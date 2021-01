Porträt «Die Freude am Fussball darf man nie verlieren»: Publikumsliebling Silvio ist zurück beim FC Wil Einen Tag vor dem Heimspiel gegen Aarau äussert sich der 35-jährige Silvio Carlos de Oliveira über sein drittes Engagement beim FC Wil, die lehrreiche Erfahrung beim FC Zürich – und Derbys mit «gesunder Rivalität» zwischen Union und Hertha Berlin. Tim Frei 22.01.2021, 05.00 Uhr

Stets positiv und fröhlich: Der Brasilianer Silvio, der seit einiger Zeit auch Schweizer ist.

Bild: Arthur Gamsa

Es scheint, als sei Silvio nie weg gewesen. Dieser stets fröhliche Brasilianer, der mit vollem Namen Silvio Carlos de Oliveira heisst. Wenige Tage nachdem sein drittes Engagement beim FC Wil publik wurde, ist seine Präsenz im Wiler Spiel unübersehbar: Im Test gegen St.Gallen schirmt er den Ball mühelos ab, verteilt ihn geschickt und ist auch im Sechzehner gefährlich wie zu seinen besten Zeiten.

Dass der Publikumsliebling zurück beim Team aus der Challenge League ist, überrascht. Noch im Sommer hatten die Wiler den Vertrag mit dem 35-Jährigen nicht verlängert, weil sie noch stärker auf Junge setzen wollten. Da sich Wil aber nach 13 Punkten aus 15 Spielen im Abstiegskampf befindet, ist es zum Sinneswandel gekommen: «Es hat sich gezeigt, dass wir doch zu wenig erfahrene Spieler im Team haben», sagt Mediensprecher Dani Wyler: «Zudem haben wir zu wenig Tore erzielt.»

Das Leben als Profifussballer reizt ihn noch immer – später strebt Silvio eine Laufbahn als Trainer an

Für Stürmer Silvio war Wils Anfrage weniger überraschend. Er, der zuletzt für Rapperswil-Jona in der Promotion League spielte, hat mit einer Fortsetzung seiner Profikarriere geliebäugelt: «Ich habe gehofft, dass ein Challenge-League-Team ab der Rückrunde vielleicht noch Verstärkung braucht.»

An den FC Wil, den er stets beobachtet hat, dachte er nach der Trennung im Sommer aber weniger. Bei Rapperswil hatte er die Möglichkeit erhalten, seine Trainerausbildung voranzutreiben und im Coachingstaff der zweiten Mannschaft mitzuhelfen. Nach seiner Zeit als Fussballer strebt er eine Laufbahn als Trainer an. Schliesslich war der Reiz weiterer Tore und einer Verlängerung der Karriere zu gross.

«Ich entschied mich zum Wechsel, weil mir der FC Wil so viel bedeutet, das Team Unterstützung braucht und weil ich immer noch Freude am Fussball habe.»

Apropos Freude: «Sie darf man nie verlieren, auch wenn das nach einigen Niederlagen eher schwerfällt», ergänzt Silvio, der dieses Credo den jungen Spielern für ihren weiteren Weg mitgeben möchte.

Der athletische Stürmer, der keinem Zweikampf aus dem Weg geht

Silvio, seit einiger Zeit Schweizer, ist kein typischer brasilianischer Fussballer: Er ist nicht der verspielte Südamerikaner – sondern der athletische und torgefährliche Angreifer, der keinem Zweikampf aus dem Weg geht und mit dem Rücken zum gegnerischen Tor besonders stark ist.

Zu diesem Spielertyp reifte Silvio erst in der Schweiz. Sein Abenteuer in Europa begann im Februar 2006, als er als 21-Jähriger zum ersten Mal in seinem Leben Brasilien verliess und sich in der Winterpause dem FC Wil anschloss. Der Beginn war hart: An seinem ersten Training sah er erstmals Schnee, es war viel kälter als in Südamerika und er verstand die Sprache nicht.

Die Zeit beim FC Zürich bereut er nicht

Der Durchbruch in Wil gelang ihm mehr als anderthalb Jahre später in der Saison 2007/2008. Zusammen mit Samel Sabanovic bildete er in der Vorrunde das beste Sturmduo in der Challenge League. «Ich brauchte Zeit, mich einzuleben und mich an den Schweizer Fussball zu gewöhnen.» In Brasilien werde taktischer und zurückhaltender gespielt, sodass man mehr Zeit als in der Schweiz habe, einen Pass zu spielen.

Im Februar 2008 wechselte er zum FC Zürich, dem Meister der Vorsaison. Es sollte der einzige Schweizer Klub bleiben, bei dem Silvio seine Qualitäten als Torjäger nicht unter Beweis stellen konnte. Einerseits war die Konkurrenz in der Offensive gross. Andererseits glaubt der Vater zweier Töchter, dass der Wechsel zu früh gekommen sei, ihm die nötige Erfahrung gefehlt habe. Trotzdem bereut er die Zeit bei den Zürchern nicht, im Gegenteil: «Ich habe gelernt, dass ich noch härter an mir arbeiten muss – vor allem, was die mentale Stärke betrifft.»

Bei vier verschiedenen Klubs der beste Torjäger

Fünf Mal war Silvio bester Torschütze seines Teams; einmal von Wil und Lausanne, die ihn von Zürich ausgeliehen hatten; zweimal von Winterthur und einmal von Union Berlin. Der bodenständige Südamerikaner ist glücklich über seine Leistungen, sagt aber auch:

«Ich hätte noch mehr erreichen können, hätte ich in meiner Karriere andere Entscheidungen getroffen. Aber das gehört zum Leben dazu, ich habe gelernt, im Moment zu leben.»

Als Beispiel nennt er die Zeit bei Union Berlin, dem Verein, für den er von 2011 bis 2013 in Deutschlands zweithöchster Liga spielte. Er ist überzeugt, dass er es in die Bundesliga geschafft hätte, wäre er länger für Union aufgelaufen, das 2019 aufgestiegen ist.

Seine Schweizer Frau geheiratet und die Derbys gegen die Hertha erlebt: Silvios spezielle Erinnerungen an Berlin

An die Zeit in Berlin erinnert er sich dennoch gerne zurück. Er hat dort seine Schweizer Frau geheiratet, und auch Spiele gegen Traditionsvereine wie Köln, Frankfurt und natürlich die Derbys gegen die Hertha vor grosser Kulisse erlebt. «Es gab eine gesunde Rivalität zwischen den beiden Lagern», sagt Silvio:

«Im Olympiastadion war es vor 75'000 Zuschauern so laut, dass wir Spieler uns kaum noch verstanden haben – für solche Momente wird man Fussballer.»

Auch sonst hat er gemerkt, dass die Sportart in Deutschland einen anderen Stellenwert hat. In jedem Training seien fünf bis sechs Journalisten dabei gewesen.

Wenn Silvio am Samstag gegen Aarau sein 132. Pflichtspiel für den FC Wil bestreitet, tut er dies topmotiviert. Nicht nur, weil ihm noch zwei Treffer fehlen, die 41 Tore und den Vereinsrekord vom einstigen Sturmpartner Sabanovic zu knacken. Auch, weil er dem jungen Team eine Stütze sein möchte.