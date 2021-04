PLAYOFF Gian-Marco Wetter schoss Rapperswil-Jona in den Halbfinal: «Damit konnte ich dem Klub etwas für das Vertrauen zurückzahlen» Gian-Marco Wetter hat für Rapperswil-Jona im Playoff-Viertelfinal das entscheidende Tor erzielt. Gelingt ihm das im Halbfinal gegen Zug erneut? Peter Eggenberger 29.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der 20-jährige Gian-Marco Wetter (links) nach seinem Treffer gegen Lugano in der 97. Spielminute. Bild: Michela Locatelli/Freshfocus (Lugano, 21. April 2021)

Gian-Marco Wetter wird in die Geschichtsbücher des Eishockeyklubs Rapperswil-Jona eingehen. Mit seinem Tor in der zweiten Verlängerung des fünften Viertelfinalspiels in Lugano sicherte der Stürmer den St.Gallern den vierten Sieg und den Einzug in den Halbfinal.

Jubel bei Rapperswil-Jona nach dem 4:3-Sieg nach zwei Verlängerungen in Lugano. Hinten Siegtorschütze Gian-Marco Wetter. Bild: Alessandro Crinari/Keystone

Dass er einen historischen Treffer erzielt hatte, war ihm in jenem Moment nicht bewusst: «Ich war fokussiert aufs Spiel und einfach nur erleichtert, dass wir dank meines Tors gewannen.»

Diepoldsauer mit Appenzeller Wurzeln

Erst die Emotionen auf dem Eis und die unzähligen Gratulationen in den Stunden und Tagen danach machten dem 20-Jährigen aus Diepoldsau mit Innerrhoder Wurzeln (Geburts- und Bürgerort Appenzell) klar, welche Bedeutung sein Schuss hatte:

«Es ist eines der wichtigsten Tore meiner Karriere.»

Für die Lakers war es eine erste Krönung einer Saison, in der sie bisher in entscheidenden Spielen fast immer die besten Leistungen gezeigt haben. «Der Sieg im ersten Pre-Playoff-Spiel in Biel war ein Schlüsselmoment», sagt Wetter. Dieser Erfolg habe ihnen klargemacht, dass sie weit kommen könnten, wenn viele Rädchen ineinandergreifen.

Zug ist eine Klasse besser als Lugano

Das taten sie in der Folge, mit Ausnahme des ersten Spiels im Viertelfinal gegen Lugano und im Halbfinal gegen Zug. «Da war der Respekt zu gross und eine gewisse Nervosität vorhanden, so Wetter. Zug sei eine Klasse besser als Lugano, aber am Ziel, den Final zu erreichen, rütteln die Lakers auch nach der zweiten Niederlage kein Jota.

In Rücklage Nach dem zweiten Spiel der Playoff-Halbfinalserie zwischen Rapperswil-Jona und Zug steht es 0:2. Am Donnerstag, 29. April, findet um 20 Uhr in Zug das nächste Spiel statt. Da der Halbfinal im Gegensatz zum Viertelfinal nur im Modus Best of five ausgetragen wird, brauchen die Innerschweizer noch einen Sieg zum Einzug in den Final. Die St. Galler dagegen müssen dafür die nächsten drei Spiele gewinnen. Was sie hoffen lässt: Im Viertelfinal gegen Lugano gelangen ihnen sogar vier Siege in Folge. (pe)

Mannschaftliche Geschlossenheit, Ausgeglichenheit der Linien, bedingungslose Solidarität und eine überdurchschnittliche Mentalität zeichnen das Team des scheidenden Trainers Jeff Tomlinson aus. Wetter sagt:

«Wir wollen ihm etwas dafür zurückgeben, was er in Rapperswil-Jona in den vergangenen sechs Jahren erreicht hat. Das gibt uns allen zusätzliche Energie.»

Tomlinson habe grosse menschliche Fähigkeiten. Er vertraue den Spielern und diese ihm. «Wir geniessen das Hier und Jetzt mit ihm so lange wie möglich», sagt Wetter weiter. Der Glaube ans Weiterkommen ist trotz des 0:2-Rückstands ungebrochen vorhanden.

Für Wetter war sein Tor in Lugano auch eine Art Krönung. Es steht sinnbildlich für seinen Durchbruch in der National League. Seine Karriere startete im SC Rheintal und führte ihn mit 14 bereits in den Nachwuchs des HC Davos. In der Saison 2018/19 feierte er sein Début in der National League (7 Spiele), spielte aber vor allem in der Swiss League für die Ticino Rockets.

Mehr Einsätze mit weniger Druck

Für die folgende Spielzeit wechselte er zu Rapperswil-Jona, um bei geringerem Druck mehr Einsätze in der National League zu bekommen. Dies war der Fall (15 Spiele), aber noch immer lief er in mehr Partien für die Ticino Rockets auf.

Den Stammplatz erobert

In dieser Saison hat er sich bei Rapperswil-Jona einen Stammplatz erobert, 41 Spiele in der Regular Season und die Playoffs absolviert. Seine Punkteausbeute aus der Vorsaison mit einem Assist verneunfachte er in der Regular Season (3 Tore, 6 Assists), und dann kam eben das berühmte fünfte Spiel des Viertelfinals. «Damit konnte ich dem Klub etwas für das Vertrauen zurückzahlen», sagt Wetter. Er hätte nichts dagegen, wenn er am Ende der Halbfinalserie diesen Satz wiederholen könnte.

Wendig wie ein Trapezkünstler

Als Gründe für seine Leistungssteigerung nennt Wetter unter anderem den Wegfall der Mehrfachbelastung mit dem Sportgymnasium in Davos und den Reisen zu den Ticino Rockets sowie die internationale Erfahrung, die er mit der Schweiz an der U20-WM im vergangenen Jahr gesammelt hat.

In Rapperswil hat er einen Vertrag bis 2022. Im Saisonheft des Fachmagazins «Slapshot» wird der 1,74 m grosse und 76 kg schwere Stürmer, der als Center und Flügel einsetzbar ist, als «wendig wie ein Trapezkünstler» bezeichnet.

Die Appenzeller Antwort

Er sei die «Appenzeller Antwort auf Lino Martschini». Dieser steht im EV Zug unter Vertrag und ist Wetters Gegner im Playoff-Halbfinal. Noch ist offen, welcher der beiden seine Trapezkünste im Playoff-Final zeigen darf.

Der richtige Martschini ist im Vorteil: Sein EV Zug führt mit 2:0-Siegen und im «internen» Vergleich mit Wetter führt er ebenfalls mit 2:0-Toren.