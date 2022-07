Als Beat Breu auch in den Pyrenäen allen davon fuhr

Radsport Als der Bergfloh den Hammer auspackte: Beat Breu gewann nicht nur in Alpe d'Huez, sondern auch in den Pyrenäen Beat Breu hatte 1982 panische Angst vor seiner ersten Tour de France. Aber sie wurde seine erfolgreichste. Obwohl der heute 64-jährige St.Galler manchmal wie im Niemandsland fuhr. Oder sich im Blindflug befand. Daniel Good Jetzt kommentieren 18.07.2022, 20.00 Uhr

Vor 40 Jahren entschied Beat Breu in Pla d’Adet auch eine Etappe in den Pyrenäen für sich. Bild: Keystone

Es war eine Reglementsänderung, die Beat Breu reichlich Schrecken einjagte. Diese trat ausgerechnet 1982 in Kraft. Neu schied nach jeder Etappe der Letztklassierte der Gesamtwertung aus. Weil die «Lanterne rouge», die rote Laterne wie beim Eisenbahnzug, sehr begehrt ist unter den Rennfahrern, versteckten sie sich manchmal im Finale einer Etappe, um Zeit zu verlieren. Oder warteten mit anderen Scharmützeln auf.

Beat Breu 2021 Bild: Michel Canonica / Tagblatt

Breu sagt im Rückblick: «Es standen Zeitfahren und Strecken über Kopfsteinpflaster auf dem Programm. Solche Prüfungen gehörten überhaupt nicht zu meinen Stärken. Ich hatte panische Angst. Es hätte sein können, dass ich als Bergspezialist nach Hause muss, bevor es in die langen Steigungen ging.»

Aber der damals 24-jährige Breu überstand die ungeliebten Prüfungen gegen die Uhr, und auch auf den Pavés in Nordfrankreich blieb der St.Galler unbehelligt. «Das Prolog-Zeitfahren beendete ich in der grossen Masse, auf dem Kopfsteinpflaster hielt ich mich immer im ersten Drittel des Feldes auf. Das war hart, aber es lohnte sich», sagt Breu.

In Luxemburg zeigte er zum ersten Mal, was in ihm steckt, und kam schon in der ersten Woche der Rundfahrt zum ersten Mal unter den ersten zehn. «Ich glaube Achter.»

Erster auf dem Tour-Dach am Col d’Aubisque

Aber Breu war nicht Veloprofi geworden, um Achter zu werden. Als der heute 64-Jährige 1982 in Basel zur 69. Tour de France startete, hatte er schon Rennen wie die Tour de Suisse, die Meisterschaft von Zürich und die Giro-Etappe bei den drei Zinnen in den Dolomiten für sich entschieden.

Während der zwölften Etappe der 69. Tour machte Breu zum ersten Mal ernst. Er lag am letzten Pyrenäenanstieg solo an der Spitze. Auf dem Col d’Aubisque, mit gut 1700 Metern der höchste Punkt jener Tour, war er Erster. Aber es folgte noch eine Abfahrt nach Pau. Breu sagt:

«Es hatte viel Nebel und ich befand mich fast im Blindflug. Deshalb wurde ich noch von einer grösseren Gruppe eingeholt.»

Sieger in Pau wurde der Ire Sean Kelly.

Breus grosse Stunde schlug am Tag danach, am 16. Juli 1982. Es waren bloss 120 Kilometer zu durchmessen. Das kam ihm entgegen. Das Ziel stand in Pla d’Adet. Am Fuss der Schlusssteigung gut zehn Kilometer vor der Ankunft «waren wir eine ziemlich grosse Gruppe», sagt Breu. Er befuhr die Strecke zum ersten Mal. Breu sagt:

«Ich kannte eigentlich nur die Länge. Auf der Karte siehst du ja fast nichts. Ein paar Kurven einfach. Eigentlich befand ich mich im Niemandsland.»

Der vergessene Sieg in den Pyrenäen

Breu griff an. Früh. Aber so einfach liess man den Bergfloh aus der Ostschweiz nicht ziehen. «An der Tour de France hast du die ganze Welt gegen dich. Da fahren alle voll. An diesem Rennen entscheidet sich auch dein Marktwert.» Breu setzte nach und kam doch weg. «Da war ich schon noch ‹zwäg›», sagt er 40 Jahre danach. Er gewann schliesslich 35 Sekunden vor dem Franzosen Robert Alban.

Auf dem Weg zu seinem ersten Triumph an der Tour de France hatte er aber Schrecksekunden zu überstehen. Denn auf der Strasse vor Breu nahm ein Begleitfahrzeug Schaden und der Leader des Rennens stand still. Breu sagt:

«Da wurden aus Sekunden Stunden.»

Abtransportiert wurde er nach dem Sieg mit dem Helikopter, denn es stand am Abend noch ein Transfer von 800 Kilometern mit dem Flugzeug auf dem Programm. Geduscht hat er auf einem Fussballplatz im Tal. Dann ging es auf den Flughafen. «Radsport ist mit Abstand das Härteste, das du machen kannst», sagt er.

Der Sieg in Pla d’Adet war eine Sternstunde in der Karriere des Veloprofis Breu. «Aber fast keiner erinnert sich mehr daran», sagt er. Das hat damit zu tun, dass Breu vier Tage später auch die Etappe in Alpe d’Huez für sich entschied. «Da sieht man den Stellenwert der Alpe. Es war in den Pyrenäen genau so brutal. Aber die Alpe zählt einfach viel mehr.»

«Das hat man auch in diesem Jahr gesehen mit der erneut riesigen Zuschauermasse.»

Es gebe kaum wichtigere Siege im Leben eines Rennfahrers. «Höchstens die Schlussetappe in Paris oder jene auf den Mont Ventoux gehören zur Kategorie Alpe d’Huez. Nur der Weltmeistertitel ist wohl noch bedeutender», sagt der heute in Krummenau wohnende Breu.

Selbstvertrauen für Alpe d’Huez

Der erste Platz in Pla d’Adet hatte Breu vor Augen geführt, dass er auch in Alpe d’Huez gewinnen kann. Die Tour de France 1982 beendete er schliesslich als Sechster. Besser sollte er in Zukunft nie mehr abschneiden. Im Bergpreisklassement kam der Bergfloh hinter zwei Franzosen auf den dritten Rang. Auch die Siege an der Tour trugen ihm später einen guten Vertrag in Italien ein. Er fuhr bis 1995 Rennen. Zwölf Jahre später gab er ein kurzes Comeback.

Der letzte Platz am Ende der Tour in Paris ist immer noch begehrt. Dieses Jahr erhält der Letzte gratis eine Ferienreise. Ausscheiden muss keiner mehr. Das Rennen ist heutzutage viel zu gut überwacht, um sich verstecken zu können.

