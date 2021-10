St.Gallens Salifou Diarrassouba ist der Zehner mit der 55

Porträt Weshalb der St.Galler Mittelfeldspieler Salifou Diarrassouba die 55 trägt – und was noch fehlt, um sich endgültig durchzusetzen Der 19-Jährige ist ein spektakulärer Spieler. Gegen Servette stand er erstmals in dieser Saison in der Startelf. Wie geht es nun weiter? Renato Schatz Jetzt kommentieren 23.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Spielte sich zuletzt ins Scheinwerferlicht: Der St.Galler Mittelfeldspieler Salifou Diarrassouba. Bild: Tobias Garcia

Gründenmoos, vor zwei Wochen. Der FC St.Gallen trainiert. 30 Menschen sehen zu. Viele von ihnen sind Kinder, es sind Schulferien. Auch ein paar Rentner sind da. Nach einiger Zeit gesellt sich ein älterer Herr zu ihnen. «Haben wir Messi verpflichtet? Oder weshalb sehen so viele zu?» Ein paar Minuten später: Trainingsspiel. Salifou Diarrassouba nimmt den Ball an, hält kurz inne, tut, als liefe er nach links, geht aber nach rechts und damit am Gegenspieler vorbei. Kleine Schritte, Blick nach rechts, Pass nach links. «Also doch: Messi», sagt einer der Rentner. «Etwa gleich gross ist er ja», sagt ein anderer.

Auf Lionel Messi fehlen Diarrassouba drei Zentimeter. Einen Meter 66 gross ist der 19-Jährige. Natürlich fehlt auch noch mehr. Er lacht deshalb, als er zwei Wochen später auf den Vergleich mit Messi angesprochen wird. «Mit ihm will ich mich nicht vergleichen, er ist weit weg.»

Und doch ist da Selbstvertrauen. Wieder geht es um Zahlen. Als Diarrassouba vor gut einem Jahr einen Profivertrag im FC St.Gallen unterschreibt, fragt er, ob die Nummer zehn frei sei. Sie ist es nicht, Victor Ruiz trägt sie. Also wählt Diarrassouba die 55. «Weil fünf plus fünf zehn gibt.» Die Zehn, diese magische Nummer, die dem Kreativsten einer Mannschaft vorbehalten ist. Er will sie noch immer.

Die Zahlen in Berlin: Ein Tor und ein Assist

Zunächst würde dem Burkiner auch ein Stammplatz genügen. Trainer Peter Zeidler sagt: «Er ist so nah dran wie noch nie.» Als St.Gallen vergangenen Sonntag gegen Servette spielte, steht Diarrassouba erstmals in dieser Saison in der Startelf. «Nach dem Spiel gegen Union konnte ich eigentlich nicht mehr anders», sagt Zeidler. Beim Test in Berlin erzielt Diarrassouba ein Tor und bereitet ein weiteres vor. Wieder Zahlen, gute Zahlen.

«Ich war schon vor dem Spiel in Berlin in Form», sagt Diarrassouba. Er kommt gerade vom Deutschunterricht. Thema: Uhrzeiten. «Es ist sehr schwierig.» Schwierige Zahlen. Dasselbe gilt für die Einsatzminuten Diarrassoubas. Keine einzige war es in dieser Saison vor dem Spiel gegen die Genfer. Diarrassouba tut viel dafür, dass es künftig mehr sind. Zeidler: «Er ist enorm fleissig, aufmerksam und wissbegierig.»

Womöglich kommt Diarrassouba entgegen, dass bereits in der Elfenbeinküste, wo er fussballerisch ausgebildet wurde, viel Wert auf das den St.Gallern eigene Pressing gelegt wird. Dort, beim ASEC Mimosas, dem ivorischen Rekordmeister, spielten auch schon Yaya und Kolo Touré oder Salomon Kalou. Das jüngste Beispiel ist Odilon Kossounou. Branchenkenner schätzen den Marktwert des Leverkusener Verteidigers auf 40 Millionen Euro. Schwindelerregende Zahlen. Diarrassouba spielte mit ihm zusammen.

