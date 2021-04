PLAYOFF-HALBFINAL «Wenn wir so weiterspielen, dann wird es nochmals eng»: Das sagt Rapperswils Marco Lehmann nach dem 2:1-Sieg in Zug Rapperswil-Jona gelingt das Break in Zug dank einer kämpferischen Teamleistung, die stark an die Auftritte gegen Lugano erinnerte. Damit haben die St.Galler die Halbfinalserie gegen die Zentralschweizer auf 1:2 verkürzt. Den entscheidenden Treffer erzielte Nando Eggenberger – und dies bereits kurz vor Ende des Startdrittels. Tim Frei 29.04.2021, 23.11 Uhr

Die Rapperswiler (hinten in Weiss) feiern den ersten Sieg im Playoffhalbfinal gegen Zug. Bild: Urs Flüeler / Keystone

Mit dem Mut der Verzweiflung soll es am Besten gehen. Diese Weisheit bestätigte sich in Zug eindrücklich. Rapperswil-Jona, nach zwei Niederlagen mit dem Rücken zur Wand, machte viele Checks fertig, blockte viele Schüsse und kam fast mit jedem Angriff zu einer guten Chance.



Auch wenn die Zentralschweizer nach dem ersten Abschnitt das Tempo erhöhten: Der Sieg und die Verkürzung zum 1:2 in der Serie ist verdient. Entscheidend war, dass Rapperswil deutlich weniger Fehler beging, sich auch die vierte Linie gute Offensivaktionen verschaffte – und vor allem: dass erstmals kein Unterzahltor hingenommen werden musste.

Vukovic erzielt das 1:0 nach mustergültiger Vorarbeit von Schweri

Welche Bedeutung der erste Treffer in einem Playoffspiel hat, zeigte der lautstarke Jubel von Rapperswils Daniel Vukovic. Der Verteidiger hatte nach schöner Vorarbeit von Stürmer Kay Schweri zum 1:0 abgeschlossen. Dass sich die Zuger Defensive – eigentlich die beste der Liga – mit einem Pass so einfach aushebeln liess, verwunderte.

Weil die St. Galler danach aber beste Chancen zum 2:0 liegen liessen, passierte das Erwartbare: Der Favorit glich die Partie aus, es war ein zu diesem Zeitpunkt für die Zuger schmeichelhaftes 1:1. Erneut stand ein ungenügendes Defensivspiel am Ursprung des Treffers, dieses Mal auf Rapperswiler Seite. Und so verwertete Gregory Hofmann – Goalie Melvin Nyffeler hatte keine Abwehrchance.



Den Vorsprung im Schlussdrittel abgeklärt über die Zeit gebracht

Statt 2:0 also 1:1 – diesen Rückschlag steckten die Gäste überraschend gut weg. Sie powerten weiter und boten Zug problemlos Paroli. Und so hatte es eine gewisse Logik, gelang Rapperswil-Jona 39,3 Sekunden vor der ersten Pause das abermalige Führungstor durch Stürmer Nando Eggenberger. Dass dieser Treffer in der 20. Minute bereits die Entscheidung sein sollte – damit rechnete zu jenem Zeitpunkt wohl kaum einer der 50 Zuschauer.

Spätestens im dritten Drittel hätte man eine starke Zuger Angriffswelle erwartet. Allein, diese kam nicht. Das Heimteam erspielte sich zwar deutlich mehr Puckbesitz. Richtig gefährlich wurde es – mit Ausnahme eines Durcheinanders in der 55. Minute – aber nicht. Und auch diese Szene war symptomatisch für den beherzten Auftritt der St. Galler: Gleich vier Spieler legten sich in den Torraum, um gemeinsam mit Nyffeler den Ausgleich zu verhindern. Marco Lehmann, der grossen Anteil am Siegtor hatte, sagte:

«Wegweisend war, dass wir zum Spiel zurückgefunden haben, das uns gegen Lugano stark gemacht hat.»

Dem vierten Spiel am Samstag in Rapperswil blickt er optimistisch entgegen: «Wenn wir so weiterspielen, dann wird es nochmals eng.»



Zug - Rapperswil-Jona 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)

Bossard Arena - 50 Zuschauer - SR. Wiegand/Piechaczek.

Tore: 10. Vukovic (Schweri) 0:1. 14. Hofmann (Kovar, Simion) 1:1. 20. (19:21) Eggenberger (Lehmann) 1:2.

Strafen: keine gegen Zug; 3-Mal 2 Minuten gegen Rapperswil-Jona.

Zug: Genoni; Geisser, Diaz; Alatalo, Cadonau; Stadler, Schlumpf; Zgraggen; Zehnder, Albrecht, Klingberg; Hofmann, Kovar, Simion; Abdelkader, Shore, Martschini; Bachofner, Senteler, Leuenberger; Langenegger.

Rapperswil-Jona: Nyffeler; Profico, Egli; Jelovac, Vukovic; Maier, Sataric; Dufner, Randegger; Schweri, Cervenka, Clark; Eggenberger, Rowe, Lehmann; Loosli, Wick, Moses; Forrer, Ness, Wetter.

Bemerkungen: Rapperswil ohne Dünner, Payr (beide verletzt), Rehak, Rüegger, Lhotak (alle überzählig).