Porträt Der Henauer ZSC-Stürmer Justin Sigrist ist dank weltmeisterlicher Hilfe auf dem Vormarsch Er hat sich bei den ZSC Lions etabliert. Der 21-Jährige bildet eine Sturmlinie mit den beiden Schweden Marcus Krüger und Fredrik Pettersson. Justin Sigrist erhält von den Eishockeystars wertvolle Tipps. Peter Eggenberger 30.12.2020, 05.00 Uhr

Justin Sigrist spielt mit zwei Weltmeistern in einer Linie. Bild: Anthony Anex/Keystone (Freiburg, 20. Dezember 2020)

An Weihnachten haben sich die 21-jährigen Zwillinge Justin und Shannon Sigrist zum ersten Mal seit drei Monaten wieder getroffen, im Elternhaus in Henau. Neu ist Shannon als Verteidigerin in Linköping in Schwedens oberster Frauenliga engagiert. Sie ist jetzt Profi wie ihr Bruder.

Schon seit 2011 spielt dieser in der Organisation der Lions. Er sagt:

«Hier fühle ich mich zu Hause.»

Nie wurde dies Justin Sigrist deutlicher bewusst als in der einzigen Saison ausserhalb des Landes, in der kanadischen Western Hockey League mit den Kamloops Blazers in der Saison 2017/18.

Sein damaliger Berater Hnat Domenichelli, heute Sportchef des HC Lugano, hatte den Wechsel zu den Blazers empfohlen. Domenichelli hatte selber in der Stadt zwischen Vancouver und Calgary gespielt. Für Justin Sigrist war es ein Jahr der Frustration. Er erzielte in 50 Spielen nur 10 Skorerpunkte und hatte am Ende eine Minus-7-Bilanz.

Nur wenig Eiszeit für den Ausländer in Kanada

«Der Druck war riesig, die Erwartungen an einen ausländischen Spieler sehr hoch», erinnert sich Sigrist. Er erhielt nur wenig Eiszeit. Als ein verlorenes Jahr betrachtet Sigrist das Auslandsabenteuer nicht: «Ich habe gelernt, zu beissen und nicht aufzugeben.» Mit einem Schmunzeln ergänzt er:

«Und ich habe meine Freundin Kacey kennen gelernt.»

Sigrist steigerte seine Leistungen zurück in der Schweiz stetig und wurde in der Organisation der Lions immer wichtiger. In der Saison 2018/19 lief er 25-mal für die GCK Lions in der Swiss League und 14-mal für die ZSC Lions (1 Skorerpunkt) in der National League auf.

In der folgenden Saison waren es bereits 42 Spiele und 6 Skorerpunkte mit den ZSC Lions sowie noch deren 15 mit den GCK Lions. In der laufenden Spielzeit ist er eine feste Grösse bei den ZSC Lions mit durchschnittlich 10:30 Minuten Eiszeit und bisher vier Toren.

In einer Linie mit dem Stanley-Cup-Sieger

Justin Sigrist ist als linker Flügel Teil der zweiten Linie der ZSC Lions mit den beiden Schweden Marcus Krüger und Fredrik Pettersson. Pettersson gewann 2013 die WM-Goldmedaille, Krüger 2017. Der Center Krüger ist ausserdem zweifacher Stanley-Cup-Sieger mit den Chicago Blackhawks.

Die beiden Schweden reden oft mit Sigrist, diskutieren mit ihm beispielsweise über Laufwege. «Von Marcus Krüger habe ich viel über Penaltykilling gelernt», sagt Sigrist. Der schnelle Techniker mit Übersicht, der das Spiel überdurchschnittlich gut lesen kann, tut alles, um ein besserer Spieler zu werden. Er sagt auch:

«Ich will mich bezüglich Eiszeit, Skorerpunkten und Plus-Minus-Bilanz steigern»

Ausserdem möchte er seine defensiven Fähigkeiten ausbauen, erwähnt etwa, dass er mehr Schüsse blocken müsse. An der Physis arbeitet er seit langem.

Vor vier Jahren wog er lediglich 67 Kilogramm. Mit Sondereinheiten Krafttraining hat er inzwischen 78 kg erreicht, möchte in einen Bereich von 83 bis 85 kg kommen. «Dann bin ich hoffentlich auch für die NHL attraktiver.»

Der Nationaltrainer sieht gute Perspektiven

Für zwei Länderspiele im Februar hat es bereits gereicht. Der Nationaltrainer Patrick Fischer schwärmt von Sigrist: «Justin hat einen sehr hohen Eishockey-IQ und ein ausgeprägtes Spielverständnis.» Fischer freut sich, dass Sigrist bei den ZSC Lions einen Stammplatz erobert hat, und traut ihm eine erfolgreiche Nationalmannschaftskarriere zu.

Sigrist denkt nicht darüber nach, ob er in anderen Klubs der National League mit mehr Eiszeit mehr Skorerpunkte erzielen könnte: «Die ZSC Lions sind der beste Klub der Schweiz. Ich profitiere enorm von den starken Mitspielern.»

Auch Fischer erachtet die ZSC Lions als richtigen Klub für Sigrist. Der Nationaltrainer sagt:

«Bei einem Spitzenteam kann ein junger Spieler wie Justin lernen, Verantwortung zu übernehmen. Dort ist die Chance auf die Teilnahme an Playoff-Spielen grösser. Solche Partien sind sehr wertvoll.»

Sigrist, der einen Vertrag bis 2022 besitzt, peilt mit den ZSC Lions den Meistertitel an. Ein wesentlicher Faktor sei der schwedische Trainer Rikard Grönborg, findet Sigrist, der mit seinen Qualitäten bestens ins Tempohockey der ZSC Lions passt.

Grönborg arbeite sehr fokussiert und in die Tiefe und habe eine starke Leistungskultur etabliert. Regelmässig bespricht er sich mit Sigrist, den er als «einen der härtesten Arbeiter» in der Equipe bezeichnet. Längerfristig wünscht sich Sigrist, auf seiner Lieblingsposition als Center zu spielen. Dort habe er mehr Einfluss aufs Spiel.

Mit den ZSC Lions steht Justin Sigrist im Cupfinal



Bild: Claudio De Capitani / Freshfocus

Auch Nationaltrainer Fischer sieht in Sigrist einen typischen Center. «Es gibt nicht viele Schweizer Spieler, die gute Center sind. Ich hoffe, dass Justin seinen Weg auf dieser Position machen kann.»

Fit trotz Quarantänen im November und Dezember

Trotz ausgeklügeltem Schutzkonzept mussten die ZSC Lions im November und im Dezember zweimal in die Quarantäne. Beim ersten Mal erwischte es vier, beim zweiten Mal zwölf Spieler, darunter Sigrist, und den Trainer. «Ich hatte einige Tage Fieber, Husten und Schnupfen, lag im Bett und fühlte mich sehr matt», erzählt Sigrist. In Absprache mit dem Teamarzt Gery Büsser baute er in der Quarantäne langsam seine Form wieder auf, mit Hometrainer und Hanteln, die der Klub zur Verfügung gestellt hatte. «Ich fühle mich inzwischen wieder fit», sagt Sigrist.

Am 18. Dezember hat der Stürmer sein Comeback in Lausanne gegeben. Erstaunlicherweise haben die ZSC Lions sowohl nach der ersten als auch nach der zweiten Quarantäne jedes Spiel gewonnen, inklusive Cup inzwischen deren neun. Auf die Quarantäne als Erfolgsrezept wollen sie künftig trotzdem ganz gern verzichten. Am Mittwoch spielen die Zürcher daheim gegen Biel.