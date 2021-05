PLAYOFF-HALBFINAL «So eine Unterstützung habe ich noch nie erlebt»: Das sagt Rapperswils Stürmer Nando Eggenberger vor dem vierten Halbfinalspiel gegen Zug Rapperswil-Jonas Nando Eggenberger, 21, agiert kaltblütig wie ein Routinier. Der Bündner erklärt vor dem vierten Halbfinalspiel gegen die Zentralschweizer, wie ihm die Leistungsexplosion im zweiten Jahr bei den St.Gallern gelang und welche Rolle die schwierige Saison 2019/20 spielte. Tim Frei 01.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nando Eggenberger hat in den Playoffs bereits zweimal den Gamewinner für Rapperswil-Jona erzielt. Bild: Keystone/Patrick B. Kraemer (Rapperswil, 19. April 2021)

So abgeklärt wie Nando Eggenberger ist derzeit wohl kaum ein anderer Stürmer vor dem gegnerischen Tor. Sein Siegtreffer zu Rapperswil-Jonas 2:1 in Zug war bereits das dritte Playofftor des 21-jährigen Bündners in den vergangenen fünf Spielen – kein Teamkollege war in diesem Zeitraum gleich erfolgreich. Dazu Eggenberger:

«Die ganze Mannschaft hat im Vergleich zur Qualifikation mindestens eine Schippe draufgelegt. So auch ich – schliesslich trainiert jeder Hockeyspieler für die finale Meisterschaftsphase, in der es ans Eingemachte geht.»

Eggenberger traf am 19. April im vierten Viertelfinalspiel gegen Lugano erstmals in den Playoffs 2021. Womit er eine Durststrecke von acht Spielen ohne Tor beendete. Für ihn persönlich hatte der Treffer aber nicht eine solch grosse Bedeutung, wie man vermuten könnte: «Wir sind auch ohne meine Tore so weit gekommen. Es ist doch egal, wer sie macht – am Schluss zählt in dieser Phase einzig der Sieg.» Doch Rapperswils bester Schweizer Torschütze dieser Saison gesteht, dass er mit dem ersten Playofftreffer einen Meilenstein erreicht hat.

Ein schwieriges Jahr als lehrreiche Erfahrung

Vor einem Jahr deutete noch wenig darauf hin, dass Eggenberger so für Furore sorgen würde. Anfang Mai 2020 war die Saison für ihn längst beendet, worüber der Churer damals sehr froh war. Grund: Er hatte ein Jahr bei den Profis hinter sich, das er sich anders vorgestellt hatte.

Nando Eggenberger Bild: PD

Nach einer starken Saison in Kanada und Rang vier an der U20-WM strebte er bei Davos den Durchbruch in der National League an. Zumal er die Saison 2019/2020 als Davoser Assistenzcaptain in Angriff genommen hatte – und dies mit erst 19 Jahren. Doch er konnte die Erwartungen nicht erfüllen, so dass er vor Weihnachten 2019 zu Rapperswil-Jona wechselte. Eggenberger sagt:

«Ich bin dem Klub sehr dankbar, dass er mir diese Chance in einer für mich schwierigen Phase gegeben hat. Umso schöner, dass ich dies nun zurückzahlen kann.»

Sein Leistungssprung bei den St.Gallern ist riesig: Ein Tor in 19 Spielen in der vergangenen Saison und in der noch laufenden schon 15 Treffer in 60 Partien. Dahinter steckt ein Sondereffort: Eggenberger legte alles rein ins Sommertraining – und schliff in Magglingen an seiner Form während der 18-wöchigen Sport-RS. «Rückblickend muss ich sagen, dass die vergangene Saison sehr lehrreich für mich war: Ich habe gemerkt, dass man den Erfolg nur über harte Arbeit erreicht», sagt Eggenberger.

Euphorie in der Stadt – Eggenberger: «Ich habe noch nie so etwas erlebt»

Rapperswil-Jona und der kräftige Flügelstürmer, der von seiner Spielweise an den Churer NHL-Star Nino Niederreiter erinnert, haben mit ihrem Playoff-Märchen für eine Euphorie in der Stadt und der Region gesorgt: Vor Spielen sind die Strassen gesäumt von einem roten Fahnenmeer. Tief in der Nacht wird das Team von frenetischen Anhängern empfangen.

Eggenberger: «Das ist alles sehr surreal, so eine Unterstützung habe ich noch nie erlebt. Sie gibt uns einen Extrapush.» Und so würde es nicht überraschen, würden die St.Galler am Samstag im Heimspiel (20 Uhr) mit dem zweiten Halbfinalsieg gegen Zug ein entscheidendes Spiel fünf erzwingen.