Technisch stark: Salifou Diarrassouba beim vergangenen Heimspiel gegen Servette Genf. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

Aufgewachsen in der Elfenbeinküste

Kossounou ist mittlerweile ivorischer Nationalspieler. Auch Diarrassouba stand schon im Kader einer ivorischen Auswahl. Allerdings bei den Junioren. Weil seine Mutter aus Burkina Faso stammt, ist er auch für die burkinische Nationalmannschaft spielberechtigt. Für den Nachwuchs stand er schon auf dem Platz, beim A-Team gehörte er dem Aufgebot an.

Diarrassouba kommt aus Tengréla, einer Stadt im Norden der Elfenbeinküste. Später zog seine Familie weiter. In die Hauptstadt, nach Abidjan, wo seine Eltern noch immer leben. Er besuchte sie vergangenen Sommer. In der Schweiz waren sie noch nie. Die Pandemie verunmöglichte einen Besuch. Diarrassouba sagt: «Ich vermisse meine Familie, die Freunde und das Klima.»

Zunächst kümmerte sich Nnamdi Aghanya, der Chefscout des FC St.Gallen, um ihn. Aghanya war es, der Diarrassouba zum Probetraining einlud. Die St.Galler liehen ihn anschliessend bis Sommer 2021 aus. Die Leihe wurde später um ein weiteres Jahr verlängert.

Ein bisschen Heimat hat Diarrassouba, wenn er mit Ousmane Diakité spricht, der dieselbe afrikanische Sprache beherrscht. Oder wenn Lawrence Ati Zigi für ein paar Mitspieler afrikanisches Essen kocht. Diarrassouba sagt: «Ich koche nie.» Er wohnt in einem Zimmer in der Akademie neben dem Stadion. Dort bekommt er drei Mahlzeiten täglich.

Er vermisst die Heimat, ja, aber er hadert nicht. Diarrassouba: «Ich will hier etwas erreichen.» Nach den Trainings bleibt er jeweils länger, spielt mit anderen Ballhochhalten. «Der macht das nicht alibimässig, sondern aus Freude. Weil er ein Kicker ist», sagt Zeidler. Und er sagt auch: «Eigentlich fehlt ihm ja nichts für mehr Einsatzzeit.» Eigentlich. Zeidler kommt auf die «Athletik» zu sprechen. Vielleicht fehlt Diarrassouba doch etwas. Ein paar Zentimeter, ein paar Kilometer pro Stunde. Zeidler: «Die Frage ist, ob er das mit seinen anderen Fähigkeiten kompensieren kann.» «Sehr wichtig» sei, was in den «nächsten acht Wochen» passiere. Der FC St.Gallen hat eine Kaufoption für den Zehner mit der Nummer 55.

Kräuchi erneut operiert, Stergiou fehlt weiterhin

Der FC St. Gallen spielt am Sonntag, 14.15 Uhr, in Luzern. Er muss dabei weiterhin auf Leonidas Stergiou verzichten, der diese Woche nicht trainieren konnte. Eine Entzündung am Fuss zwingt ihn nach wie vor zum Pausieren, weshalb es laut Trainer Peter Zeidler «nicht wahrscheinlich» sei, dass er spielt. Derweil verzögert sich die Rückkehr von Alessandro Kräuchi, der sich gestern einem kleinen operativen Eingriff unterziehen lassen musste. Kräuchi fiel Anfang Jahr mit einem Kreuzbandriss aus. Die Operation wurde nun vorgenommen, weil die Reha nicht wie gewünscht verlief. Gegen das Schlusslicht fehlen wird auch Michael Kempter, der sich beim Heimspiel gegen Servette eine Adduktorenverletzung zuzog und deshalb den Rest der Hinrunde verpassen wird. (res) Mögliche FCSG-Formation: Zigi; Lüchinger, Nuhu, Fazliji, Traorè; Görtler, Diakité, Youan; Ruiz; Duah, Guillemenot.

Mögliche FCSG-Formation:

Zigi; Lüchinger, Nuhu, Fazliji, Traorè; Görtler, Diakité, Youan; Ruiz; Duah, Guillemenot.