Rad: Stefan Bissegger rollt durch die Wüste

RADSPORT Velorennen in der Wüste: Der Thurgauer Profi Stefan Bissegger hat den ersten Saisonsieg auf der World Tour im Visier Am Dienstag findet im Rahmen der UAE-Tour die erste Prüfung gegen die Uhr auf höchster Ebene statt. Zum engsten Favoritenkreis in den Vereinigten Arabischen Emiraten zählt ein 23-jähriger Ostschweizer. Daniel Good Jetzt kommentieren 22.02.2022, 05.00 Uhr

Ungewohnte Verhältnisse: Stefan Bissegger an der Spitze des Feldes der UAE-Tour. Fabio Ferrari / AP

Seit Sonntag rollt das erste World-Tour-Rennen dieser Saison. Die UAE-Tour in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Auch Stefan Bissegger fährt mit dem Rennvelo durch die Wüste. Am Donnerstag reiste er mit dem Zug Richtung Mailand, vom Flughafen Malpensa aus ging es weiter an den Persischen Golf. Zusammen mit vielen weiteren Veloprofis und Betreuern. Die andere Hälfte des Pelotons machte sich von Paris aus auf den Weg in die Wüste.

Die Startnummer eins trägt Tadej Pogocar, zuletzt zweimal Gewinner der Tour de France. Der Slowene steht beim Team UAE Emirates unter Vertrag. Die Rundfahrt führt über sieben Etappen und ist sehr gut besetzt. Die UAE-Tour findet zum vierten Mal statt.

Zeitfahrspezialist Stefan Bissegger Bild: Laurent Gillieron/KEYSTONE

Der 23-jährige Bissegger war schon im vergangenen Jahr dabei. Im Zeitfahren zeigte der junge Thurgauer, was ihn ihm steckt. Er musste bloss dem damaligen Weltmeister Filippo Ganna den Vortritt lassen und wurde Zweiter – trotz Schmerzen wegen eines Sturzes in einer der vorangegangenen Etappen.

Das Höhentraining im Thurgauer Schlafzimmer

Ganna fährt auch 2022 mit. Wie Bissegger hat der Italiener die dritte Etappe am Dienstag, 22. Februar, im Visier. Es handelt sich um ein knapp zehn Kilometer langes Zeitfahren in Ajman. Wie gemacht für den Puncher Bissegger, der in der vergangenen Saison zwei Zeitfahren im Rahmen der World Tour für sich entschieden hat. Der Ostschweizer sagt:

«Natürlich will ich gewinnen. Das ist immer mein Ziel.»

Ganna liess er im Vorjahr auch einige Male hinter sich. Die Form sei gut, die Vorbereitung auf Mallorca, Girona und im Thurgau zufriedenstellend verlaufen.

Zudem ist der Kahnbeinbruch verheilt. Nach einem Trainingssturz war im vergangenen November eine dreistündige Operation notwendig geworden. «Um die Stabilität zu erhöhen, wurden Knochenteile aus dem Unterarm genommen. Zudem hat es jetzt eine Schraube an der verletzt gewesenen Stelle», sagt Bissegger.

Stefan Bissegger daheim in Felben-Wellhausen. Bild: Sven Thomann/Blicksport

Zu Hause in Felben-Wellhausen simulierte er auch ein Höhentraining. Mit einem Zelt auf dem Bett, in dem er schlief. Was sagt die Freundin zur ungewohnten Einrichtung im Schlafzimmer? «Nichts. Sie ist froh, wenn ich länger zu Hause bin. Ich war ja wegen der Saisonvorbereitung fast den ganzen Januar weg», sagt der Rennfahrer.

Der Reiz des Leadertrikots an der Tour de France

Wenn Bissegger am Dienstag das Zeitfahren gewinnt, könnte er auch ins Leadertrikot der UAE-Tour schlüpfen. Wie in der vergangenen Saison bei Paris–Nizza und der Benelux-Rundfahrt.

Das berühmteste Leadertrikot ist jenes der Tour de France, das Maillot jaune. Fabian Cancellara trug es 29-mal. Weil er zu Beginn der Tour de France die Zeitfahren dominierte. Auch 2022 beginnt das weltweit wichtigste Velorennen mit einer Prüfung gegen die Uhr. Den 1. Juli in Kopenhagen hat sich Bissegger im Kalender schon dick angestrichen.

Thurgauer Profiarmada

Mit Stefan Küng, Stefan Bissegger und Reto Hollenstein stellt der Thurgau drei Veloprofis, die in der World Tour mitfahren. Das schafft kein anderer Kanton im Land.

Stefan Küng (rechts) an der Algarve-Rundfahrt. Bild: Peter De Voecht/Freshfocus

Der 28-jährige Küng hat seinen Saisoneinstand schon hinter sich. In der vergangenen Woche bestritt er in Portugal die Algarve-Rundfahrt und beendete das Zeitfahren als Zweiter. Im Gesamtklassement belegte der Rennfahrer aus Wilen bei Wil den siebten Rang. Für Küng geht es mit Eintagesrennen weiter. Am nächsten Wochenende bestreitet er in Ostflandern das Omloop Het und am Sonntag Kuurne–Brüssel–Kuurne. Eine Woche später folgt die Prüfung auf den Strade Bianche in Italien.

Reto Hollenstein an der Tour de France 2021. Bild: Guillaume Horcajuelo/EPA

Der Dritte im Bund der Thurgauer Eliteveloprofis ist der mittlerweile 36-jährige Reto Hollenstein aus Sirnach. Auch er bestreitet am Samstag das Omloop Het. Hollenstein ist Helfer in einem exklusiven Team: Israel Premium Tech, das vom Milliardär Sylvan Adams unterstützt wird und bei dem auch der vierfache Tour--de-France-Sieger Chris Froome.

