstaad. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Mit dem gebrochenen Kahnbein gewann er sogar an der Benelux-Rundfahrt das Zeitfahren. Es war der dritte Saisonsieg des Neoprofis im Rahmen der World Tour. Das schaffte 2021 kein anderer Schweizer. Bissegger ist auch der erste Rennfahrer im Land, der in seinem ersten gesamten Profijahr drei Siege auf höchstem Niveau bewerkstelligte.

Der Eiertanz über das Kopfsteinpflaster

Weiter ging es mit EM und WM. Die Ärzte untersuchten das schmerzende Handgelenk regelmässig. «Aber man sah nichts», sagt Bissegger. Und:

«Wir hofften einfach, dass es besser wird.»

Das war aber nicht der Fall. So biss der Rennfahrer halt auf die Zähne. An der EM wurde er im Zeitfahren Vierter, an der WM Siebter und im Teamzeitfahren nochmals Vierter. Auch das WM-Strassenrennen ging mit dem angeschlagenen Bissegger über die Bühne.

Dann folgte Anfang Oktober auch noch Paris–Roubaix. Das ist Bisseggers Lieblingsrennen, das er vorher als Profi noch nie bestreiten durfte. Paris–Roubaix ist bekannt für seine ruppigen Abschnitte über grobschlächtiges Kopfsteinpflaster. Da sollte man den Lenker schon richtig halten können. Aber nicht zu stark, um die Schläge mit den Armen abfangen zu können.

Genau das konnte Bissegger nicht. Er sagt:

«Über das Kopfsteinpflaster bin ich fast einhändig gefahren»

Trotzdem war der 23-Jährige Teil der Fluchtgruppe und fuhr während rund 200 Kilometern an der Spitze des berühmt-berüchtigten Rennens. Erst als der ehemalige Sieger Greg van Avermaet unmittelbar vor Bissegger stürzte, verlor der Neuling den Kontakt mit der Kopfgruppe. Die Last mit dem havarierten Handgelenk war schliesslich zu viel geworden. Auch dem Kahnbein taten die Schläge auf dem Pavée nicht so gut. Bissegger sagt:

«Wahrscheinlich wurde es bei Paris–Roubaix noch schlimmer»

Es war das letzte Saisonrennen des nach World-Tour-Siegen erfolgreichsten Schweizers.

Stefan Bissegger zu Hause in Felben-Wellhausen. Bild: Sven Thomann / Blicksport

Draussen Velofahren kann Bissegger vielleicht schon diese Woche wieder. Bis jetzt musste er sich zu Hause mit Training auf der Rolle begnügen. Am Donnerstag erfolgt der nächste ärztliche Untersuch. «Ich hoffe, dass ich grünes Licht erhalte und nicht mehr nur aus dem Fenster schauen kann, wenn ich zu Hause trainieren muss.»

Vertragsverlängerung und mehr Einkommen

Denn Bissegger hat auch 2022 viel vor. Wandern allein genügt nicht als Vorbereitung. Ab dem 29. Dezember ist ein Trainingslager auf Mallorca vorgesehen, dann eines in Girona.

Weil Bissegger mit und ohne Kahnbeinbruch stark fuhr, wurde sein Vertrag beim US-Profirennstall Education First vorzeitig bis 2024 verlängert. «Mit deutlich besseren Bezügen», wie der junge Profi sagt.

