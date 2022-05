Wie der FC Wil auch 2022/23 in der Challenge League bestehen will

Kaderfragen Planung mit dünnem Portemonnaie: Wie der FC Wil auch kommende Saison in der Challenge League bestehen will Auf dem Rasen geht’s beim FC Wil derzeit um wenig, bei der Kaderplanung um viel. Schafft er es, auch für 2022/23 ein konkurrenzfähiges Team zusammenzustellen? Gibt es wieder einen Super-League-Transfer? Bleibt der Topscorer? Wir beantworten sieben Fragen. Ralf Streule 05.05.2022, 18.09 Uhr

Ihn sollen einige Super-League-Klubs auf dem Zettel haben: Wils Stürmer Sofian Bahloul (links).

Während es beim FC Wil sportlich nur noch darum geht, ob er Sechster, Siebter, Achter oder Neunter wird, sind die Herausforderungen hinter der Kulisse weit grösser – wie immer gegen Ende Saison. Ein weiteres Mal geht es für den Challenge-League-Klub darum, mit einem dünnen Portemonnaie ein ligataugliches Team für kommende Saison zusammenzustellen.

Weiterhin gehören die Wiler zu den budgetschwächsten Vereinen der Liga. Das ändert sich auch auf die neue Saison hin nicht, der Verdrängungskampf scheint sogar noch grösser zu werden, sollte die Super League 2023 aufgestockt werden. Viele Challenge-League-Klubs würden dann den Aufstieg anpeilen – und noch mehr investieren.

Wie gehen also die Wiler vor, um auch in einem Jahr noch die Liga zu halten? Sieben Transferfragen rund um den FC Wil:

Ist der Klub auf Transfereinnahmen angewiesen?

Wils Sportchef Jan Breitenmoser sagt:

Jan Breitenmoser, FC-Wil-Sportchef

«Es liegt auf der Hand: Wir müssen auf Transfereinnahmen setzen, uns bleibt nichts anderes übrig.»

Was er aber auch betont: Anders als noch vor zwei, drei Jahren sei man nicht auf Gedeih und Verderb auf diese Einnahmen angewiesen. Weil sich das Budget stabilisiert habe und diesmal voraussichtlich weniger Wechsel vonnöten sind als auch schon. Dazu komme, dass man vermehrt an allfälligen Weiterverkäufen ehemaliger Spieler beteiligt sei.

Welche Spieler schaffen es in die Super League?

Wer auf die Zahlen schaut, merkt schnell, wo der FC Wil seine Stärken hat: in der Offensive. 62 Tore in 32 Spielen haben die Wiler erzielt, mehr schaffte nur Leader Winterthur (65). Was einerseits mit Trainer Brunello Iacopetta zu tun hat, der einen angriffigen Fussball spielen lässt. Was aber auch an Namen festzumachen ist. Der Franzose Sofian Bahloul hat in dieser Saison 14 Mal getroffen, Josias Lukembila neun mal. Man müsste in der Super League blind sein, um die beiden 22-Jährigen nicht verpflichten zu wollen, heisst es bei Challenge-League-Kennern.

Josias Lukembila, hier im Testspiel gegen die Schweizer U20 im Bergholz. Bild: Tobias Garcia

Breitenmoser ist berufsbedingt zurückhaltender. «Wir wissen, dass die beiden auf den Listen gewisser Super-League-Klubs sind.» Es sei aber offen, ob es zu Verpflichtungen komme, da viele Super-League-Klubs ihre Planung erst Ende Saison konkreter vorantreiben. Bahloul stiess 2021 von Chiasso zu Wil, Lukembila von Lausanne. Beide haben einen Vertrag bis 2023. Wie auch Marvin Keller, das 19-jährige Goalie-Talent. Ist auch er bereit für den Schritt?

Bleibt der aufstrebende Valon Fazliu?

Mit elf Toren und zehn Assists ist Fazliu der Topscorer der Liga. Sein Vertrag läuft aus, Jan Breitenmoser sagt über den 26-Jährigen: «Wenn er den Schritt nach oben schafft, dann jetzt.» Und macht gleich noch Werbung für ihn: «Zuletzt hat er nochmals grosse Fortschritte gemacht und er wäre für viele Super-League-Teams eine Verstärkung.» Da bei Wechseln in die höchste Schweizer Liga aber oft gilt: je jünger, desto besser, ist offen, ob es dazu kommt. Gut möglich also auch, dass er in Wil bleibt.

