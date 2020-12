Handball Andrija Pendic überholt in der ewigen Torschützenliste St.Otmars Klublegende Robert Jehle St.Otmars aktuell bester Torschütze Andrija Pendic lässt in der ewigen Torschützenliste der NLA zwei Ostschweizer Grössen hinter sich. Ives Bruggmann 09.12.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

St.Otmars Andrija Pendic erzielt in dieser NLA-Saison durchschnittlich mehr als sieben Treffer pro Partie. In der ewigen Torschützenliste der Liga kletterte er auf Platz 20. Bild: Ralph Ribi (St.Gallen, 8. November 2020)

Robert Jehle war wohl der dominanteste Handballer, den St.Otmar je hervorgebracht hat. Nicht weniger als sechsmal wurde der Rorschacher Torschützenkönig in der NLA. In 230 Partien erzielte der 1988 35-jährig verstorbene Rechtshänder 1321 Tore und kam damit im Durchschnitt auf 5,7 Treffer pro Spiel. Dominique Gmür, ehemaliger Spieler und Sportchef St.Otmars, erinnert sich: «Er war für uns der Übermann. Alles war auf ihn ausgerichtet.» Und Jehle lieferte zuverlässig. Auch in der Nationalmannschaft, für die er in 190 Partien 572 Tore warf. Der linke Rückraumspieler war Teil des Schweizer Olympiateams 1980 in Moskau und erreichte mit St.Otmar im Jahr 1982 den Meistercupfinal.

Mehr als 30 Jahre nach der Blütezeit des St.Galler Handballs in den 70er- und 80er-Jahren ist Robert Jehle immer noch in den Bestenlisten (siehe Grafiken) vertreten. Und das, obwohl im modernen Handball deutlich mehr Partien absolviert werden und dabei viel mehr Tore fallen.

Unumstrittener Chef der St.Galler Offensive

Der Arboner Andrija Pendic bewegt sich in seiner dritten Saison in den Reihen St.Otmars in ähnlichen Sphären wie die Brüder Robert und Peter Jehle, Peter Notter oder Tomas Babak – sie alle wurden in den Farben des St.Galler Traditionsvereins Torschützenkönig der NLA. Pendic, seit dem Abgang Bo Spellerbergs der unumstrittene Chef in der Offensive St.Otmars, trifft in dieser Saison so häufig wie noch nie in seiner Karriere. 106 Tore totalisiert der 33-Jährige nach 14 Partien. Das sind im Durchschnitt 7,4 Treffer pro Spiel. Derzeit zeichnet er sich vor allem durch ein ausgezeichnetes Eins-gegen-Eins und seine Nervenstärke bei Penaltys aus.

Mit den neun Toren im letzten Spiel gegen den RTV Basel überholte der fünffache Schweizer Meister mit den Kadetten Schaffhausen gleich zwei Ostschweizer Grössen des Handballs in der ewigen Torschützenliste der NLA: Robert Jehle und den gebürtigen Romanshorner Roman Brunner, der in den 90er-Jahren mit Pfadi Winterthur sechs Meistertitel feierte und zweimal bis in den Viertelfinal der Champions League vorstiess. Pendic liegt neu mit 1325 Treffern auf Rang 20 vor Brunner auf Rang 21 und Jehle auf Platz 22.

Ganz nach vorne wird es dem 33-jährigen Pendic in seiner Karriere sicherlich nicht mehr reichen, denn Goran Perkovac erzielte etwa doppelt so viele Tore wie der Thurgauer aktuell. Aber Martin Engeler auf Platz 13 beispielsweise, einer der letzten Nationalspieler St.Otmars, dürfte in Reichweite liegen. Pendics Vertrag in St.Gallen läuft noch bis Ende der kommenden Saison.

Einzig Bringolf vor Pendic

Überflügelt wird der mittlere Rückraumspieler Pendic nur in einer Statistik von einem seiner Teamkollegen: in jener der Einsätze. Dort belegt der ebenfalls 33-jährige Goalie Aurel Bringolf bereits jetzt den neunten Rang. Der formstarke Zürcher dürfte bis Ende seines Vertrages 2022 bis in die Top 5 in dieser Statistik vorstossen.

Am Donnerstag treffen St.Otmars Handballer um 19.15 Uhr auswärts auf Leader Pfadi Winterthur. Mit einem Sieg können die St.Galler punktemässig mit den Winterthurern gleichziehen. Dank Pendic hat St.Otmar ja schon 7,4 Tore auf sicher.