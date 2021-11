Porträt Der Gossauer Verteidiger Marco Franin ist erfolgreich gescheitert – der ehemalige FCSG-Spieler und alte Weggefährten wagen einen Rückblick Vor acht Jahren spielte der 29-Jährige in der Europa League für den FC St.Gallen. Seither ist viel passiert. Franin erinnert sich. Und mit ihm alte Weggefährten wie der heutige GC-Trainer Giorgio Contini und der St.Galler Verteidiger Nicolas Lüchinger. Renato Schatz Jetzt kommentieren 05.11.2021, 05.00 Uhr

Marco Franin sagt: «Ich habe viel Aufwand betrieben. Aber es war ein schöner Aufwand.» Bild: Ralph Ribi

Anfang März 2014, St.-Jakob-Park in Basel. 26243 Menschen sind auf den Rängen, 22 Spieler auf dem Platz. Einer davon: Marco Franin aus Winkeln, Rechtsverteidiger des FC St.Gallen. Er steht zum zweiten Mal in Folge in der Startelf und spielt zum zweiten Mal in Folge durch. Franin trägt die Nummer 29. So alt ist er inzwischen. Und nicht mehr Rechtsverteidiger, schon gar nicht mehr beim FC St.Gallen. Franin arbeitet inzwischen in der Immobilienbranche, ist Innenverteidiger. Beim FC Gossau. Ist er gescheitert?

«Ich dachte damals nicht, dass ich mich jetzt durchgesetzt habe. Es waren ja nur zwei Spiele.» Er sei «immer realistisch» geblieben. Das sagt Franin. Und ein Kindheitsfreund: «Ich glaube, er hat selbst nie daran gedacht, dass er Profifussballer wird.» Franin sei damals, als er für den FC St.Gallen im Nachwuchs spielte, nie privat in Vereinsklamotten herumgelaufen. Franin sagt dazu:

«Ich fand nie, dass ich etwas Besonderes bin, weil ich beim FC St.Gallen spielte. Ich musste das nicht zeigen.»

Da ist kein Staunen und auch kein Groll

Im März 2014 spielt Franin gegen Yann Sommer und Valentin Stocker. Es ist eines von sechs Super-League-Spielen in dieser Saison und auch in seiner Karriere. Franin fasst jene Zeit so zusammen: «Ich habe ein paar Mal gespielt und ein paar Mal auf der Bank gesessen.» Kein Staunen. Aber auch kein Groll.

Dabei sagt Patrick Winkler, Trainer des FC Gossau, es sei ein «Phänomen», dass Franin sich nicht durchgesetzt habe. Winkler profitiert heute davon, Franin ist Stammspieler beim Tabellensechsten der 1. Liga. «Wenn ein Trainer lauter Franins hätte, wäre er glücklich.» Denn Franin denke mit, sei zuverlässig, «ein Musterspieler». Und trotzdem reichte es nicht. Winkler:

«Vielleicht fehlte ihm die Brutalität. Man muss manchmal ein Sauhund sein.»

Franin wird beim 1:0-Sieg in der Europa League gegen Swansea eingewechselt. Aber «sechs, sieben Spiele» waren ihm zu wenig. «Man spielt Fussball, um zu spielen.» Wenn Franin das sagt, klingt es nicht berechnend, nicht nach der üblichen Fussballerfloskel nach Vereinswechseln, wenn jemand sagt, er wolle Spielpraxis sammeln. Nein, es klingt nach dem schlichten Bedürfnis, spielen zu wollen.

Marco Franin im Trikot des FC St.Gallen. Beim Testspiel gegen 1860 München im Juli 2013. Bild: Urs Jaudas

In St.Gallen hatte er die Vorbereitung mitgemacht, die Mitspieler lobten ihn. Aber Franin kam selten zum Einsatz. Er sagt: «Die Führung wollte nicht riskieren, jüngeren Spielern eine Chance zu geben.» St.Gallen stellte in jener Zeit die älteste Mannschaft der Liga. Damals, als Dölf Früh Präsident war und Heinz Peischl Sportchef. Also ging Franin einen Schritt zurück. Chiasso, Challenge League. Mit Nicolas Lüchinger, dem heutigen Rechtsverteidiger des FC St.Gallen, teilte er sich ein Jahr lang eine Wohnung. Lüchinger spielte schon in der U18-Auswahl mit Franin zusammen. Sie mochten sich. «Sonst», sagt Lüchinger, «kann man nicht zusammenwohnen».

