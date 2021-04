Handball Pendic 17, St.Otmar 14: Der St.Galler Topskorer erzielt beim Sieg gegen Basel mehr Tore als der Rest Mannschaft Die NLA-Handballer aus St.Gallen gewinnen ihr Heimspiel gegen den RTV Basel mit 31:30. Andrija Pendic erzielt dabei mehr als die Hälfte der Tore. Ives Bruggmann 18.04.2021, 22.55 Uhr

St.Otmars Andrija Pendic führt die NLA-Torschützenliste mit nun 209 Treffern an.



Benjamin Manser

17 – so viele Treffer hat Andrija Pendic in der NLA noch nie erzielt. St.Otmars Ligatopskorer lief im Spiel gegen den RTV Basel zur Höchstform auf. Von 20 Versuchen versenkte er deren 17. Das sind Zahlen mit absolutem Seltenheitswert. Hat der 34-jährige Thurgauer schon einmal derart viele Tore geworfen? «Ja, in der U19 von Arbon», sagt Pendic und lacht. Es sei in einem Aufstiegsspiel gewesen, das die Thurgauer mit 21:20 gewannen. Pendic erzielte damals 20 Tore.

Gut 15 Jahre später waren seine Mitspieler immerhin für mehr als einen Treffer gut. Es waren deren 14. Doch weshalb liessen die Gäste den besten St.Galler Torschützen in diesem Masse gewähren? «Die Taktik der Basler war zumindest fragwürdig», sagte Pendic nach dem Spiel. Denn die Defensive des RTV schien auf den Regisseur der Gelbschwarzen kein besonderes Augenmerk zu legen. Ein Instinkthandballer wie Pendic nutzt diese Freiheiten gnadenlos aus. Mitte der zweiten Halbzeit schien es gar, als knackte der Thurgauer die 20-Tore-Marke. Erst in der 43. Minute leistete sich Pendic den ersten Fehlwurf. Nach 50 Minuten bilanzierte er bereits 16 Treffer. Doch die Torejagd Pendics endete mit Nummer 17 in der 58. Minute. Es war gleichzeitig die Entscheidung in einer sonst wenig prickelnden Partie.

Wertvoller Kämpfer: St.Otmars Benjamin Geisser reisst Lücken für die Mitspieler auf. Benjamin Manser

Plötzlich drei Tore Rückstand

Die personell trotz einiger Ausfälle deutlich stärker besetzten St.Galler verpassten es gegen das achtplatzierte Basel, einen beruhigenden Vorsprung heraus­zuspielen. Es war in der ersten Halbzeit ein Hin und Her. Führte St.Otmar einmal mit drei Toren, so gab es den Vorsprung durch Unkonzentriertheiten in der Offensive wieder aus den Händen. In der Pause stand es deshalb verdientermassen 16:16, und die Gäste durften sich durchaus Hoffnungen auf einen Punktgewinn machen. Diese Hoffnungen wurden im zweiten Durchgang sogar noch genährt durch weitere St.Galler Unzulänglichkeiten. Plötzlich stand es 17:20 aus Sicht des Favoriten. Doch auf einmal schien ein Ruck durch die Mannschaft von Trainer Zoltan Cordas zu gehen. Oder war es eher die Hereinnahme des Goalies Jonas Kindler, die das Spielgeschehen auf die Seite St.Otmars kippen liessen? Der Co-Captain, der Ende Saison den Verein verlässt, zeigte eine unwiderstehliche Leistung. Zwischenzeitlich nagelte er das Tor für die Basler zu. Es gab kein Vorbeikommen mehr.

17:5 für Andrija Pendic: Der St.Galler (links) entschied das Duell mit dem Basler Topskorer deutlich für sich. Benjamin Manser

So stellte Kindler nicht nur die etatmässige Nummer eins Aurel Bringolf, der nur auf zwei Paraden in 30 Minuten kam, in den Schatten, sondern führte sein Team dank einer überragenden Abwehrquote zu einem 11:4-Zwischensprint, der vorentscheidend war. Statt 17:20 hiess es sieben Minuten vor Schluss 28:24. Doch die an diesem Abend in vielerlei Hinsicht nachlässigen St.Galler liessen Basel nochmals herankommen. Der letzte Gästetreffer zum 30:31 kam jedoch zu spät, denn es waren nur noch wenige Sekunden zu spielen, und St.Otmar liess sich den Ballbesitz nicht mehr streitig machen. So stand am Ende ein knapper Pflichtsieg gegen limitierte, aber tapfer kämpfende Basler. Schon vor der Partie war klar, dass die St.Galler auf dem fünften Tabellenplatz verbleiben würden. Ebenso wie der RTV Basel auf Rang acht.

Jedes Spiel ist wichtig

Doch auch wenn es in Bezug auf die Rangierung um nichts mehr ging, so war das Spiel dennoch ein wichtiger Testlauf im Hinblick auf das Playoff, das Anfang Mai beginnt. So viel Zeit bleibt St.Otmar noch, um sich in dieser Formation einzuspielen. Denn vieles deutet darauf hin, dass von den aktuell Verletzten keiner mehr ins Geschehen eingreifen wird. Captain Tobias Wetzel leidet an einer hartnäckigen Entzündung in der Leisten-/Rückengegend. Defensivspezialist Frédéric Wüstner kämpft seit Monaten mit den Nachwirkungen einer Gehirnerschütterung. Definitiv nicht mehr zum Einsatz kommen werden Max Höning (Luxation des Fingers) und Simon Bamert (Schulteroperation). So bildeten auch gegen Basel die unerfahrenen Zwei-Meter-Hünen Dominik Jurilj und Noah Haas den Innenblock. Dieser war zwar stets bemüht, liess aber in einigen Situationen die Abstimmung vermissen. Mit Endingen wartet am Donnerstag der nächste Sparringspartner – und damit der nächste wichtige Testlauf.

St.Otmar – Basel 31:30 (16:16)

Kreuzbleiche – Sr. Castiñeiras/Zwahlen.

Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen St.Otmar; 3-mal 2 Minuten gegen Basel.

St.Otmar: Bringolf (2 Paraden)/Kindler (8 P.); Hörler (4), Fricker, Gwerder, Pendic (17), Geisser (3), Jurilj (1), Haas (1), Kaiser (2), Schmid, Jurca (1), Maros (2).

RTV Basel: Kühner (3 P.)/Willimann (4 P.); Engler (1), Berger (4), Stamenov (2), Klauer, Khadkevich (3), Basler (1), Bela (5), Schärer, Spende (5), Buob, Karvatski (3), Krause (6).

Bemerkungen: St.Otmar ohne Höning, Wüstner, Wetzel und Bamert (alle verletzt).