Pro und Contra Ist der Offensivfussball des FC St.Gallen noch angebracht? Ein Pro und ein Contra St.Gallen steckt in der Krise, trotz Cuperfolg. Ist der Spektakelfussball mit Pressing und Vertikalspiel in dieser der Situation noch das richtige Mittel? Wir finden ja. Und nein. Ralf Streule und Christian Brägger Jetzt kommentieren 30.10.2021, 05.00 Uhr

Cedric Itten und Ermedin Demirovic: Mit den beiden Stürmern funktionierte der St.Galler Offensivfussball bestens. Und heute? Bild: Eddy Risch/KEY

PRO: «Die Idee des Offensivspiels gehört seit 2017 zur Identität des Clubs»

Sportredaktor Ralf Streule Bild: Ralph Ribi

Es gibt diese Szene der britischen Komiker von «Monty Python». Atlantis geht unter. Die Menschen bleiben aber seelenruhig auf dem zuletzt übrig gebliebenen Inselchen stehen und rufen fröhlich: «Wir gehen nicht unter! Alles Panikmache!». Kurz darauf ist die Insel mitsamt den Menschen verschwunden. Das Video war zuletzt im Netz gerne gezeigt worden, um Coronaleugner und Impfgegner zu charakterisieren.

Das Video erinnert aber auch ein bisschen an den FC St.Gallen der vergangenen Tage und seinen unerschütterlichen Glauben an den Plan A, sprich: an den Plan «Pressing und Vertikalspiel». An die St.Galler, die in elf Spielen erst zu zwei Siegen gekommen sind und unterdessen auf dem Barrageplatz stehen. Und dennoch nicht abrücken von der Idee des Spektakelspiels.

Den Untergangs- (und Abstiegs-)Szenarien zum Trotz: Es gibt für St.Gallen triftige Gründe, den offensiven Plan A weiter konsequent zu verfolgen. Die Idee, angriffig und attraktiv aufzutreten, gehört seit der «Ära Hüppi» zur Identität des Clubs, sie ist Teil des Images. Sie ist vom Verwaltungsrat vorgegeben – und mit ein Grund, weshalb sich in den vergangenen Jahren wieder eine breitere Fan- und Sponsorenbasis gebildet hat. Das St.Galler Spiel zieht nach wie vor (auch bei Misserfolg) in den Bann, es bringt zum Reden, teils zum Schimpfen – macht St.Gallen aber interessanter als zu Zeiten des resultatorientierten Vorsichtfussballs.

Sportchef Alain Sutter sagte kürzlich:

«Wir brauchen keinen Plan B, wenn wir den Plan A konsequent umsetzen.»

Was für die einen inzwischen naiv tönen mag, muss als klare Haltung geschätzt werden. Natürlich: Das konsequente Umsetzen von Plan A war zuletzt nicht erkennbar. Bevor man sich aber in ein Abstiegskampf-Bollwerk begibt, muss anderes ändern: Die Solidarität muss wieder aufblühen, der Erfolgsglaube, die Automatismen, die Körpersprache, die Agilität. Teamleader müssen wieder zu wahren Teamleadern werden. Die Chance ist grösser, all dies mit dem bisher eingeschlagenen Pfad zu erreichen. Sonst wird man – um ein weiteres Bild zu bringen – zum Goalie, der beim Herauslaufen plötzlich zögert.

Jetzt taktisch an den Schrauben zu drehen wäre kontraproduktiv. Die Verunsicherung im Team droht grösser zu werden, wenn am System gewerkelt wird. Wenn der Trainer vom seit Monaten Gepredigten abweicht, werden sich die Spieler fragen: Ist er sich nicht mehr sicher? Wenigstens ein bisschen vorsichtiger soll der Club zu Werke gehen, rufen Fans. Doch schon kleinste Umstellungen in der Spielidee brauchen Zeit, Hauruck-Übungen bringen das Ganze noch mehr ins Wackeln – dutzendfach gesehen bei anderen abstiegsgefährdeten Teams.

Nicht zuletzt gilt: Sutter hat das Kader für ebendieses Pressing-System zusammengestellt. Natürlich, die spielerische Qualität ist budgetbedingt tiefer als bei anderen Klubs. Kaum vorstellbar aber, dass sich die fürs Offensiv-Spiel auserwählten Spieler in einer defensiveren Rolle stärker präsentieren würden. Für sie ist Angriff weiterhin die beste Verteidigung.