An den Wochenenden fuhren sie manchmal zusammen in die Ostschweiz. Lüchinger wechselte nach zwei Jahren zum FC Sion und etablierte sich in der Super League. Franin gelang das nicht, er machte im ersten Jahr 14 und im zweiten nur noch vier Spiele. Eine Zeit lang war Gianluca Zambrotta, Weltmeister mit Italien, Trainer in Chiasso. Ein grosser Name. Franin sagt: «Gross, wenn man den Namen liest», sagt Franin, der nicht verstand, weshalb er selten spielte.

Die Zeit im Tessin war lehrreich

Ist er gescheitert? Lüchinger sagt: «Es geht im Leben darum, glücklich zu werden. Und nicht Fussballprofi.» Und glücklich sei Franin. Die beiden sind noch immer Freunde. Franin sagt rückblickend über die Zeit im Tessin: «Ich habe die Ostschweiz verlassen, etwas Neues gesehen, eine andere Mentalität kennen gelernt, das tat meiner Persönlichkeit gut.» Freundschaften, Erfahrungen. Das steht in keiner Einsatzstatistik.

Als Franins Vertrag in Chiasso auslief, kehrte er in die Ostschweiz zurück, zum SC Brühl, Promotion League. Es war kein Schritt zurück, sondern einer zur Tür hinaus. «Ich wollte nicht, bis ich 30 Jahre alt bin, für 4000 Franken in der Challenge League herumwursteln.» Dorthin hätte er nochmals gehen können, das sagte der Berater. Heute sagt Franin: «Für mich war klar: Es ist gut jetzt.» Er sagt «gut». Kein Groll. Es ist der Moment, als er mit dem Profifussball abschliesst.

Marco Franin nach dem Training in Gossau. Der Klub trainiert dreimal in der Woche. Bild: Ralph Ribi

Er war schon einmal so weit, mit 16 Jahren. In der U16-Mannschaft des FC St.Gallen wurde er aussortiert. «Ich war zu klein, zu dünn», sagt er. «In diesem Alter war das eine Enttäuschung, ich hatte ja viel Zeit investiert.» Fortan spielte Franin beim FC Winkeln, 2. Liga, trainierte aber mit der U18 der St.Galler. Der Wachstumsschub kam. Und damit die definitive Rückkehr zum FC St.Gallen. Heute ist Franin einen Meter 80 gross – und Innenverteidiger.

Winkler sagt: «Er macht die fehlenden Zentimeter mit seiner Spielintelligenz wett.» Franin tat das immer: Wege finden, wenn er irgendwo nicht durchkam. Giorgio Contini trainierte Franin in der U21 des FC St.Gallen. Der heutige Trainer der Grasshoppers kann sich noch an Franin erinnern. Er sagt: «Bei uns war er nicht der schnellste.» Doch er habe das kaschiert mit seinem Intellekt.

Warum hat es nicht gereicht? Contini: «Man braucht auch eine grosse Portion Glück und muss im richtigen Moment sein Début geben.» Contini weiss, dass «viele ehemalige U21-Spieler» inzwischen für den FC Gossau spielen. Sven Lehmann zum Beispiel und auch Yannik Grin. Sie trainieren dreimal die Woche auf der Sportanlage Buechenwald. Franin sagt:

«Wir kommen nicht nur des Trainings wegen hier hin. Sondern auch, um einander zu sehen. Wir reden hier über alles.»

Wer so etwas hat, ist kein Gescheiterter.

Der FC Gossau belegt nach zehn Spielen Rang sechs. «Wir wollen auf den ersten beiden Plätzen landen», sagt Franin.