Liga-GV: Der FC Wil als Meinungsmacher und Zünglein an der Waage

Playoffs und Stadionkatalog Liga-GV: Der FC Wil ist gegen die Playoffs – und Meinungsmacher in Sachen Stadionreglement Wenn die Fussballliga am Freitag tagt, geht es um die Playoffs – und um erleichterte Stadionvorgaben in der Super League. Der FC Wil spielt in beidem eine wichtige Rolle. In der Playofffrage positionieren sich die Wiler unterdessen klar. Ralf Streule Jetzt kommentieren 11.11.2022, 05.00 Uhr

Nach dem Cup-Achtelfinal tröstet Sion-Präsident Christian Constantin Wils Präsident Maurice Weber. Am Freitag werden die beiden sich wieder gegenüberstehen – mit unterschiedlichen Meinungen. Bild: Claudio Thoma / freshfocus

Am Freitag entscheidet sich in Bern bei der Generalversammlung der Swiss Football League (SFL), welchen Modus die Super League nun wirklich erhalten soll. Was darob fast untergeht, ist ein Thema, das kleinere Profiklubs schon lange umtreibt: Sie pochen darauf, die Stadionvorgaben für die Super League zu erleichtern, den «Stadionkatalog» der Swiss Football League (SFL) anzupassen. Auch darüber wird heute unter den 20 Profiklubs abgestimmt.

Dem FC Wil kommt in beiden Themen eine wichtige Rolle zu. Bei der Entscheidung, ob der Schottische Modus als Alternative zum Playoff angenommen wird, waren die Wiler zunächst die einzigen, die öffentlich keine Tendenz verlauten liessen. Gemäss FC-Wil-Geschäftsführer Benjamin Fust wollte man diese Meinung auch nicht öffentlich kundtun.

Am Mittwoch aber sickerte im Boulevard durch, dass die Wiler den «Schottenmodus» befürworten, so wie der FC Zürich oder der FC St.Gallen. Gemäss «Blick» steht es unter den 20 Profiklubs 10:10 – vor allem die welschen Klubs tendieren für die Version mit Finalspielen. Bei Gleichstand bliebe es bei den Playoffs, da für Änderungen eine Mehrheit nötig ist. Doch nur ein Wackelkandidat würde reichen, die Playoffs zu kippen.

«Probleme bei Bewilligung sind vorgezeichnet»

Die Wiler Entscheidung, sich gegen die Playoffs auszusprechen, mag überraschen, zumal Präsident Maurice Weber, ähnlich wie andere Klubchefs, vor nicht allzulanger Zeit die Idee noch grundsätzlich begrüsste. Ist am Ende die sehr enge personelle Zusammenarbeit mit dem FC Zürich ein entscheidendes Element? Passte man die Meinung an jene von FCZ-Präsident Ancillo Canepa an, der dezidierter Gegner des Playoff-Modus ist?

Fust sagt: «Wir haben mit vielen Teams eine sehr gute Kooperation, wie auch mit St. Gallen. Solche Dinge beeinflussen unsere Entscheidung in keinster Weise.» Als Hauptgrund für die Wiler Haltung gibt Fust an, dass Playoffspiele von den Behörden sehr skeptisch beurteilt würden – und dass bei der behördlichen Bewilligung der Finalspiele Probleme vorauszusehen seien.

Stadionkatalog: Wil lobbyierte wohl mit Erfolg

Noch gewichtiger ist die Rolle des FC Wil beim anderen Thema, das am Freitag an der GV behandelt wird. Die Wiler gelten als Initianten des Antrages, die Stadionvorgaben für die Super League zu erleichtern. Wichtig ist Fust zu betonen, dass dies nicht erst seit dem Wiler Höhenflug und einem allenfalls möglichen Aufstieg so ist. Schon vergangene Saison habe man hier Vorstösse gemacht und Lobbyarbeit betrieben. Wil war gemeinsam mit Winterthur und Vaduz Antragssteller bei der Liga.

Benjamin Fust, Geschaeftsführer FC Wil. Bild: Michel Canonica

Die betreffenden Challenge-League-Klubs wollen erwirken, dass die Stadionvorgaben in der Super League kleiner werden. Wird das Reglement nicht erleichtert, sieht Fust ein Problem auf den Schweizer Profifussball zukommen. Denn bei der beschlossenen Vergrösserung der Super League rücken in der Challenge League logischerweise von unten zwei Teams nach. Fust sagt:

«Das bedeutet, dass dann fünf von zehn Challenge-League-Teams kein super-league-taugliches Stadion hätten und ein Aufstieg für die Hälfte der Liga von Beginn weg kein Thema wäre. Das würde die Meisterschaft in der Challenge League verfälschen.»

Sitzplatzvorgaben sollen abgeschwächt werden

Vier Punkte sollen im Stadionkatalog angepasst werden, über jeden Punkt wird an der GV einzeln abgestimmt. Es geht um die Vorgaben für die Stärke der Flutlichtanlagen, um die Gästesektoren, um eine Übergangssaison, die Aufsteigern in Sachen Infrastruktur die Arbeit erleichtern soll. Zentraler Punkt aber ist die Kapazität der Stadien.

Derzeit sind mindestens 8000 Plätze gefordert, davon mindestens 6500 Sitzplätze. Das neu beantragte Minimum soll 5000 Plätze betragen, davon 20 Prozent Sitzplätze.

Die Änderungen würden zum Beispiel für den Aufsteiger FC Winterthur bedeuten, dass er die Gegentribüne nicht komplett mit Sitzen ausstatten muss – was derzeit noch von der Liga gefordert wäre. Wil-Geschäftsführer Fust sagt:

«Es geht auch darum, dass die Vereine mehr Autonomie erhalten.»

Es sei unsinnig, für alle Klubs dieselben Vorgaben zum Beispiel für die Zuschauerkapazität oder die Anzahl VIP-Plätze zu machen. Jeder Verein wisse, was für seine Bedürfnisse die richtigen Kapazitäten sind.

Wil hat in diesen Punkten in den vergangenen Monaten viel Lobbyarbeit betrieben. Gerade im Bereich der Stadionkapazität habe Wil viel Zuspruch erhalten, sagt Fust.

«Die meisten Klubvertreter sind sich bewusst, dass Änderungen nötig und ein wirkliches Bedürfnis sind. Es wäre eine riesige Erleichterung und eine Extraportion Motivation für den ganzen Verein, wenn die Anträge durchkommen.»

Auch wenn das Thema heute öffentlich wohl etwas untergehen wird – vor lauter Playoff-Diskussion.

