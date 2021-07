Swiss Handball Awards: St.Otmars Andrija Pendic ist MVP

Swiss Handball Awards Grosse Ehre für St.Otmars Topskorer: Andrija Pendic ist MVP der Schweizer Liga St.Otmars Andrija Pendic wurde an den zehnten Swiss Handball Awards zum besten NLA-Spieler gewählt. Brühls Tabea Schmid ist die Newcomerin der Saison 2020/21. Ives Bruggmann 01.07.2021, 21.34 Uhr

St. Otmars Andrija Pendic mit dem MVP-Award als wertvollster Spieler der Schweizer Handballliga. Bild: PD

Die Auszeichnung als «most valuable player» – kurz MVP – kam für Andrija Pendic keineswegs aus dem Nichts. Der Regisseur St.Otmars dominierte die NLA wie kein anderer Spieler und wurde mit 222 Treffern aus 27 Partien – das sind mehr als acht Tore pro Spiel – souverän Torschützenkönig. Dennoch sagte der Thurgauer bei der Entgegennahme des Preises: «Ich bin ein bisschen überrascht.» Für ihn sei dieser Award weder alltäglich noch selbstverständlich, sondern eine grosse Ehre. Vor allem deshalb, weil er von Trainern, Captains und einem Fachgremium verliehen werde. «Das sind alles Leute, die etwas von Handball verstehen», so Pendic. Nur einen Makel hatte die Saison mit St.Otmar für den Ligatopskorer und MVP: Sie endete mit einer Verletzung.

In der ersten Playoff-Partie gegen Suhr Aarau erlitt der 34-Jährige einen Meniskuseinriss. Daraufhin schied auch St.Otmar im Viertelfinal aus. Nun befindet sich Pendic bereits seit zwei Wochen wieder im Training. Er möchte nochmals angreifen: «In der nächsten Saison wollen wir im Playoff ein bisschen weiterkommen.» Den wertvollsten Spieler in den eigenen Reihen zu haben, kann dabei für den St.Galler Traditionsverein nur von Vorteil sein.

Schmid und Kündig sowie das Duo Brunner/Salah

In der Hauptkategorie «Swiss Player» gewann Andy Schmid bei der zehnten Verleihung des Preises zum zehnten Mal. Der Luzerner führte die Schweiz an der WM in Ägypten auf den starken 16. Rang. Bei den Frauen wurde Kerstin Kündig zur besten Schweizer Spielerin gekürt. Die langjährige Brühlerin spielt erfolgreich in der Bundesliga beim Thüringer HC und ist der Kopf des Schweizer Nationalteams. Martina Pavic, Brühls routinierte Kreisläuferin, musste in der Kategorie MVP der Zugerin Charlotte Kähr den Vortritt lassen.

Der LC Brühl verbindet: «Newcomer» Tabea Schmid, Martina Pavic, Malin Altherr und «Swiss Player» Kerstin Kündig (von links). Bild: PD

Als Newcomerin wurde derweil die erst 17-jährige Tabea Schmid ausgezeichnet. Die Mörschwilerin setzte sich unter anderem gegen ihre Teamkollegin Malin Altherr durch. Bereits zum siebten Mal in Folge wurden die St.Galler Schiedsrichter Arthur Brunner und Morad Salah als bestes Duo gewählt. Sie werden die Schweiz an den Olympischen Spielen in Tokio vertreten.

Die Preisverleihung fand digital statt. Das Wahlgremium hat die Gewinner der Kategorien MVP, Swiss Player, Newcomer, Trainer und Schiedsrichter und die Fans den Publikumsliebling bestimmt. Dazu erhielten die Topskorer eine Trophäe, womit 14 Awards vergeben wurden.

Award-Gewinner. Männer. Swiss Player: Andy Schmid, Rhein-Neckar. – MVP: Andrija Pendic, St.Otmar. – Trainer: Adrian Brüngger, Pfadi Winterthur. – Newcomer: Leonard Grazioli, Suhr Aarau. – Publikumsliebling: Yahav Shamir, Pfadi Winterthur.

Frauen. Swiss Player: Kerstin Kündig, Thüringer HC. – MVP: Charlotte Kähr, Zug. – Trainer: Christoph Sahli, Zug. – Newcomerin: Tabea Schmid, Brühl. – Publikumsliebling: Harpa Rut Jonsdottir, Zug.