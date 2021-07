Olympiateilnahme Wie die Rheintaler Sprinterin Riccarda Dietsche unverhofft doch noch Teil der Schweizer Olympiadelegation wurde «Die anderen sind Profis, da gehöre ich halt nicht dazu.» So dachte die Sprinterin Riccarda Dietsche aus Lüchingen noch vor kurzem. Nun ist die Primarlehrerin mit der Staffel für die Olympischen Spiele selektioniert. Damit hätte sie vor einem Jahr nicht gerechnet. Doch plötzlich machte es «Klick» – auch dank Mentaltrainings. Raya Badraun 07.07.2021, 17.54 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Dank dem starken Team ist viel möglich», sagt Riccarda Dietsche über die olympische Frauen-Sprintstaffel. Bild: Tobias Garcia (St.Gallen, 2. Juli 2021)

An der Schweizer Leichtathletikmeisterschaft 2020 fehlten einige der besten Sprinterinnen. Die Rheintalerin Riccarda Dietsche hätte damit gute Chancen gehabt, eine Medaille zu holen. Doch sie machte sich zu viel Druck und hatte beim Rennen keine Freude. Am Ende wurde sie nur Vierte. Sie war damals enttäuscht und stellte in Frage, ob sich der Aufwand im Training überhaupt lohnen würde. Sie sagt:

«Ich fragte mich, ob ich je zeigen werde, was ich kann.»

Auch in diesem Jahr wurde Dietsche an den Titelkämpfen Vierte. Doch sie freute sich.

Denn dieses Mal platzierte sie sich hinter den schnellsten Schweizerinnen, hinter Mujinga Kambundji, Ajla Del Ponte, Salomé Kora. Als Viertschnellste wurde sie nun auch als Staffelläuferin für die Olympischen Spiele selektioniert. Damit hat sie gute Karten, in Tokio starten zu dürfen. Entschieden wird allerdings kurzfristig vor Ort. Dass sie an die Sommerspiele reisen kann, hätte sie sich vor einem Jahr nicht zugetraut. «Ich bin nicht mehr die gleiche Person wie damals», sagt die 25-Jährige aus Lüchingen bei Altstätten.

Freude bei Riccarda Dietsche (Mitte), anerkennender Blick von Salomé Kora (links): An den Schweizermeisterschaften über 100 Meter wurde Dietsche im hochstehenden Feld Vierte. Claudio De Capitani / freshfocus

Dietsche arbeitet aktuell fast Vollzeit als Lehrerin

Der Anstoss gab das Mentaltraining. Ihre Mutter ermunterte sie schon länger, es auszuprobieren. Dietsche zögerte jedoch, hatte Angst davor, dass es zu viel «Gschpürsch-mi, Fühlsch-mi» sein könnte. Schliesslich versuchte sie es trotzdem. Und sie wurde eines besseren belehrt. Mit ihrem Mentaltrainer bespricht sie Situationen, die schwierig für sie sind, die sie im Wettkampf oder Training aus dem Konzept bringen. Und sie suchen Strategien, wie sie besser damit umgehen kann.

Beispiele hat sie einige. Vor ein paar Jahren hätte sie die Chance gehabt, sich für die U20- und U23-EM zu qualifizieren. Doch sie konzentrierte sich zu stark auf die Limite, dachte nur noch an diese eine Zahl. Am Ende verpasste sie einen Einzel-Start an beiden Grossanlässen um drei respektive sieben Hundertstelsekunden. Im Wettkampf verglich sie sich oft mit anderen. Vor dem Start betrachtete sie die Konkurrentinnen. Deren Auftreten schüchterte sie ein und brachte sie aus dem Konzept.

Und sie dachte: «Das sind eben Profis, da gehöre ich nicht dazu.» Seit ihrem Abschluss an der Pädagogischen Hochschule macht sie Stellvertretungen. Aktuell arbeitet sie 90 Prozent als Primarlehrerin einer zweiten Klasse. «Dieser Tapetenwechsel ist wertvoll für mich», sagt Dietsche. «So werde ich nicht nur auf meine Leistungen reduziert.»

«Schon in der Hallensaison machte es Klick»

Heute macht sich Dietsche weniger Gedanken. Sie schaut sich zwar vor den Rennen noch um, aber sie interpretiert nicht. Und sie setzt sich momentan keine zeitlichen Leistungsziele. Sie sagt:

«Ich kann nicht beeinflussen, welchen Rang ich belege oder welche Zeit ich laufe.»

Stattdessen konzentriert sie sich auf technische Aspekte, will diese im Rennen verbessern. Bereits in der Hallen-Saison habe es Klick gemacht, sagt Dietsche. Die 60 Meter lief sie an der Schweizer Meisterschaft in 7,29 Sekunden.

Damit war sie 19 Hundertstelsekunden schneller als noch vor einem Jahr – und sie unterbot damit auch die Limite für die Hallen-EM. Zwei Jahre zuvor schaffte sie dies ebenfalls. Doch damals war sie die Nummer vier. Starten dürfen jedoch nur drei Athleten eines Landes pro Disziplin. Nun gehörte sie als Dritte dazu. Und im Sommer ging der Höhenflug weiter. Mit 11,41 Sekunden ist sie auch über 100 Meter 20 Hundertstel schneller als 2020. Das Meeting am kommenden Samstag in Bulle ist nun ihr letzter Gradmesser vor den Spielen in Tokio.

Riccarda Dietsche (rechts) mit der Schweizer Staffel an der Team-Europameisterschaft in Cluj vor einem Monat. Freshfocus / Alex Nicodim

Dank den starken Zeiten übernahm Dietsche einen Platz in der Staffel, die in den vergangenen Jahren zahlreiche Rekorde aufgestellt hatte. Seit der Staffel-WM Anfang Saison trat sie wie Kora in allen Rennen an. Auch in Genf war sie dabei, als die Schweiz mit 42,42 eine Jahresweltbestleistung aufstellte. Oder an der Team-EM im Juni. Die Staffel ist nichts Neues für Dietsche. Oft war sie ihr Schlüssel zu Grossanlässen. Dietsche war an der U20- und U23-EM dabei, auch wenn sie sich im Einzel nicht qualifizierte. Nun gilt das gleiche für die Sommerspiele. Sie sagt:

«Dank dem starken Team ist viel möglich. Es ist schön, ein Teil davon zu sein.»