Die Versöhnung zwischen Beat Breu und Godi Schmutz

RADSPORT 40 Jahre nach «De Godi isch en Sauhund»: Der Handschlag zwischen Bergfloh Beat Breu und seinem früheren Erzfeind Godi Schmutz Im Juni vor 40 Jahren gingen die Wogen hoch in der Schweizer Sportwelt – und darüber hinaus. Heute pflegen die beiden Protagonisten der 45. Tour de Suisse ein freundschaftliches Verhältnis. Daniel Good 01.06.2021, 05.10 Uhr

Diese Geschichte ist bis heute unvergessen. Die 45. Tour de Suisse stand auf dem Programm. Seit fast zehn Jahren wartete das Land auf einen Sieg eines Einheimischen.

Nach fünf Tagen trug Beat Breu das Leadertrikot. Auch nach der sechsten Etappe führte ein Schweizer das Gesamtklassement an. Aber nicht mehr Breu, sondern dessen Teamkollege Godi Schmutz.

Es ist im professionellen Radsport verpönt und höchst unüblich, dass ein Mannschaftgefährte den Leader aus dem eigenen Lager angreift. Schmutz tat es trotzdem, «denn ich wollte meine eigene Chance wahrnehmen». Auch Schmutz war als Captain des Teams zur Schweizer Rundfahrt gestartet.

Als Breu ins Ziel kam, war er ausser sich vor Ärger und sagte:

«De Godi isch en Sauhund.»

Die Episode trug sich am 15. Juni 1981 auf der 231 Kilometer langen Fahrt von Genf nach Brig zu. Breu wollte eigentlich im Aufstieg nach Crans-Montana angreifen, aber weil sich Schmutz in der Vorhut befand, waren ihm die Hände gebunden.

Nicht Kübler und Koblet schrieben die grösste Geschichte

Nicht die Schweizer Superstars Ferdy Kübler und Hugo Koblet schrieben die bewegendste Geschichte an der Tour de Suisse. Sondern Breu und Schmutz. «Die Mannschaftskollegen hatten gar keine Freude an meiner Aktion», sagt Schmutz im Rückblick. Und:

«Teamintern hatte ich danach schwierige Tage zu überstehen.»

Breu zog sich nach dem Verlust des Leadertriktos ins Hotelzimmer zurück – gefolgt von einer Heerschar Reportern. «Am anderen Tag berichteten die Zeitungen stapelweise über die Vorgänge im Wallis. Aber ich hatte dann meine Ruhe», sagt Breu.

Schmutz hielt sich vorab nicht an die Spielregeln, weil er – so seine Sicht der Dinge – mannschaftsintern zu wenig geschätzt wurde.

Schon in Uster hatte er nach dem Prolog mit einem Etappensieg die Spitze im Gesamtklassement ergattert, «aber nachher vernahm ich in der Teamsitzung, dass man nichts unternehmen werde, um meine Position zu schützen». So katapultierte er sich denn auf eigene Faust wieder ins Leadertrikot. Der heute 66-jährige, in Hagenbuch bei Frauenfeld wohnende Schmutz sagt:

«Heute kann man sagen, dass es sonst eine todlangweilige Tour de Suisse geworden wäre, denn unser Team war mit Abstand das Stärkste.»

Und es sei fast immer problematisch, mit drei Captains in einer Mannschaft zu starten. Schmutz sagt:

«Ich verfolge auch heute noch ziemlich viele Velorennen, und meistens ist nur jene Equipe erfolgreich, in der klare Hierarchien herrschen.»

So fuhr Schmutz 1981 drei weitere Tage im Leadertrikot. Bis es zum Showdown im Bergzeitfahren am Monte Bré kam. Breu war der Stärkste, riss die Gesamtführung wieder an sich und gewann schliesslich auch die Tour de Suisse – als erster Schweizer seit Louis Pfenninger 1972. Schmutz fiel nach der Etappe von Lugano nach Laax noch auf den vierten Gesamtrang zurück.

Ein Happy End mit einem Blumenstrauss in Elgg

Breu gewann die Tour de Suisse auch 1989, Schmutz war 1987 nahe dran, wurde aber von einem Defekt und einer unfähigen Mannschaft gebremst. Dann trat er zurück und wechselte in die Versicherungsbranche. Der heute 63-jährige Breu war noch lange Profi. Eines seiner Abschiedsrennen bestritt er 1996 in Elgg, wo er von Schmutz einen Blumenstrauss erhielt.

So lange Breu und Schmutz gegeneinander fuhren, hatten sie sich natürlich nicht mehr viel zu sagen. «Da war schon einiges Geschirr zerschlagen», sagen sie unisono. Schmutz verliess die Mannschaft Cilo-Aufina schon Ende 1981. Der «Bergfloh» Breu wechselte nach dem Triumph in Alpe d’Huez 1983 zu Beginn der Saison 1985 nach Italien.

40 Jahre nach dem epochalen Schlagabtausch pflegen die beiden Protagonisten der 45. Tour de Suisse ein freundschaftliches Verhältnis. Kommt es jedoch zu Erinnerungen an die Tour 1981, keimen alte Rivalitäten nochmals auf. «Aber es wäre ja blöd, sich deswegen so lange zu streiten», sagt Schmutz.

Die Fehde kam schliesslich beiden zu gute. Kübler und Koblet hätten es nicht besser machen können. Breu und Schmutz sind populär bis heute.