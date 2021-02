Trifft der FC Wil auf die Grasshoppers, sind die Rollen in der Regel klar verteilt. Nicht so im Heimspiel von Freitagabend, das um 20 Uhr beginnt. Schliesslich kommt es in Wil zur Begegnung zwischen den punktbesten Challenge-League-Teams dieses Jahres. Beide haben seit der Winterpause 13 von 15 möglichen Zählern geholt und sind die einzigen Mannschaften, die 2021 noch unbesiegt sind. Am 27. Juli 2020 gewann Wil letztmals gegen GC – mit 3:2. (tm)