Valon Fazliu: In der Summe liefert kein anderer in der Liga mehr Tore und Torvorlagen. Claudio Thoma / freshfocus

Setzt man wieder auf Leihspieler?

Es ist eine Strategie des Klubs, Leihspieler von Super-League-Klubs einzusetzen. Das dürfte so bleiben. Besonders mit Zürich funktioniert dies bestens: Der Meister profitiert davon, dass junge Spieler in Wil Spielpraxis erhalten. Wil erhält talentiertes, nicht zu teures Personal. Derzeit weilen vier Leihspieler in Wil, drei aus Zürich. Besonders die Defensivspieler Filip Frei und Ilan Sauter kamen zum Einsatz. Nils Reichmuth stiess im September dazu. Just als er im März zum Stammpersonal gehörte, musste er sich einer Blinddarm-Operation unterziehen.

Mindestens ein Leihvertrag soll verlängert werden, so Breitenmoser. Der Sportchef bedauert, dass es bislang keine ähnliche Kooperation auch mit dem FC St.Gallen gibt, dem Partner im Nachwuchsprojekt. Zu tun hat dies wohl auch mit der St.Galler Strategie, kaum Spieler an andere Klubs auszuleihen.

Wer bleibt mit Sicherheit?

Offiziell verkündet sind die Vertragsverlängerungen mit Silvio und Philipp Muntwiler, den beiden Routiniers im Team. Weitere Vertragsverlängerungen stehen an, wie Breitenmoser sagt. Jedenfalls sei nicht zu erwarten, dass es wie in anderen Sommerpausen gegen 15 Wechsel gebe.

Wie ergeht es Ex-Wilern in der Super League?

Es sind fast durchgehend Erfolgsgeschichten: Zürcher Leihspieler des vergangenen Jahres haben zum Meistertitel beigetragen, wie Bledian Krasniqi oder Fabian Rohner. Kwadwo Duah überzeugt in St.Gallen und steht im Cupfinal. Dazu kommt Stürmer Filip Stojilkovic, der Wil vor zwei Jahren verliess und in Sion immer wieder Tore erzielt. Einzig Serkan Izmirlioglou, der im Winter zu Luzern stiess, hat dort noch nicht richtig Fuss gefasst, steht selten im Kader. Wil-Trainer Iacopetta, der mit Izmirlioglou schon im FCO-Nachwuchs zusammengearbeitet hat, sagt:

Wil-Cheftrainer Brunello Iacopetta Tobias Garcia

«Luzern ist derzeit wohl nicht bereit für Experimente.»

Er ist aber überzeugt, dass der Thurgauer den Schritt bald definitiv machen wird.

War bis im Winter ein sicherer Wert in der Wiler Verteidigung: Der junge Ostschweizer Serkan Izmirlioglu. Bild: Tobias Garcia

Wer kehrt zurück?

Warum nicht Izmirlioglou, zumindest als Leihgabe? «Das ist derzeit nicht angedacht», sagt Breitenmoser. Wen man aber als Rückkehrer bezeichnen könne, ist Sebastian Malinowski. Der 23-Jährige riss sich früh in der Saison das Kreuzband, hatte aber zuvor gezeigt, dass er viel Gefahr in die Offensive bringt. «Läuft alles nach Plan, ist er auf die neue Saison hin bereit», sagt Breitenmoser. Eine Lücke weniger, die es zu füllen gilt.

Sebastian Malinowski kam nur in drei Meisterschaftsspielen zum Einsatz, bevor er sich das Kreuzband riss.

Der FC Wil als Zünglein an der Waage? Zum Ende der Saison kann der FC Wil unter Umständen noch eine wichtige Rolle spielen im Aufstiegsrennen. Am Freitagabend, 20.15 Uhr, trifft der FC Wil auf Vaduz, das sich noch immer Aufstiegschancen ausrechnen kann. Am Montagabend empfängt er im Bergholz den Leader FC Winterthur, der dann den Aufstieg theoretisch schon schaffen könnte. (rst)