Schwimmen: Der Thurgauer Antonio Djakovic will hoch hinaus

PORTRÄT Der Thurgauer Schwimmer Antonio Djakovic gewinnt als erster Schweizer seit 20 Jahren WM-Edelmetall – und hat noch viel mehr vor Er ist erst 19-jährig. Das Training im Bassin und im Kraftraum fällt ihm leicht. Er war auch schon an den Olympischen Spielen. Um zu lernen. Aber mit der Schweizer Staffel erreichte er in Tokio den Olympiafinal.

Antonio Djakovic an der WM in Abu Dhabi. Bild: Patrick B. Krämer/MAGICPBK

Grenzen – so scheint es – sind Antonio Djakovic keine gesetzt. Sein Karriereplan sieht vor, fünfmal an Olympischen Spielen teilzunehmen. Weitere Finalplätze zu ergattern. Wenn möglich auch Medaillen. Wie es seine Landsleute Jérémy Desplanches und Noè Ponti 2021 in Tokio vorgemacht haben.

Antonio Djakovic mit der WM-Medaille. Bild: Patrick B. Krämer/MAGICPBK

Vor Weihnachten setzte Djakovic einen weiteren Meilenstein. Er gewann an der Kurzbahn-WM in Abu Dhabi Bronze über 400 Meter Freistil. Es war die erste WM-Medaille für den Schweizer Verband im 25-Meter-Becken seit fast 20 Jahren. 2002 – im Geburtsjahr Djakovics – holte die Tessinerin Flavia Rigamonti Silber.

Der Olympiamedaillengewinner Ponti doppelte später mit Silber in Abu Dhabi nach. Im Bassin sind die Schweizer mittlerweile eine Macht. Möglicherweise so gut wie noch nie. «Wir kennen uns seit Jahren, sind beste Kollegen und spornen uns an», sagt der in Münsterlingen aufgewachsene Djakovic.

In den Spuren eines Olympiasiegers

Ponti, der Olympiadritte über 100 Meter Delfin, und Djakovic bestreiten seit Jahren unzählige Rennen und Trainings zusammen. Auch Desplanches ist oft mit dabei. «Wir sind ein sehr gutes Team, das sich gegenseitig motiviert», sagt der Ostschweizer. «Ihre olympischen Erfolge zeigen mir, was für junge Schweizer möglich ist. Das treibt mich an, noch mehr und besser zu trainieren.»

Reichlich Ansporn verleiht Djakovic auch die WM-Medaille. Er sagt:

«Es war eine grosse Medaille, verbunden mit grossen Emotionen. Ich war sehr glücklich.»

Es sei grossartig gewesen, auch bei den «Senioren» zu reüssieren.

An Nachwuchstitelkämpfen hat Djakovic schon viel abgeräumt. So wurde er 2019 in Russland Junioren-Europameister über 400 Meter Crawl. Mit 3:47,89 Minuten erreichte er die weltweit zweitbeste Zeit eines Nachwuchsschwimmers über diese Strecke. Bloss ein Franzose war im Juniorenalter noch schneller – und wurde später Olympiasieger.

Uster ist so gut wie die USA

Dass Djakovic als 19-Jähriger zur Weltklasse zählt, hat viel mit seinem Umfeld zu tun. Unter anderem mit dem Umzug seiner Familie 2016 vom Thurgauischen nach Uster, wo er als Mitglied des Schwimmklubs Uster-Wallisellen optimale Rahmenbedingungen vorfindet.

Angebote aus den USA, doch an einer ihrer Universitäten den sportlichen Aktivitäten nachzukommen, hat Djakovic schon viele erhalten. Aber er sagt:

«Man kann in der Schweiz genau so gut schwimmen und lernen wie in den USA.»

Mit dem Schwimmsport begann er beim SC Frauenfeld.

Djakovic, dessen Eltern aus Kroatien stammen, ist noch in der Ausbildung. Als KV-Lehrling beim Sportamt Uster, das unmittelbar neben dem Hallenbad domiziliert ist. Das schafft kurze Wege für den Stift, der zu Fuss zum Training gehen kann. Das Hallenbad in Uster ist das grösste öffentliche Schwimmbad im Land.

Djakovic trainiert zweimal pro Tag und sagt:

«Ich gehe immer sehr gerne und motiviert ins Training. Denn ich habe Ziele. Für mich war 2021 erst der Anfang. Ich habe noch viel vor. Ich denke, wir Schweizer Schwimmer haben grosse Perspektiven und sind bereit, alles zu tun, um weiter weltweit erfolgreich zu sein.»

Eines seiner Ziele kann Djakovic schon in diesem Jahr zum erfolgreichen Abschluss bringen – jenes ausserhalb des Bassins. «Wenn es normal läuft, bin ich im Sommer mit der Lehre fertig. Was nachher folgt, kann ich noch nicht genau sagen. Vielleicht gehe ich Ende Jahr in die Spitzensport-RS und werde Profi.» Möglicherweise besucht Djakovic aber auch noch die Berufsmittelschule, um später studieren zu können.

Die EM in Rom ist einer der Höhepunkte dieser Saison

Sportlich hat der Thurgauer 2022 ebenfalls viel vor. Dieses Jahr stehen in Japan eine WM und in Rom die EM auf dem Programm. Insbesondere an der EM hat er gute Chancen. Er sagt:

«Wenn du einmal im Final stehst, ist alles möglich. Das hat schon die WM-Bronzemedaille in Abu Dhabi gezeigt.»

Zudem, so sagt Djakovic, habe er im Rahmen der internationalen Einsätze in den vergangenen Jahren «wahnsinnig viel gelernt für seine Zukunft. Auch für die Olympischen Spiele in zweieinhalb Jahren in Paris».

Bis jetzt war es ein Lernprozess mit einer ersten WM-Medaille. Talentproben auch. Als Junior profitierte der 1,87 Meter grosse Djakovic von seinen körperlichen Voraussetzungen. In der Erwachsenenwelt sollen weitere Taten folgen. Paris 2024 kann kommen.

