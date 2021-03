RADSPORT Der Thurgauer Jungprofi Stefan Bissegger hat den ersten Sieg in der World Tour im Visier: «Auch der Weltmeister ist zu schlagen» Nach den Plätzen drei und zwei soll am Dienstag der erste Triumph in der World Tour folgen. Stefan Bisseggers Fokus ist auf das Zeitfahren beim Etappenrennen Paris–Nizza gerichtet. Daniel Good 05.03.2021, 11.58 Uhr

Sein erstes Zeitfahren in der World Tour beendet Stefan Bissegger im Oktober 2020 im belgischen Riemst als Dritter. Bild: Mario Stiehl/Imago

Paris–Nizza, das erste wichtige Etappenrennen für die Veloprofis in Europa, beginnt am Sonntag. Am Dienstag steht ein Zeitfahren auf dem Programm. Die 14,4 Kilometer in Gien an der Loire sind wie geschaffen für Stefan Bissegger. Der 22-jährige Thurgauer ist ein kräftiger Kerl mit dem Übernamen «Muni». Ein herausragender Roller mit der Fähigkeit zu leiden.

Denn Zeitfahren sind eine schmerzhafte Angelegenheit. Bissegger sagt:

«Das ist so. Aber man weiss ja, was auf einen zukommt. Zudem kann man dosieren. Wenn es zu fest weht tut, halte ich mich halt für ein paar Sekunden zurück.»

Seit August 2020 fährt Stefan Bissegger für das World-Tour-Team Education First Bild: PD

Die erste Saisonprüfung gegen die Uhr im Rahmen der World Tour hat der junge Profi in der vergangenen Woche auf dem zweiten Rang beendet. Bissegger musste in den Vereinten Arabischen Emiraten einzig dem italienischen Weltmeister Filippo Ganna den Vortritt lassen. Dabei startete der Ostschweizer mit einigen Zweifeln, denn am Vortag war er gestürzt und fuhr mit Schwellungen am Oberschenkel und am Arm.

In Frankreich soll sich der Kreis schliessen

Bissegger hat intensiv Zeitfahren trainiert. Die Strasse zwischen Frauenfeld und Müllheim mit 50 Stundenkilometern durchmessen. «Du musst ans Limit gehen, wenn du etwas erreichen willst», sagt er. Es geht für Bissegger am Dienstag in Frankreich um viel, den ersten Sieg in der World Tour.

In seinem erstes Zeitfahren auf höchster Ebene hatte er im vergangenen Herbst in Belgien den dritten Rang erreicht, dann folgte Platz zwei an der UAE-Tour in den Emiraten. Nun soll sich der Kreis mit einem Triumph schliessen.

Die Sprints waren zu gefährlich

Sein Team hat Bissegger extra nach Frankreich beordert, als es erfuhr, dass Weltmeister Ganna in Italien fahren wird. «Aber auch Ganna ist zu besiegen», sagt Bissegger. «Er hat natürlich noch ein bisschen mehr Erfahrung. Aber wir machen auch ständig Fortschritte mit dem Material.»

Bissegger ist schon angesehen in seiner Mannschaft, obschon er erst seit August 2020 dabei ist. In den Vereinten Arabischen Emiraten verboten sie ihm, an den Sprints um den Sieg teilzunehmen, weil dies zu gefährlich gewesen wäre.

Am 20. März geht es über 300 Kilometer

Denn sie brauchen Bissegger noch. In einem Monat finden die grossen Klassiker mit der Flandern-Rundfahrt und Paris–Roubaix statt. «Dann will ich in Hochform sein. Meine jetzige Verfassung ist sicher gut. Aber ich denke, ich kann mich schon noch steigern.»

Im Rennkalender Bisseggers stehen am 20. März auch die fast 300 Kilometer zwischen Mailand und Sanremo. Nach den Klassikern folgen die Tour de Romandie und später die Tour de Suisse. Und für die Tour de France ist Bisseggers Name auf der Aufgebotsliste seines Teams. «Klar sind das viele Wettkämpfe. Aber man weiss in der jetzigen Situation ja nie, wie lange die Saison überhaupt dauert. Rennen fahren ist sowieso viel besser als trainieren.» Der Muni nimmt den Kampf an.

Stefan Küng fährt auf den weissen Strassen

Stefan Küng steht am Samstag in der Toskana am Start. Der Thurgauer beteiligt sich an den Strade Bianche mit Start und Ziel in Siena. Das Rennen über die vielen Kiesstrassen gehört zu Küngs bevorzugten Wettkämpfen. 2021 soll der erste Spitzenplatz für den WM-Dritten im Zeitfahren herausschauen.

Der Thurgauer Velopprofi Stefan Küng Bild: Laurent Gillieron / KEYSTONE

Wegen Corona hatte sich Küngs Start in die Saison verzögert. Er wollte eigentlich wie immer in den vergangenen Jahren die Algarve-Rundfahrt in Portugal bestreiten. Aber diese fiel aus. So ging es für Küng vor einer Woche direkt auf das belgische Kopfsteinpflaster. Der Rennrhythmus fehlte ihm allerdings noch, sodass am Samstag und Sonntag keine Topplatzierungen möglich waren. Immerhin belegte Küngs junger Teamkollege Jake Stewart am «Omloop Het Nieuwsblad» den zweiten Rang.

Nach dem Abstecher in die Toskana folgt für Küng das Etappenrennen Tirreno–Adriatico. Seine ersten grossen Saisonziele sind die Flandern-Rundfahrt und Paris-Roubaix im April.