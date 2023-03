Promotion League: Brühl befindet sich stark im Aufwind

Am Sonntag reist der SC Brühl zum FC Biel-Bienne in die schmucke Tissot Arena. Das moderne Stadion zeugt davon, dass Biel mindestens in die Challenge League gehört, auch wenn der Klub zurzeit gegen den Abstieg kämpft. Wir streamen die Partie live. Das Spiel beginnt am Sonntag, 19. März, um 15 Uhr.

Felix Mätzler Jetzt kommentieren 17.03.2023, 15.25 Uhr