PLAYOFF-HALBFINAL GEGEN ZUG

Rapperswil-Jonas Andrew Rowe sagt, was es am Diennstagabend im Heimspiel für den 1:1-Ausgleich im Halbfinal gegen Zug braucht. Nicht zuletzt die Erinnerungen an den historischen Erfolg gegen Lugano stimmen den 33-jährigen US-Amerikaner optimistisch.

Tim Frei 27.04.2021, 05.00 Uhr