PARISER GOLDHOFFNUNG Der Thurgauer BMX-Profi Cédric Butti hat bereits die Olympischen Spiele 2024 im Visier: «Ich hoffe schon, dass ich um die Medaillen fahren kann» Der 22-Jährige aus Herdern ist einer der talentiertesten BMX-Rennfahrer in der internationalen Szene. In der Elite schaffte er es bereits zweimal aufs Weltcup-Podest. Zudem ist Cédric Butti U23-Europameister und Junioren-Weltmeister. Daniel Good Jetzt kommentieren 04.11.2021, 12.02 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

BMX-Profi Cédric Butti (Bildmitte) ist bereit für Höhenflüge.

BMX ist Schnellkraft pur auf dem Velo. Die Abkürzung BMX steht für Bicylce Motocross, also Motocross mit dem Fahrrad, X bedeutet in der englischen Sprache cross, übersetzt kreuzen oder durchqueren. Vor gut 50 Jahren kam der Sport auf, als junge Amerikaner sich keine Motocross-Maschine leisten konnten und deshalb Velos entsprechend umbauten.

Seit 2008 eine olympische Disziplin

Seit 2008 ist BMX eine olympische Disziplin. Auch 2024 in Paris wieder. Dann will einer aus dem Thurgau bereit sein für den ganz grossen Sprung.

Der 22-jährige Cédric Butti aus Herdern Bild: PD

Der talentierte Sportler heisst Cédric Butti, ist 22-jährig und kommt aus Herdern. Als Junior war er schon Welt- und Europameister. Er kam als junger Rennfahrer bereits weit herum. Die Junioren-WM 2017, als er Gold holte, fand in Rock Hill im US-Bundesstaat South Carolina statt.

Nach der Lehre am Sport-KV in Kreuzlingen wurde Butti Profi. Da war er 19-jährig. Als er als Berufssportler zu den Sprüngen aufs Podest ansetzen wollte, legte Corona jedoch auch den internationalen Wettkampfbetrieb im BMX-Fahren flach.

Der olympische Status ist in Gefahr

So begann Buttis Karriere auf internationaler Ebene mit Verzögerung. Aber er war bereit, als es wieder Ernst wurde. In diesem Jahr erklomm er in der Elite zweimal das Weltcup-Podest. Ende Mai in Kolumbien wurde er Zweiter und in der vergangenen Woche in der Türkei Dritter. Er gewann in Belgien auch die U23-EM. Eine WM auf dieser Stufe gibt es erst ab nächstem Jahr. «Da bin ich dann aber zu alt», sagt Butti. Deshalb startete er 2021 an der Elite-WM und belegte den neunten Platz.

Für Butti muss jetzt alles ziemlich schnell gehen. Nicht nur auf dem Velo. Denn es könnte sein, dass BMX 2028 in Los Angeles nicht mehr zum olympischen Programm gehört. Ausgerechnet in den USA, wo die Trendsportart in den 1960er-Jahren erstmals ausgeübt wurde.

Cédric Butti (rechts) an der Elite-WM 2021 in den Niederlanden



Bild: Rene Nijhuis/Freshfocus

Deshalb steht Paris 2024 schon jetzt im olympischen Fokus Buttis. «Weil olympische BMX-Rennen 2028 fraglich sind, muss ich mich natürlich auf Paris konzentrieren. So viel Zeit bleibt ja nicht mehr. Und ich bin noch ein junger Fahrer, der möglichst viele Erfahrung sammeln muss. Diese helfen dir dann in einem hektischen Wettkampf», sagt er.

Mit Körperkontakt über Sprünge und durch Kurven

In den BMX-Rennen geht es hart zur Sache. In Erinnerung sind die vielen Stürze an den Olympischen Spielen von Tokio. Acht Konkurrenten stehen am Start und kämpfen sich im Duell Mann gegen Mann – oder Frau gegen Frau – über eine Piste mit Sprüngen und engen Kurven. Und mit Körperkontakt. Es geht über mehrere Läufe. Die Schnellsten kommen eine Runde weiter. Im finalen Durchgang geht es um die Medaillen.

Weil die Athletik eine zentrale Rolle spielt, ist Butti im nun anstehenden Winter vor allem im Kraftraum gefordert. Eine Rad-Wintersportart wie Querfeldein oder Wettkämpfe auf der Bahn kann er nicht bestreiten. Er sagt:

«So lange Rennen wären nichts für mich. Mein Körper und meine Sportart sind zu fast hundert Prozent auf Schnellkraft ausgerichtet.»

Ein BMX-Rennen dauert 30 bis 40 Sekunden, eines im Querfeldein eine gute Stunde.

Die Sporthilfe mit 20'000 Franken und die Schweizer Armee sind die grössten Sponsoren der Olympiahoffnung. «Dazu kommen kleinere, private Geldgeber» sagt Butti.

Die Rolle als Ersatzfahrer in Tokio

Auf der BMX-Piste ist Butti meistens in Weinfelden anzutreffen. «Wir haben zwar in der Schweiz nicht so gute Voraussetzungen für diesen Sport wie etwa die Niederländer. Aber wir gehen mit mehr Selbstverantwortung zu Werk und haben wohl auch deshalb reichlich Erfolg. In anderen Nationen wird den Fahrern viel mehr abgenommen», sagt Butti.

Cédric Butti mit Musikerin Lina Button (links) und Anita Buri: Schon 2018 zählte er im Thurgauer zum «Who is who». Bild: Andrea Stalder

Buttis Nationalmannschaftskollege Simon Marquart gewann Ende Oktober als erster Schweizer den Gesamtweltcup. Butti, der noch in der U23-Kategorie startberechtigt wäre, beendete diese Wertung als Fünfter.

Butti wäre schon in diesem Jahr olympiatauglich gewesen – als Spitzenfahrer im Elite-Weltcup. Er reiste auch nach Tokio, aber bloss als Ersatzfahrer. Während einer Woche war der Thurgauer in Japan. Meistens im olympischen Dorf, «wo ich auch den Tennisspieler Novak Djokovic gesehen habe». Zum Einsatz kam Butti nicht. Er trug es mit Fassung. «Ich konnte ja keinem Landsmann eine Verletzung wünschen», sagt er.

Die Rolle als Ersatzfahrer ist für Butti abgehakt, der Blick nach vorne gerichtet: «Ich hoffe schon, dass ich in Paris um die Medaillen fahren kann.» Denn olympische Chancen in Trendsportarten können rar sein.