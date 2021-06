Wie die Pilotveranstaltung CSIO St.Gallen funktioniert

Pilotveranstaltung CSIO «Müssen Sie getestet werden?»: Wie am CSIO St.Gallen die ersten Tage als Pilotveranstaltung abgelaufen sind Das Reitturnier CSIO in St.Gallen ist die erste Pilotveranstaltung im Kanton. Unter strengen Schutzmassnahmen sind 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer zugelassen. An den ersten zwei Tagen hält sich der Andrang noch in Grenzen. Ein Rundgang. Patricia Loher 04.06.2021, 19.48 Uhr

Zuschauerinnen und Zuschauer müssen sich mit den Schutzmassnahmen einverstanden erklären: Der Zutritt zum Gründenmoos ist streng geregelt. Bild: Michel Canonica

Der Anfang ist schwer. Vor lauter Absperrgittern finden wir den Weg nicht mehr. Doch die Helfer erkennen die Hilflosigkeit schnell. «Müssen Sie getestet werden? Dann bitte hier entlang.»

Danach läuft es wie am Schnürchen. Im Zelt an der Hafnersbergstrasse, wo sich das Testzentrum des CSIO befindet, ist am Freitag, eineinhalb Stunden vor dem Start des Grand Prix, noch wenig los.

An den Wänden hängen zwei Bilder der Stiftsbibliothek und der Tonhalle. Sie verschönern den sterilen Saal. Überall sind Desinfektionsspender aufgestellt, Stoffmasken müssen gegen Hygienemasken eingetauscht werden.

Die Anatomie der Nase – leidenschaftlich erklärt

Das Personal freut sich über Arbeit. Leidenschaftlich erklärt die Frau im Schutzanzug die Anatomie der Nase. Dass der Antigen-Schnelltest unangenehm sein könne, aber keine Schmerzen verursache:

«Und dann einmal tief durch den Mund einatmen.»

Der Test ist eine Sache von ein paar Sekunden. Danach drückt die Frau den Besuchern eine Packung Taschentücher in die Hand, die Augen tränen. Nach einer halben Stunde – inklusive der Wartezeit auf das Ergebnis – ist das Prozedere überstanden.

Als negativ getestete Person erhält man ebenso Zulass zur ersten Pilotveranstaltung des Kantons St.Gallen wie vom Coronavirus genesene oder geimpfte Menschen. Jeder Besucher bekommt einen Armbändel. Der blaue bedeutet: Diese Person ist negativ getestet.

Zaungast im Gründenmoos. Gian Ehrenzeller/Keystone

Keine Shows, dafür eine Ein-Mann-Band

Der Entscheid, dass der CSIO St.Gallen eine Pilotveranstaltung sein wird und so 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer einlassen darf, fiel erst zwei Tage vor dem Start der Pferdesportveranstaltung.

Am Donnerstag hielt sich der Andrang in Grenzen. Während des Grand Prix vom Freitag, dem ersten Höhepunkt des Turniers, ist die Tribüne etwas besser besetzt. Zwischen den Wettbewerben sorgt eine Ein-Mann-Band für Unterhaltung. Der Musiker und das Pferdemaskottchen sind an diesem Nachmittag die einzige Ablenkung.

Die Organisatoren haben sich schon früh in diesem Jahr entschieden, aufgrund der besonderen Lage auf ein Rahmenprogramm zu verzichten. Keine Shows, keine Einlagen, kein Glanz und Gloria.

Auch Gästezelte, wo sich sonst Sponsoren sowie Gönner gehoben verpflegen und austauschen, gibt es in diesem Jahr nicht. An den Imbissständen sind Bratwurst und Hamburger erhältlich. Doch noch sind nicht alle Verpflegungsstellen geöffnet.

Nur die Tribüne darf besetzt werden. Gian Ehrenzeller/Keystone

Die Besucherinnen und Besucher dieser Pilotveranstaltung müssen sich, obwohl getestet, geimpft oder genesen, an strenge Schutzmassnahmen halten. Nach dem Eintritt ins Gründenmoos werden die Laufwege aufgezeichnet. Die Zuschauer sind verpflichtet, den Eintrittsbadge mit einem Transponder stets auf sich zu tragen.

Falls trotz aller Vorkehrungen ein Coronafall auftritt, können allfällige Kontakte rückverfolgt werden. Der Datenschutz sei gewährleistet, sagen die Veranstalter. Via QR-Code auf der Eintrittskarte kann das Schutzkonzept der Veranstaltung abgerufen werden.

Die Naturarena bleibt unbenutzt

Die ansonsten so beliebte Naturarena bleibt in diesem Jahr unbenutzt. Es sind nur Plätze auf der Tribüne erhältlich, aber auch dort darf nur jeder zweite Sitz besetzt werden. Doch das stellt die Organisatoren am Freitag vor keine Probleme.

Das St.Galler Gesundheitsdepartement hat für den Juni drei Pilotprojekte bewilligt oder die Bewilligung in Aussicht gestellt, um Modelle für eine sichere und praxistaugliche Durchführung von Grossveranstaltungen zu erproben. Am Freitagnachmittag fühlt man sich im Gründenmoos gut aufgehoben. Die Organisatoren leisten Pionierarbeit, von der vielleicht auch bald andere Veranstalter nach langer Durststrecke profitieren können.