Natürlich: Vieles hängt vom Zufall ab. Sollte das Glück nicht mithelfen, wird früher oder später auch in St.Gallen das Bollwerk über den Hurra-Fussball gestellt. Probieren muss es St.Gallen aber vorerst weiter mit Plan A. Alles andere wäre ein Verrat an sich selbst.

CONTRA: «Ereignisreiches Spiel? Höchstens vor dem eigenen St.Galler Tor.»

Sportredaktor Christian Brägger Bild: Hanspeter Schiess

Grundsätzlich ist es schon mal gut, wenn ein Trainer Überzeugungen hat. Einen Plan. Er sich auf die Stärke seines Teams beruft. Sofern sie tatsächlich eine ist und Zählbares bringt. Deswegen drängt die Frage ja an die Oberfläche: Passt der Fussball zur aktuellen Ausgabe des FC St.Gallen? Peter Zeidlers Spielausrichtung ist in ihrer Hausse ein bisschen verklärt und überhöht worden, darin schwang Fussballromantik mit. Die Pressingausrichtung galt als optimistisch, ereignisreich, erfolgreich. Eine Zeitlang war sie gar brillant. Aber eben nur eine Zeitlang. Wohl ist sie bis heute optimistisch geblieben, erfolgreich ist sie seit der letzten Rückrunde nicht mehr. Bis auf den Cupfinal-Einzug. Ereignisreich? Höchstens vor dem eigenen St.Galler Tor.

Es ist wie in jedem Betrieb, bei dem die Rädchen nicht mehr perfekt ineinandergreifen. Und am Ende der Kette auch noch der Finisher fehlt. Man muss antizipieren. Wenn sich die Konkurrenz an einem vorbeischlängelt, adaptieren und reagieren. Selbst wenn das einem zuwider ist, gilt es, pragmatisch zu sein. Wie damals in der ersten Saison unter Zeidler, als St.Gallen kurzzeitig in Abstiegsgefahr geriet und Barnetta, Ashimeru und Co. sich eigenhändig defensiver organisierten – es brachte den Erfolg zurück.

Heute wirkt die Spielweise des FC St.Gallen starrköpfig. Dabei ist es offensichtlich: Den Spielern fehlt das Selbstvertrauen für das vertikale Spiel und das ständige Druckausüben auf den Gegner. Ebenso die Überzeugung. Das zumindest ist der Eindruck, den der Beobachter erhält. Trotz des Sieges diente der Achtelfinal im Schweizer Cup hierfür als nächster Hinweis. Womöglich muss man dieser Ausgabe des FC St.Gallen gar das Können für das anforderungsreiche Zeidler-System absprechen, das so gar keine Fehler duldet.

Basel-Trainer Patrick Rahmen liess während der letzten Begegnung gegen St. Gallen die Ostschweizer willentlich gewähren in der zweiten Halbzeit. Er sagte, man habe gewusst, dass der Gegner mit dem Ball nicht viel anfangen könne. Ein ehemaliger Fussballer des FC St.Gallen sagt, dass man nicht gelernt habe, mit dem Ball selbst kreativ zu sein. Das Spiel gestalten können die St.Galler in der Tat nur beschränkt. Das Team ist anders zusammengestellt worden. Schnell müssen die Spieler sein, und attackieren können, attackieren können, attackieren können.

Wenn man aber die schlechteste Mannschaft des Kalenderjahres wird, ist die Zeit reif für Veränderungen. Auf andere Zutaten zuzugreifen als die im Training immerzu verinnerlichten. Man könnte härter spielen beispielsweise, vielleicht sogar häufiger taktische Fouls begehen. Vor allem: Man sollte den Aufwand minimieren, damit die Puste endlich über die volle Distanz reicht. YB und Basel, die nächsten FCSG-Widersacher, haben spielerisch keine Mühe, sich aus Pressingsituationen zu befreien. Warum also für einmal nicht zurückhaltend agieren und damit überraschen? Mit einer kompakten Defensive, mit Abwarten und Kontern, mit Ballstafetten, vor allem mit Leidenschaft. Und es fiele beileibe kein Zacken aus der Krone, diese Taktik auf andere Gegner auszuweiten. Bis die rettenden Punkte endlich kommen und die Selbstsicherheit zurückkehrt.

Man liesse sich gerne eines Besseren belehren, wenn Zeidler mit seinem System wieder erfolgreich sein sollte. Wehe aber, wenn nicht. Wie lauteten die Stichworte? Antizipieren, adaptieren, reagieren.